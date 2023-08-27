Антипаттерны микросервисов

Антишаблоны микросервисов относятся к практикам, проектам и стратегиям в архитектуре микросервисов, которые приводят к неэффективности, низкой производительности и общему негативному воздействию на разработку, развертывание и обслуживание приложений. Эти антишаблоны часто возникают в результате недопонимания, неправильного применения или чрезмерной оптимизации системы на основе микросервисов. Понимая и признавая эти антишаблоны, разработчики могут избежать потенциальных ловушек и создавать более эффективные и удобные в обслуживании программные решения.

Одним из основных антишаблонов микросервисов является «монолитное мышление», при котором разработчики пытаются применить принципы монолитной архитектуры к системе на основе микросервисов. Это может привести к слишком большим размерам сервисов, тесной связи между компонентами или недостаточной детализации функций, что в первую очередь противоречит цели использования микросервисов. В архитектуре микросервисов каждый сервис должен быть ориентирован на одну, четко определенную ответственность и должен быть развертываем независимо от других сервисов.

Еще одним распространенным антишаблоном микросервисов является «модель общих данных», в которой сервисы полагаются на единую унифицированную схему данных, охватывающую несколько доменов. Такой подход может негативно повлиять на автономность, масштабируемость и отказоустойчивость всей системы, поскольку любое изменение общей схемы может привести к каскадным последствиям для всех зависящих от нее служб. Вместо этого каждый микросервис должен сохранять контроль над своей схемой данных и предоставлять ее другим службам через четко определенные API.

Чрезмерное использование синхронной связи и координации между службами также может отрицательно сказаться на производительности системы на основе микросервисов. Этот «антишаблон синхронной связи» может привести к тому, что системы будут работать медленно, не отвечать на запросы или склонны к сбоям, когда одна служба испытывает задержку или сбой. Асинхронная связь, такая как подходы, основанные на событиях или сообщениях, может обеспечить более масштабируемое и отказоустойчивое решение, отделяя службы и позволяя им работать независимо.

В архитектуре микросервисов принятие «анемичной обработки событий» в качестве антишаблона предполагает неадекватное использование событийно-ориентированной архитектуры и минимальную обработку событий в системе. Это приведет к ограничению масштабируемости системы и снижению автономности каждого сервиса. Использование событий, ориентированных на данные, а не событий предметной области, и недостаточная детализация событий могут привести к взаимозависимости сервисов и, в конечном итоге, к хрупкой системе. Крайне важно использовать надежную, управляемую событиями архитектуру и обработку событий, чтобы каждый микросервис мог развиваться и масштабироваться независимо.

Избегание анти-шаблона «неадекватного тестирования» имеет решающее значение в архитектуре микросервисов, поскольку это может привести к значительным сложностям, связанным с тестированием и развертыванием отдельных сервисов, зависимостями версий и средами выполнения. Разработчикам необходимо уделять приоритетное внимание комплексному автоматизированному тестированию, включая модульные, интеграционные и сквозные тесты, чтобы гарантировать надежность и стабильность каждого микросервиса и всей системы.

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