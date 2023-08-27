hands ico Развивайтесь с AppMaster.
Стать партнёром right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Антипаттерны микросервисов

27, авг. 2023

Антишаблоны микросервисов относятся к практикам, проектам и стратегиям в архитектуре микросервисов, которые приводят к неэффективности, низкой производительности и общему негативному воздействию на разработку, развертывание и обслуживание приложений. Эти антишаблоны часто возникают в результате недопонимания, неправильного применения или чрезмерной оптимизации системы на основе микросервисов. Понимая и признавая эти антишаблоны, разработчики могут избежать потенциальных ловушек и создавать более эффективные и удобные в обслуживании программные решения.

Одним из основных антишаблонов микросервисов является «монолитное мышление», при котором разработчики пытаются применить принципы монолитной архитектуры к системе на основе микросервисов. Это может привести к слишком большим размерам сервисов, тесной связи между компонентами или недостаточной детализации функций, что в первую очередь противоречит цели использования микросервисов. В архитектуре микросервисов каждый сервис должен быть ориентирован на одну, четко определенную ответственность и должен быть развертываем независимо от других сервисов.

Еще одним распространенным антишаблоном микросервисов является «модель общих данных», в которой сервисы полагаются на единую унифицированную схему данных, охватывающую несколько доменов. Такой подход может негативно повлиять на автономность, масштабируемость и отказоустойчивость всей системы, поскольку любое изменение общей схемы может привести к каскадным последствиям для всех зависящих от нее служб. Вместо этого каждый микросервис должен сохранять контроль над своей схемой данных и предоставлять ее другим службам через четко определенные API.

Чрезмерное использование синхронной связи и координации между службами также может отрицательно сказаться на производительности системы на основе микросервисов. Этот «антишаблон синхронной связи» может привести к тому, что системы будут работать медленно, не отвечать на запросы или склонны к сбоям, когда одна служба испытывает задержку или сбой. Асинхронная связь, такая как подходы, основанные на событиях или сообщениях, может обеспечить более масштабируемое и отказоустойчивое решение, отделяя службы и позволяя им работать независимо.

В архитектуре микросервисов принятие «анемичной обработки событий» в качестве антишаблона предполагает неадекватное использование событийно-ориентированной архитектуры и минимальную обработку событий в системе. Это приведет к ограничению масштабируемости системы и снижению автономности каждого сервиса. Использование событий, ориентированных на данные, а не событий предметной области, и недостаточная детализация событий могут привести к взаимозависимости сервисов и, в конечном итоге, к хрупкой системе. Крайне важно использовать надежную, управляемую событиями архитектуру и обработку событий, чтобы каждый микросервис мог развиваться и масштабироваться независимо.

Избегание анти-шаблона «неадекватного тестирования» имеет решающее значение в архитектуре микросервисов, поскольку это может привести к значительным сложностям, связанным с тестированием и развертыванием отдельных сервисов, зависимостями версий и средами выполнения. Разработчикам необходимо уделять приоритетное внимание комплексному автоматизированному тестированию, включая модульные, интеграционные и сквозные тесты, чтобы гарантировать надежность и стабильность каждого микросервиса и всей системы.

AppMaster, мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, предназначена для смягчения многих из этих антишаблонов микросервисов за счет автоматического создания высококачественного кода, компиляции приложений и их развертывания в соответствии с лучшими практиками. Платформа использует Go для серверных приложений, Vue3 для веб-приложений, а также Kotlin и Jetpack Compose для Android, SwiftUI для iOS в мобильных приложениях, обеспечивая эффективную генерацию кода и минимальный технический долг.

С помощью инструментов визуального проектирования AppMaster разработчики могут создавать схему базы данных, определять бизнес-процессы и создавать endpoints REST API и WSS, которые соответствуют принципам микросервисов, таким как разделение задач, слабая связь и автономия. Созданные приложения также могут работать с любой базой данных, совместимой с Postgresql, обеспечивая плавную интеграцию с существующими моделями данных без ошибок общих схем данных.

Используя AppMaster, разработчики могут воспользоваться преимуществами его комплексной интегрированной среды разработки (IDE) для создания масштабируемых и отказоустойчивых программных решений, избегая при этом распространенных ошибок антишаблонов микросервисов. Это дает командам возможность доставлять приложения до 10 раз быстрее и с меньшими затратами, что дает огромные преимущества для предприятий разных отраслей и размеров.

Изучите больше терминов:
RESTful микросервисы Аварийное переключение микросервисов Авторизация микросервисов Агрегация микросервисов Антипаттерны микросервисов Ведение журнала микросервисов Задержка микросервисов Инфраструктура микросервисов как код (IAC) Кэширование микросервисов Микросервисная архитектура Микросервисная связь Мониторинг микросервисов Платформы микросервисов Сине-зеленое развертывание в микросервисах Тестирование микросервисов Управление состоянием микросервисов

Похожие статьи

Использование REST API
date 07, сент. 2023 clock 5 мин
Использование REST API
Узнайте, как REST API меняют определение разработки без написания кода. В этом подробном обзоре AppMaster.io вы узнаете, как использовать эти мощные инструменты для оптимизации рабочих процессов без написания кода и создания универсальных приложений.
API No-code Development
Преимущества SaaS
date 07, сент. 2023 clock 6 мин
Преимущества SaaS
Углубленное исследование множества преимуществ, предоставляемых платформами «Программное обеспечение как услуга» (SaaS). Узнайте, как использовать эти преимущества для успешного роста бизнеса, в том числе познакомьтесь с решениями без написания кода, такими как AppMaster.
Business No-code
SaaS или локальное программное обеспечение
date 07, сент. 2023 clock 4 мин
SaaS или локальное программное обеспечение
В этом подробном руководстве мы раскрываем преимущества и недостатки как SaaS-решений, так и локальных решений, а также рассматриваем факторы, которые компании должны учитывать при выборе модели, соответствующей их потребностям. На реальных примерах, таких как уникальные варианты хостинга AppMaster.io, мы дополнительно иллюстрируем влияние этих вариантов на общую эффективность бизнеса.
Software Productivity IT
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь