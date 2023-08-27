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Mikro Hizmet Çerçeveleri

Ağu 27, 2023

Mikro Hizmet Çerçeveleri, mikro hizmet tabanlı uygulamaların geliştirilmesini, bakımını ve dağıtımını destekleyen ve kolaylaştıran yazılım mimari kalıplarını ve araçlarını ifade eder. Mikro hizmetler bağlamında bir uygulama, genellikle farklı ekipler tarafından geliştirilen ve sürdürülen, gevşek bağlı, bağımsız olarak dağıtılabilen hizmetlerin bir koleksiyonu olarak tasarlanmıştır. Bu hizmetler, uyumlu ve tamamen işlevsel bir yazılım sistemi oluşturmak için genellikle API'ler aracılığıyla birbirleriyle etkileşime girer. Mikro Hizmet Çerçeveleri, hizmet keşfi, iletişim, güvenlik, ölçeklenebilirlik ve daha fazlası dahil olmak üzere bu tür sistemleri oluştururken ortaya çıkan genel zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olarak yazılım geliştirme sürecinizin verimliliğini, çevikliğini ve sağlamlığını önemli ölçüde artırır.

Mikro hizmetlerin benimsenmesi istikrarlı bir şekilde artıyor; 2020 O'Reilly raporunda ankete katılan yazılım geliştirme kuruluşlarının %80'i, mikro hizmetleri benimsemeye başladıklarını veya bunları üretimde zaten kullandıklarını belirtiyor.

Mikro hizmetlerin temel ilkeleri, etki alanına dayalı tasarım, merkezi olmayan yönetim, otomasyon ve küçük hizmetleri içerir. Bir mikro hizmet çerçevesi bu ilkeleri desteklemeli, geliştirme kolaylığı sağlamalı ve geliştiricilerin hizmetlerine özgü iş mantığını uygulamaya odaklanmasına olanak sağlamalıdır. Spring Boot (Java), Express (Javascript), Flask (Python) ve daha birçokları dahil olmak üzere, farklı özellikler sunan ve çeşitli organizasyonel ihtiyaçlara ve teknoloji tercihlerine hitap eden birçok popüler mikro hizmet çerçevesi mevcuttur.

Mikro hizmet çerçevelerini kullanmanın en önemli avantajlarından biri, kod ve yapılandırma standartlarını en aza indirme yeteneğidir. İletişim, güvenlik, günlük kaydı ve ölçümler gibi ortak konular için önceden oluşturulmuş entegrasyonlar, araçlar ve kitaplıklar sağlayarak bu çerçeveler, geliştiricilerin zamandan tasarruf etmesine ve hizmetlerinin temel işlevlerine odaklanmasına olanak tanır. Bu genellikle daha hızlı geliştirme döngülerine yol açar; bu, sürekli değişen gereksinimlere ve müşteri ihtiyaçlarına yanıt vermenin çevik yollarına ihtiyaç duyan işletmeler için önemli bir husustur.

Mikro hizmet çerçevelerini kullanırken göz önünde bulundurulması gereken bir diğer önemli husus, dağıtım kolaylığıdır. Mikro hizmetler bağımsız olarak dağıtılabilir, ölçeklendirilebilir ve güncellenebilir; bu da bireysel ekiplerin daha özerk olmasına ve zaman içinde kodlarının kalitesini artırmasına olanak tanır. Bazı çerçeveler, sürekli entegrasyon ve sürekli teslim (CI/CD) işlem hatlarının oluşturulmasını kolaylaştıran ve dağıtım sürecini otomatikleştiren araçlar ve yardımcı programlar içerir; bu da ekip üretkenliğini önemli ölçüde artırabilir.

