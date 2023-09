Kontinuierliche Integration (CI) für Microservices

Continuous Integration (CI) für Microservices ist eine Softwareentwicklungspraxis, die sich auf die Integration einzelner Komponenten einer Anwendung in ein zusammenhängendes System in Echtzeit konzentriert. Dieser Entwicklungsansatz zielt darauf ab, Integrationsprobleme frühzeitig und effizient zu erkennen und zu beheben und so die Zuverlässigkeit, Qualität und nahtlose Bereitstellung der Software sicherzustellen. Da die Microservices-Architektur in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat, ist der Bedarf an CI, das komplexe Strukturen und unabhängig verwaltete Dienste berücksichtigt, immer wichtiger geworden.

Unter Microservices-Architektur versteht man die Aufteilung einer monolithischen Anwendung in eine Reihe kleiner, autonomer Dienste, wobei jeder Dienst für eine einzelne Funktion oder Geschäftsfähigkeit verantwortlich ist. Diese Dienste sind lose gekoppelt, werden unabhängig voneinander entwickelt, bereitgestellt und gewartet und ermöglichen so einen flexibleren, effizienteren und agileren Softwareentwicklungsprozess. Da jeder Dienst über APIs kommuniziert und unterschiedliche Programmiersprachen, Datenspeichertechnologien und Bereitstellungsumgebungen verwendet, ist ein robuster CI-Prozess von entscheidender Bedeutung.

Kontinuierliche Integration konzentriert sich im Allgemeinen auf die Verwaltung eines gemeinsamen Repositorys, das den gesamten Quellcode einer Anwendung enthält. Entwickler tragen häufig mit kleinen, inkrementellen Änderungen zu diesem Repository bei. Nach jeder Übermittlung validieren automatisierte Build- und Testprozesse die Richtigkeit und Qualität des Codes. Ein vorhandener CI-Prozess verringert das Risiko von Integrationsproblemen, verbessert die Codequalität und ermöglicht eine kürzere Markteinführungszeit.

CI für Microservices erweitert dieses Konzept, um der Komplexität mehrerer autonomer Dienste Rechnung zu tragen. Zu den Kernaspekten von CI für Microservices gehören:

Quellcodeverwaltung: Effiziente Organisation und Nachverfolgung von Quellcodeänderungen in einzelnen Repositorys für jeden Dienst, die von verschiedenen Entwicklern oder Teams entwickelt und verwaltet werden können. Eine Plattform wie die no-code Plattform AppMaster generiert automatisch Quellcode für Backend-Anwendungen, Webanwendungen und mobile Anwendungen und implementiert Best Practices bei der Code-Organisation und -Verwaltung. Automatisierte Build- und Testprozesse: CI-Systeme wie Jenkins, Travis CI oder CircleCI sollten so konfiguriert sein, dass sie Builds und Tests für jeden einzelnen Dienst durchführen. Dazu gehören das Kompilieren und Packen des Codes, das Ausführen von Unit- und Integrationstests sowie das Erstellen von Berichten über Leistung, Qualität und andere wichtige Kennzahlen. Mit der AppMaster Plattform werden Codegenerierung und -kompilierung optimal ausgeführt, um qualitativ hochwertige Anwendungen zu gewährleisten, die den Anforderungen der Stakeholder gerecht werden. Bereitstellungs- und Konfigurationsmanagement: Die Bereitstellung von Microservices sollte automatisiert und ausgerichtet werden, um die Konsistenz in verschiedenen Umgebungen zu gewährleisten, von der Entwicklung über das Staging bis hin zur Produktion. Docker-Container oder Kubernetes-Cluster können verwendet werden, um die einheitliche Bereitstellung auf verschiedenen Plattformen zu optimieren. AppMaster unterstützt Docker-basierte Backend-Anwendungen, sodass Kunden die Microservices problemlos in jeder Umgebung bereitstellen können. Überwachung und Feedback: Kontinuierliche Überwachungs- und Feedbackschleifen sind für die Aufrechterhaltung einer qualitativ hochwertigen und effizienten Microservices CI unerlässlich. Regelmäßige Codeüberprüfungen, die Überwachung der Testabdeckung, die Beurteilung des Build-Zustands und die Anwendung von Leistungsmetriken sind für Entwicklungsteams von entscheidender Bedeutung, um Probleme in Echtzeit zu identifizieren und zu beheben. Skalierung und Lastausgleich: In einer Microservices-CI-Pipeline ist es von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass jeder Dienst horizontal skaliert und lastverteilt werden kann, um viele gleichzeitige Anforderungen zu verarbeiten. Die AppMaster Plattform nutzt die Programmiersprache Go, um zustandslose Backends zu generieren und erreicht so eine außergewöhnliche Skalierbarkeit selbst für die anspruchsvollsten Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Continuous Integration für Microservices die einzigartigen Herausforderungen beim Entwickeln, Testen und Bereitstellen von Anwendungen anspricht, die auf einer Microservices-Architektur basieren. Durch die Einführung einer robusten CI-Pipeline, die effizientes Quellcodemanagement, automatisierte Build- und Testprozesse, Bereitstellungs- und Konfigurationsmanagement, kontinuierliche Überwachung und Skalierung umfasst, können Softwareentwicklungsteams eine höhere Produktivität, kürzere Markteinführungszeiten und eine verbesserte Softwarequalität erreichen. Durch die Kombination dieser Best Practices mit einer Plattform wie der no-code Plattform AppMaster können Teams hochwertige Anwendungen erstellen und weiterentwickeln, die den Anforderungen der modernen Softwareentwicklung gerecht werden.