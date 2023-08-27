Mikro Hizmetler için Sürekli Teslimat (CD), mikro hizmet sürümlerini oluşturma, test etme ve üretim ortamlarına dağıtma sürecini otomatikleştirerek mikro hizmet tabanlı sistemlerin verimliliğini, güvenilirliğini ve ölçeklenebilirliğini artırmayı amaçlayan bir yazılım geliştirme yaklaşımını ifade eder. Yaklaşım, DevOps ilkelerine dayanıyor ve yazılım dağıtım hattının otomasyonunu kolaylaştırmak için araçlardan yararlanırken geliştirme ve operasyon ekipleri arasında yüksek düzeyde işbirliğini vurguluyor. Mikro hizmet mimarisinin kullanımının katlanarak artmasıyla birlikte CD, ekiplerin yüksek kalite standartlarını korumasını ve değişiklikleri müşterilerine göndermek için gereken süreyi en aza indirmesini sağlayan hayati bir bileşen haline geldi.

Mikro hizmetler bağlamında CD, geleneksel monolitik mimariyle karşılaştırıldığında birçok benzersiz zorluk ve fırsat sunar. Mikro hizmet tabanlı sistemler, bağımsız olarak geliştirilebilen, dağıtılabilen ve yönetilebilen birden fazla, gevşek bağlı hizmetten oluşur. Bu, farklı bileşenlerin tüm sistemi etkilemeden ayrı ayrı güncellenebilmesi nedeniyle daha hızlı geliştirme döngülerine ve verimli ölçeklendirmeye olanak tanır. Üstelik mikro hizmetler, bireysel hizmetlerin modülerliğini ve esnekliğini daha da artırmak için sıklıkla Docker ve Kubernetes gibi konteynerleştirme teknolojilerini kullanır.

Bir mikro hizmet mimarisinde Sürekli Teslimatın uygulanması, sürekli entegrasyon, otomatik test ve artımlı dağıtım gibi birkaç temel aşamayı içeren iyi tanımlanmış bir işlem hattı gerektirir. Sürekli Entegrasyon (CI), geliştiricilerin kod değişikliklerini merkezi bir depoda birleştirme ve geliştirme sürecinin erken aşamalarında sorunları belirlemek için otomatik testler çalıştırma uygulamasıdır. Bu, kod tabanının kararlılığının korunmasına yardımcı olur ve yeni hizmet güncellemelerini dağıtırken kesintinin minimum düzeyde olmasını sağlar. Otomatik testler, her hizmetin gerekli kalite ve işlevsellik standartlarını karşıladığından emin olmak için birim testleri, entegrasyon testleri ve uçtan uca testler dahil olmak üzere CD hattının ayrılmaz bir parçasıdır.

Artımlı dağıtım, mikro hizmetler için CD'nin çok önemli bir özelliğidir ve yeni sürümlerin minimum riskle kademeli olarak kullanıma sunulmasına olanak tanır. Kanarya sürümleri ve mavi-yeşil dağıtımlar gibi teknikler, ekiplerin potansiyel sorunları izlerken üretimdeki küçük değişiklikleri kademeli olarak dağıtmasına olanak tanır. Bu yaklaşımlar, sorunların gerçek zamanlı olarak tespit edilmesine ve düzeltilmesine yardımcı olarak, önemli sistem güncellemeleri kullanıma sunulurken bile yüksek kullanılabilirlik ve güvenilirliğin korunmasına yardımcı olabilir.

İzleme ve gözlemlenebilirlik, mikro hizmetler için CD hattındaki diğer önemli bileşenlerdir. Dağıtılmış bir sistemde birden fazla hizmetin iletişim kurması nedeniyle, her hizmetin performansına ve durumuna ilişkin gerçek zamanlı içgörülere sahip olmak kritik öneme sahiptir. Bu, geliştiricilerin herhangi bir anormalliği veya darboğazları anında tespit edip çözmelerine yardımcı olmak için günlük kaydı, ölçüm toplama ve dağıtılmış izlemeyi içerir. Ayrıca, uyarıların ve bildirimlerin kullanılması, sorunların büyümeden ve sistem performansını veya çalışma süresini olumsuz etkilemeden önce derhal ele alınmasını sağlar.

Mikro hizmetler için CD, yazılım geliştirmede gelişmiş hız, kalite ve verimlilik gibi bir dizi fayda sunarken, aynı zamanda organizasyon kültüründe bir değişim ile yüksek düzeyde teknik ve operasyonel yeterlilik gerektirir. Bu yaklaşımı benimsemek, bir işbirliği kültürünü, işlevler arası ekipleri ve sürekli iyileştirme taahhüdünü gerektirir. Ek olarak, mikro hizmetler için etkili bir CD hattının uygulanması, yalnızca çeşitli endüstri standardı araç ve teknolojilerin anlaşılmasını değil, aynı zamanda bu araçları her kuruluşun benzersiz ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine uyacak şekilde uyarlama ve özelleştirme becerisini de gerektirir.

AppMaster no-code platform, kullanıcılarına kesintisiz sürekli teslimatla mikro hizmet tabanlı arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturma olanağı sağlar. AppMaster, görsel tasarım araçlarını, REST API ve WSS endpoints ve otomatik kod oluşturmayı birleştirerek geliştirme sürecini basitleştirir ve yüksek kaliteli, ölçeklenebilir uygulamalar sağlar. Üstelik AppMaster uygulamaları sıfırdan ürettiği için teknik borcu ortadan kaldırır ve değişen iş gereksinimlerine sorunsuz uyum sağlamaya olanak tanır. Ek olarak, Swagger/OpenAPI belgelerinin otomatik oluşturulması ve Postgresql uyumlu veritabanlarına yönelik destek sayesinde AppMaster, mikro hizmet tabanlı uygulamaların bakımını ve yönetimini kolaylaştırır. Özetle, AppMaster platformu, işletmelerin mikro hizmet tabanlı uygulamalarında Sürekli Teslimatın avantajlarından yararlanmasına olanak tanırken, ilgili zorlukları ve karmaşıklıkları da azaltır.