Herhangi bir mikro hizmet çerçevesinin önemli bir yönü, hizmetler arasındaki iletişimi yönetmek için sağladığı mekanizmalardır. Çerçevelerin çoğu HTTP(S) protokollerini destekler ancak çoğu, daha iyi performans sağlayabilen ve çift yönlü akış gibi daha gelişmiş iletişim modellerini etkinleştirebilen gRPC gibi alternatif protokoller için de destek sunar. İletişim, mikro hizmet mimarilerinde kritik bir unsur olmaya devam ediyor; yük dengeleme, yeniden denemeler ve zaman aşımlarının etkin yönetimini gerektiriyor; çerçeveler genellikle API ağ geçitleri, hizmet ağları ve diğer ara yazılım bileşenleri gibi teknikler aracılığıyla ele alıyor.

Güvenlik, bir mikro hizmet çerçevesi seçerken dikkate alınması gereken bir diğer önemli husustur. Mikro hizmetler tasarlanırken ve oluşturulurken kimlik doğrulama, yetkilendirme ve şifreleme gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Sağlam bir çerçeve genellikle yerleşik güvenlik özellikleri sağlar veya kimlik sağlayıcıları, tek oturum açma ve sertifika yönetimi çözümleri gibi mevcut güvenlik altyapısıyla kolay entegrasyona olanak tanır.

Ölçeklenebilirlik, mikro hizmet tabanlı sistemlerin bir diğer önemli faydası olabilir ve çerçevenin ideal olarak bunu verimli bir şekilde kolaylaştırabilmesi gerekir. Yatay ölçeklendirme, otomatik ölçeklendirme ve zarif bozulma gibi özellikler sağlayan mikro hizmet çerçeveleri, uygulamanızın önemli trafik veya işlem yükleri altında bile en iyi şekilde performans göstermesini sağlamada önemli bir rol oynar.

Uygulama geliştirmeye yönelik güçlü no-code bir platform olan AppMaster, çeşitli alanlarda güvenilir ve ölçeklenebilir yazılım çözümleri oluşturmada mikro hizmetlerin potansiyelinden yararlanır. İşletmeler, platformu kullanarak görsel olarak veri modelleri, iş mantığı ve API endpoints oluşturabilir, drag-and-drop yöntemiyle tamamen etkileşimli bir kullanıcı arayüzü oluşturabilir ve şirket içinde veya bulutta barındırılabilecek gerçek uygulamalar oluşturabilir; üstelik bunların tümünü herhangi bir belge yazmadan yapabilirsiniz. tek satır kod. AppMaster uygulamaların hızlı, uygun maliyetli ve herhangi bir teknik borç olmadan oluşturulmasına yardımcı olur, bu da onu geliştirme sürecini hızlandırmak ve pazara sunma süresini kısaltmak için ideal seçim haline getirir.

Genel olarak doğru mikro hizmet çerçevesini seçmek, yazılım geliştirme çabalarınızın başarısı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Geliştirme kolaylığı, dağıtım, ölçeklenebilirlik, güvenlik ve iletişim gibi çeşitli faktörleri göz önünde bulundurarak ve bunları kurumsal gereksinimleriniz, iş hedefleriniz ve teknoloji tercihlerinizle uyumlu hale getirerek, mikro hizmetler ortamında başarılı bir şekilde gezinebilir ve yüksek düzeyde hizmet sunma gücünden yararlanabilirsiniz. -kaliteli, dayanıklı ve bakımı kolay yazılım çözümleri.

Daha fazla terimi keşfedin:
Mikro Hizmet Dağıtımı Mikro Hizmet Güvenliği Mikro Hizmet Kimlik Doğrulaması Mikro Hizmet Operasyonları (Ops) Mikro Hizmet Toplama Mikro Hizmetler Ağ Geçidi Mikro Hizmetler Gecikmesi Mikro Hizmetler Koreografisi Mikro Hizmetler Uç Noktası Mikro Hizmetler Yük Devretme Mikro Hizmetler için Sürekli Entegrasyon (CI) Mikro Hizmetler için Sürekli Teslimat (CD) Mikro Hizmetler İletişimi Mikro Hizmetlerde Canary Dağıtımı Mikro Hizmetlerin Eksikliği RESTful Mikro Hizmetler

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