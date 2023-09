L'intégration continue (CI) pour les microservices est une pratique de génie logiciel qui se concentre sur l'intégration de composants individuels d'une application dans un système cohérent en temps réel. Cette approche du développement vise à détecter et à résoudre les problèmes d'intégration de manière précoce et efficace, garantissant ainsi la fiabilité, la qualité et un déploiement transparent des logiciels. À mesure que l’architecture des microservices a pris de l’importance ces dernières années, le besoin d’une CI capable de s’adapter à des structures complexes et à des services gérés de manière indépendante est devenu plus crucial.

L'architecture des microservices fait référence à la pratique consistant à décomposer une application monolithique en une suite de petits services autonomes où chaque service est responsable d'une seule fonction ou capacité commerciale. Ces services sont faiblement couplés, développés, déployés et maintenus indépendamment, permettant ainsi un processus de développement logiciel plus flexible, efficace et agile. Chaque service communiquant via des API et utilisant différents langages de programmation, technologies de stockage de données et environnements de déploiement, il est essentiel de disposer d'un processus CI robuste.

L'intégration continue, en général, est centrée sur la maintenance d'un référentiel partagé comprenant tout le code source d'une application. Les développeurs contribuent fréquemment à ce référentiel avec de petites modifications incrémentielles. Après chaque soumission, des processus de construction et de test automatisés valident l'exactitude et la qualité du code. La mise en place d'un processus CI réduit le risque de problèmes d'intégration, améliore la qualité du code et permet de réduire les délais de mise sur le marché.

CI pour microservices étend ce concept pour s'adapter aux complexités de services multiples et autonomes. Les principaux aspects de CI pour microservices comprennent :

Gestion du code source : organisation et suivi efficaces des modifications du code source dans des référentiels individuels pour chaque service, qui peuvent être développés et maintenus par différents développeurs ou équipes. Une plate-forme comme la plate no-code AppMaster génère automatiquement le code source pour les applications backend, les applications Web et les applications mobiles, mettant en œuvre les meilleures pratiques en matière d'organisation et de gestion du code. Processus de création et de test automatisés : les systèmes CI, tels que Jenkins, Travis CI ou CircleCI, doivent être configurés pour effectuer des générations et des tests pour chaque service individuel. Cela comprend la compilation et l'empaquetage du code, l'exécution de tests unitaires et d'intégration et la génération de rapports sur les performances, la qualité et d'autres mesures clés. Avec la plateforme AppMaster , la génération et la compilation de code sont exécutées de manière optimale pour garantir des applications de haute qualité qui satisfont aux exigences des parties prenantes. Déploiement et gestion de la configuration : le déploiement des microservices doit être automatisé et aligné pour maintenir la cohérence dans les différents environnements, du développement et de la préparation à la production. Les conteneurs Docker ou les clusters Kubernetes peuvent être utilisés pour rationaliser un déploiement uniforme sur diverses plates-formes. AppMaster prend en charge les applications backend dockerisées, permettant aux clients de déployer facilement les microservices dans n'importe quel environnement. Surveillance et commentaires : une surveillance continue et des boucles de rétroaction sont essentielles pour maintenir des microservices CI efficaces et de haute qualité. Des révisions régulières du code, la surveillance de la couverture des tests, l'évaluation de l'état de la build et l'application de mesures de performances sont essentielles pour que les équipes de développement puissent identifier et corriger les problèmes en temps réel. Mise à l'échelle et équilibrage de charge : dans un pipeline CI de microservices, il est crucial de garantir que chaque service peut être mis à l'échelle horizontalement et équilibré en charge pour gérer un nombre élevé de demandes simultanées. La plate-forme AppMaster exploite le langage de programmation Go pour générer des backends sans état, offrant ainsi une évolutivité exceptionnelle, même pour les cas d'utilisation d'entreprise et à forte charge les plus exigeants.

En conclusion, l'intégration continue pour les microservices répond aux défis uniques liés au développement, au test et au déploiement d'applications basées sur une architecture de microservices. En adoptant un pipeline CI robuste qui englobe une gestion efficace du code source, des processus de création et de test automatisés, une gestion du déploiement et de la configuration, une surveillance continue et une mise à l'échelle, les équipes de développement de logiciels peuvent atteindre une productivité accrue, des délais de mise sur le marché plus courts et une qualité logicielle améliorée. La combinaison de ces meilleures pratiques avec une plate-forme telle que la plate no-code AppMaster permet aux équipes de créer et de faire évoluer des applications de haute qualité qui répondent aux exigences du développement logiciel moderne.