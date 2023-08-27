Mikro Hizmetler Blueprint, yazılım geliştirme ve mimari bağlamında, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir Mikro hizmet tabanlı uygulamalar oluşturmaya, dağıtmaya ve yönetmeye yönelik kapsamlı bir tasarım çerçevesini ifade eder. Mikro hizmetler, uygulamaları iyi tanımlanmış API'ler kullanarak birbirleriyle iletişim kuran, gevşek bağlı, bağımsız olarak dağıtılabilen hizmetlerin bir koleksiyonu olarak yapılandıran bir yazılım geliştirme metodolojisidir. Kuruluşlar, Microservices Blueprint'ten yararlanarak geliştirme sürecini kolaylaştırabilir, uygulamalarının çevikliğini ve ölçeklenebilirliğini artırabilir ve sistemin çeşitli bileşenleri arasında kusursuz entegrasyon sağlayabilir. Bu yaklaşım özellikle modern kurumsal ortamlarda karmaşık, gelişen ve yüksek yüklü uygulamalar geliştirmek için çok uygundur.

Mikro Hizmetler Planı, mimari modeller, en iyi uygulamalar, geliştirme metodolojileri ve Mikro hizmet tabanlı uygulamaların sorunsuz bir şekilde oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlayan bir dizi araç ve teknoloji dahil olmak üzere çeşitli temel hususları kapsar. Mikro Hizmetler Planını benimsemenin temel hedefleri, yazılım geliştirmenin karmaşıklığını en aza indirmek, yazılım çözümünün çevikliğini ve uyarlanabilirliğini artırmak, genel sistem dayanıklılığını geliştirmek ve yeni özellikler ve geliştirmeler için daha hızlı pazara çıkış süresini mümkün kılmaktır.

Mikro Hizmetler Planının temel mimari modellerinden biri, uygulamanın belirli iş işlevleri veya yetenekleri etrafında düzenlenen, ayrıntılı, bağımsız olarak dağıtılabilen bir dizi hizmete ayrıştırılmasıdır. Her hizmet, ilgili verileri, mantığı ve API'leri kapsayan, uygulamanın işlevselliğinin ayrı bir bölümünden sorumludur. Bu yaklaşım, endişelerin ayrılmasını, monolitik uygulamaların ayrıştırılmasını teşvik eder ve bireysel ekiplerin hizmetlerini bağımsız olarak geliştirmesine, dağıtmasına ve ölçeklendirmesine olanak tanıyarak kuruluşların daha çevik bir geliştirme sürecini benimsemesine olanak tanır.

Mikro hizmetler arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için Mikro Hizmetler Planı, iyi tanımlanmış, platformdan bağımsız API'lerin kullanımını savunur. Tipik olarak bu API'ler, REST veya gRPC gibi endüstri standardı protokolleri temel alır ve veri serileştirme için JSON veya XML kullanır. Standartlaştırılmış bir API sözleşmesine bağlı kalarak, mikro hizmetler farklı programlama dilleri ve teknolojilerinde geliştirilebilir, böylece ekiplerin kendi özel ihtiyaçları için en iyi araçları seçmesine olanak tanırken kusursuz bir birlikte çalışabilirlik sağlanır.

Geliştirme metodolojileri açısından Mikro Hizmetler Planı, hızlı geri bildirim döngülerine olanak tanıyan, yazılım kalitesini artıran ve yeni özelliklerin piyasaya sürülmesini hızlandıran sürekli entegrasyon (CI) ve sürekli dağıtım (CD) işlem hatlarının önemini vurgulamaktadır. CI/CD işlem hatları, mikro hizmetlerin oluşturulması, test edilmesi ve dağıtılması sürecini otomatikleştirerek bunların tutarlı bir şekilde doğrulanmasını ve genel sistemle entegre edilmesini sağlar. Ayrıca bu yaklaşım, genel sistem güvenilirliğine ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunan test odaklı geliştirme (TDD), otomatik test ve kapsamlı kayıt ve izleme gibi uygulamaların benimsenmesini teşvik eder.

Mikro Hizmetler Planı aynı zamanda Mikro Hizmetler tabanlı uygulamaların uygulanması ve yönetilmesi için bir dizi uygun araç ve teknolojinin benimsenmesinin öneminin altını çizmektedir. Buna, mikro hizmetler arasında toplu olarak sağlam, güvenli ve verimli iletişim sağlayan konteynerleştirme platformları (Docker gibi), düzenleme araçları (Kubernetes gibi), hizmet ağı teknolojileri (Istio gibi) ve API ağ geçitleri dahildir. Ayrıca, modern bulut platformlarının sağladığı isteğe bağlı kaynak tedariğinden ve doğal esneklikten yararlanarak mikro hizmetleri dağıtmak ve ölçeklendirmek için bulut tabanlı altyapı hizmetlerinden yararlanmak yaygındır.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik önde gelen no-code bir platform AppMaster, Microservices Blueprint ilkeleriyle mükemmel bir şekilde uyum sağlayarak ölçeklenebilir ve bakımı kolay yazılım çözümlerinin hızlı bir şekilde geliştirilmesine ve konuşlandırılmasına olanak tanır. Güçlü görsel tasarım araçlarıyla AppMaster, müşterilerin uygulamaları için veri modelleri, iş mantığı, REST API'leri ve kullanıcı arayüzü bileşenleri oluşturmasına olanak tanıyarak tamamen etkileşimli ve zengin özelliklere sahip uygulamaların geliştirilmesini teşvik eder. AppMaster, Microservices Blueprint'ten yararlanarak, Android için Go, Vue3, Kotlin ve JetBrains Compose ve iOS için SwiftUI gibi endüstri standardı teknolojileri ve çerçeveleri kullanarak olağanüstü ölçeklenebilirlik ve performans elde ederek gerçek uygulamalar üretir.

AppMaster uygulama geliştirmeye yaklaşımı, Mikroservis tabanlı bir mimaride uygulama oluşturmak ve sürdürmek için gereken zamanı ve çabayı önemli ölçüde azaltır; bu da onu, modern yazılım geliştirmenin avantajlarını benimsemek isteyen yazılım geliştiricileri, mimarlar ve kuruluşlar için paha biçilmez bir referans ve araç haline getirir. metodolojiler. Kapsamlı ve sezgisel tasarım araçları, güçlü oluşturulmuş uygulamaları ve Mikro Hizmetler Planının ilkelerine bağlılığıyla AppMaster, her boyuttaki işletmeye yazılım çözümlerini hızlı, çevik ve uygun maliyetli bir şekilde geliştirme, dağıtma ve ölçeklendirme konusunda güç verir. Günümüzün hızlı tempolu dijital ortamında sürekli yenilik ve rekabet avantajı sağlamak.