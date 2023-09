L'integrazione continua (CI) per microservizi è una pratica di ingegneria del software che si concentra sull'incorporazione di singoli componenti di un'applicazione in un sistema coeso in tempo reale. Questo approccio allo sviluppo mira a rilevare e risolvere i problemi di integrazione in modo tempestivo ed efficiente, garantendo l'affidabilità, la qualità e la distribuzione senza interruzioni del software. Poiché l’architettura dei microservizi ha acquisito importanza negli ultimi anni, la necessità di un’infrastruttura CI che possa ospitare strutture complesse e servizi gestiti in modo indipendente è diventata più cruciale.

L'architettura dei microservizi si riferisce alla pratica di scomporre un'applicazione monolitica in una suite di piccoli servizi autonomi in cui ciascun servizio è responsabile di una singola funzione o capacità aziendale. Questi servizi sono liberamente accoppiati, sviluppati, distribuiti e mantenuti in modo indipendente, consentendo così un processo di sviluppo software più flessibile, efficiente e agile. Poiché ciascun servizio comunica tramite API e utilizza linguaggi di programmazione, tecnologie di archiviazione dei dati e ambienti di distribuzione diversi, è fondamentale disporre di un processo CI solido.

L'integrazione continua, in generale, è incentrata sul mantenimento di un repository condiviso costituito da tutto il codice sorgente di un'applicazione. Gli sviluppatori contribuiscono frequentemente a questo repository con piccole modifiche incrementali. Dopo ogni invio, processi automatizzati di creazione e test convalidano la correttezza e la qualità del codice. Avere un processo CI in atto riduce il rischio di problemi di integrazione, migliora la qualità del codice e consente un time-to-market più breve.

CI for Microservices estende questo concetto per soddisfare le complessità di servizi multipli e autonomi. Gli aspetti principali della CI per i microservizi includono:

Gestione del codice sorgente: organizzazione efficiente e tracciamento delle modifiche del codice sorgente nei singoli repository per ciascun servizio, che possono essere sviluppati e gestiti da diversi sviluppatori o team. Una piattaforma come la piattaforma no-code AppMaster genera automaticamente il codice sorgente per applicazioni backend, applicazioni web e applicazioni mobili, implementando le migliori pratiche nell'organizzazione e nella gestione del codice. Processi di creazione e test automatizzati: i sistemi CI, come Jenkins, Travis CI o CircleCI, devono essere configurati per eseguire build e test per ogni singolo servizio. Ciò include la compilazione e il confezionamento del codice, l'esecuzione di test unitari e di integrazione e la generazione di report su prestazioni, qualità e altri parametri chiave. Con la piattaforma AppMaster , la generazione e la compilazione del codice vengono eseguite in modo ottimale per garantire applicazioni di alta qualità che soddisfino i requisiti delle parti interessate. Gestione della distribuzione e della configurazione: la distribuzione dei microservizi deve essere automatizzata e allineata per mantenere la coerenza tra ambienti diversi, dallo sviluppo e gestione temporanea alla produzione. I contenitori Docker o i cluster Kubernetes possono essere utilizzati per semplificare la distribuzione uniforme su una varietà di piattaforme. AppMaster supporta applicazioni backend dockerizzate, consentendo ai clienti di distribuire facilmente i microservizi in qualsiasi ambiente. Monitoraggio e feedback: il monitoraggio continuo e i cicli di feedback sono essenziali per mantenere un'infrastruttura CI di microservizi efficiente e di alta qualità. Revisioni regolari del codice, monitoraggio della copertura dei test, valutazione dell'integrità della build e applicazione di parametri prestazionali sono fondamentali per consentire ai team di sviluppo di identificare e correggere i problemi in tempo reale. Scalabilità e bilanciamento del carico: in una pipeline CI di microservizi, è fondamentale garantire che ogni servizio possa essere scalato orizzontalmente e bilanciato dal carico per gestire elevate richieste simultanee. La piattaforma AppMaster sfrutta il linguaggio di programmazione Go per generare backend stateless, ottenendo una scalabilità eccezionale anche per le aziende più esigenti e i casi d'uso ad alto carico.

In conclusione, l'integrazione continua per i microservizi affronta le sfide uniche legate allo sviluppo, al test e alla distribuzione di applicazioni basate su un'architettura di microservizi. Adottando una solida pipeline CI che comprende gestione efficiente del codice sorgente, processi di creazione e test automatizzati, gestione dell'implementazione e della configurazione, monitoraggio continuo e scalabilità, i team di sviluppo software possono ottenere una maggiore produttività, un time-to-market più breve e una migliore qualità del software. La combinazione di queste best practice con una piattaforma come la piattaforma no-code AppMaster consente ai team di creare e sviluppare applicazioni di alta qualità che soddisfano le esigenze dello sviluppo software moderno.