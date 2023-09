Les anti-modèles de microservices font référence aux pratiques, conceptions et stratégies au sein de l'architecture des microservices qui conduisent à des inefficacités, à de mauvaises performances et à des impacts négatifs globaux sur le développement, le déploiement et la maintenance des applications. Ces anti-modèles résultent souvent de malentendus, de mauvaises applications ou d’une optimisation excessive du système basé sur les microservices. En comprenant et en reconnaissant ces anti-modèles, les développeurs peuvent éviter les pièges potentiels et créer des solutions logicielles plus efficaces et plus faciles à maintenir.

L'un des principaux anti-modèles des microservices est la « mentalité monolithique » dans laquelle les développeurs tentent d'appliquer des principes architecturaux monolithiques à un système basé sur des microservices. Cela peut conduire à des services surdimensionnés, à un couplage étroit entre les composants ou à une granularité insuffisante des fonctions, ce qui va à l'encontre de l'objectif initial de l'utilisation des microservices. Dans une architecture de microservices, chaque service doit être axé sur une responsabilité unique et bien définie et doit pouvoir être déployé indépendamment des autres services.

Un autre anti-modèle courant des microservices est le « modèle de données partagé » dans lequel les services s'appuient sur un schéma de données unique et unifié qui s'étend sur plusieurs domaines. Cette approche peut avoir un impact négatif sur l'autonomie, l'évolutivité et la résilience du système global, car toute modification du schéma partagé peut entraîner des effets en cascade sur tous les services qui en dépendent. Au lieu de cela, chaque microservice doit garder le contrôle de son schéma de données et l'exposer à d'autres services via des API bien définies.

Une utilisation trop zélée de la communication synchrone et de la coordination entre les services peut également nuire aux performances d'un système basé sur des microservices. Cet « anti-modèle de communication synchrone » peut conduire à des systèmes lents, insensibles ou sujets à des pannes lorsqu'un service subit un retard ou une panne. La communication asynchrone, telle que les approches basées sur des événements ou basées sur des messages, peut fournir une solution plus évolutive et plus résiliente en découplant les services et en leur permettant de fonctionner de manière indépendante.

Dans l'architecture des microservices, l'adoption du « traitement anémique des événements » comme anti-modèle implique l'utilisation inadéquate d'une architecture basée sur les événements et un traitement minimal des événements dans le système. Cela entraînera une évolutivité limitée du système et une autonomie réduite pour chaque service. Utiliser des événements centrés sur les données plutôt que des événements de domaine et avoir une granularité insuffisante des événements peut conduire à des services interdépendants et, à terme, à un système fragile. Il est essentiel d’adopter une architecture et un traitement des événements robustes pour garantir que chaque microservice peut évoluer et s’adapter indépendamment.

Il est crucial d'éviter l'anti-modèle de « tests inadéquats » dans l'architecture des microservices, car cela peut conduire à des complexités importantes liées aux tests et au déploiement de services individuels, aux dépendances de versions et aux environnements d'exécution. Les développeurs doivent donner la priorité aux tests automatisés complets, y compris les tests unitaires, d'intégration et de bout en bout, pour garantir la fiabilité et la stabilité de chaque microservice et de l'ensemble du système.

