Непрерывная интеграция (CI) для микросервисов — это практика разработки программного обеспечения, которая фокусируется на объединении отдельных компонентов приложения в целостную систему в режиме реального времени. Этот подход к разработке направлен на раннее и эффективное обнаружение и устранение проблем интеграции, обеспечивая надежность, качество и плавное развертывание программного обеспечения. Поскольку в последние годы архитектура микросервисов приобрела известность, потребность в CI, которая включает в себя сложные структуры и независимо поддерживаемые сервисы, становится все более важной.

Архитектура микросервисов — это практика разделения монолитного приложения на набор небольших автономных сервисов, где каждый сервис отвечает за одну функцию или бизнес-возможность. Эти сервисы слабо связаны, разрабатываются, развертываются и обслуживаются независимо, что обеспечивает более гибкий, эффективный и динамичный процесс разработки программного обеспечения. Поскольку каждая служба взаимодействует через API и использует разные языки программирования, технологии хранения данных и среды развертывания, крайне важно иметь надежный процесс CI.

Непрерывная интеграция, как правило, сосредоточена на поддержании общего репозитория, содержащего весь исходный код приложения. Разработчики часто вносят в этот репозиторий небольшие, постепенные изменения. После каждой отправки автоматические процессы сборки и тестирования проверяют правильность и качество кода. Наличие процесса CI снижает риск проблем с интеграцией, повышает качество кода и сокращает время вывода продукта на рынок.

CI для микросервисов расширяет эту концепцию, чтобы учесть сложности множества автономных сервисов. Основные аспекты CI для микросервисов включают в себя:

Управление исходным кодом: эффективная организация и отслеживание изменений исходного кода в отдельных репозиториях для каждой службы, которые могут разрабатываться и поддерживаться разными разработчиками или командами. Такая платформа, как no-code платформа AppMaster , автоматически генерирует исходный код для серверных приложений, веб-приложений и мобильных приложений, внедряя лучшие практики в организации кода и управлении им. Автоматизированные процессы сборки и тестирования. Системы CI, такие как Jenkins, Travis CI или CircleCI, должны быть настроены для выполнения сборок и тестов для каждого отдельного сервиса. Это включает в себя компиляцию и упаковку кода, выполнение модульных и интеграционных тестов, а также создание отчетов о производительности, качестве и других ключевых показателях. На платформе AppMaster генерация и компиляция кода выполняются оптимально, обеспечивая высокое качество приложений, удовлетворяющих требованиям заинтересованных сторон. Управление развертыванием и конфигурацией. Развертывание микросервисов должно быть автоматизировано и согласовано для обеспечения согласованности в различных средах, от разработки и подготовки до производства. Контейнеры Docker или кластеры Kubernetes можно использовать для оптимизации единообразного развертывания на различных платформах. AppMaster поддерживает закрепленные серверные приложения, что позволяет клиентам легко развертывать микросервисы в любой среде. Мониторинг и обратная связь. Непрерывный мониторинг и обратная связь необходимы для поддержания высокого качества и эффективности микросервисов CI. Регулярные проверки кода, мониторинг покрытия тестами, оценка работоспособности сборки и применение показателей производительности имеют решающее значение для команд разработчиков, позволяющих выявлять и устранять проблемы в режиме реального времени. Масштабирование и балансировка нагрузки. В конвейере микросервисов CI крайне важно обеспечить горизонтальное масштабирование каждой службы и балансировку нагрузки для обработки большого количества одновременных запросов. Платформа AppMaster использует язык программирования Go для создания серверных частей без сохранения состояния, обеспечивая исключительную масштабируемость даже для самых требовательных корпоративных случаев и сценариев использования с высокой нагрузкой.

В заключение, непрерывная интеграция микросервисов решает уникальные проблемы разработки, тестирования и развертывания приложений, построенных на архитектуре микросервисов. Приняв надежный конвейер CI, который включает в себя эффективное управление исходным кодом, автоматизированные процессы сборки и тестирования, управление развертыванием и конфигурацией, непрерывный мониторинг и масштабирование, группы разработчиков программного обеспечения могут добиться повышения производительности, сокращения времени выхода на рынок и улучшения качества программного обеспечения. Сочетание этих лучших практик с такой платформой, как платформа no-code AppMaster, дает командам возможность создавать и развивать высококачественные приложения, отвечающие требованиям современной разработки программного обеспечения.