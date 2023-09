Antipadrões de microsserviços referem-se às práticas, designs e estratégias dentro da arquitetura de microsserviços que levam a ineficiências, baixo desempenho e impactos negativos gerais no desenvolvimento, implantação e manutenção de aplicativos. Esses antipadrões geralmente resultam de mal-entendidos, aplicações incorretas ou otimização excessiva do sistema baseado em microsserviços. Ao compreender e reconhecer esses antipadrões, os desenvolvedores podem evitar possíveis armadilhas e criar soluções de software mais eficientes e sustentáveis.

Um dos principais antipadrões de microsserviços é a “mentalidade monolítica”, onde os desenvolvedores tentam aplicar princípios arquitetônicos monolíticos a um sistema baseado em microsserviços. Isso pode levar a serviços superdimensionados, acoplamento estreito entre componentes ou granularidade insuficiente de funções, o que anula o propósito de usar microsserviços em primeiro lugar. Numa arquitetura de microsserviços, cada serviço deve concentrar-se numa responsabilidade única e bem definida e deve ser implementável de forma independente de outros serviços.

Outro antipadrão comum de microsserviços é o “modelo de dados compartilhado”, onde os serviços dependem de um esquema de dados único e unificado que abrange vários domínios. Esta abordagem pode ter um impacto negativo na autonomia, escalabilidade e resiliência do sistema global, uma vez que qualquer alteração ao esquema partilhado pode resultar em efeitos em cascata em todos os serviços que dele dependem. Em vez disso, cada microsserviço deve manter o controle sobre seu esquema de dados e expô-lo a outros serviços por meio de APIs bem definidas.

O uso excessivo de comunicação síncrona e coordenação entre serviços também pode ser prejudicial ao desempenho de um sistema baseado em microsserviços. Esse "antipadrão de comunicação síncrona" pode levar a sistemas lentos, sem resposta ou propensos a falhas quando um serviço sofre atraso ou falha. A comunicação assíncrona, como abordagens orientadas por eventos ou baseadas em mensagens, pode fornecer uma solução mais escalável e resiliente, dissociando os serviços e permitindo-lhes operar de forma independente.

Na arquitetura de microsserviços, a adoção do “processamento anêmico de eventos” como antipadrão envolve o uso inadequado de arquitetura orientada a eventos e processamento mínimo de eventos no sistema. Isto resultará em escalabilidade limitada do sistema e autonomia reduzida para cada serviço. Usar eventos centrados em dados em vez de eventos de domínio e ter granularidade de eventos insuficiente pode levar a serviços interdependentes e, eventualmente, a um sistema frágil. É essencial adotar uma arquitetura robusta orientada a eventos e um processamento de eventos para garantir que cada microsserviço possa evoluir e escalar de forma independente.

Evitar o antipadrão de “teste inadequado” é crucial na arquitetura de microsserviços, pois pode levar a complexidades significativas em torno do teste e da implantação de serviços individuais, dependências de versão e ambientes de tempo de execução. Os desenvolvedores precisam priorizar testes automatizados abrangentes, incluindo testes unitários, de integração e de ponta a ponta, para garantir a confiabilidade e a estabilidade de cada microsserviço e do sistema geral.

