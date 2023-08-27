Mikro hizmet mimarisi bağlamında Mikro Hizmet Ara Yazılımı, dağıtılmış ve genellikle karmaşık bir uygulama ortamında bireysel mikro hizmetler arasında kesintisiz iletişim ve etkileşimi mümkün kılan temel yazılım bileşenlerini ifade eder. Middleware, mikro hizmetlerin karmaşıklıklarını yönetmek ve gezinmek için birleşik, tutarlı ve basit bir yaklaşım sunarak geliştiricilerin yazılım çözümlerini optimize etmelerine ve ölçeklenebilirlik, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik sağlamalarına olanak tanır.

Mikro hizmet mimarisi, uygulamaları küçük, gevşek bağlı ve bağımsız olarak dağıtılabilen hizmetlerin bir koleksiyonu olarak oluşturmaya odaklanan, yaygın olarak benimsenen bir yazılım geliştirme metodolojisidir. Bu yaklaşım esnekliği, hata toleransını ve hızlı gelişimi teşvik eder, ancak aynı zamanda hizmetler arası iletişim, hizmet keşfi, yük dengeleme ve hata toleransı gibi çeşitli zorlukları da beraberinde getirir. Microservices Middleware, bu sorunların etkili ve verimli bir şekilde çözülmesine yardımcı olur. Mikro hizmetleri birbirine bağlayan ve geliştirici tarafındaki karmaşıklığın ayak izini en aza indirirken birlikte çalışabilirliklerini sağlayan birleştirici görevi görür.

Mikro Hizmetler Ara Yazılımı, işlevlerine bağlı olarak birkaç kategoriye ayrılabilir:

1. Mesajlaşma Ara Yazılımı: Bu yazılım bileşenleri, mesaj kuyrukları, konular ve diğer yayın-abonelik mekanizmaları aracılığıyla mikro hizmetler arasında eşzamansız iletişimi kolaylaştırır, hizmetlerin ayrıştırılmasını sağlar ve sistemin dayanıklılığını artırır. Mesajlaşma ara yazılımı örnekleri arasında Apache Kafka, RabbitMQ ve Google Cloud Pub/Sub yer alır.

2. API Ağ Geçidi: Harici tüketiciler için tek bir giriş noktası görevi gören API Ağ Geçidi, birleşik bir arayüz sağlayarak mikro hizmetlere erişimi kolaylaştırır. Genellikle istek yönlendirme, yük dengeleme, kimlik doğrulama ve hız sınırlama gibi görevleri yerine getirir, bireysel hizmetleri doğrudan istemci erişiminden korur ve olası güvenlik açıklarına karşı yüzeyi azaltır. Popüler API ağ geçitleri Kong, Apigee ve Amazon API Gateway'i içerir.

3. Hizmet Kaydı ve Keşfi: Sürekli artan sayıda mikro hizmet nedeniyle, bunların konumunu ve kullanılabilirliğini takip etmek çok önemlidir. Consul, Etcd ve Netflix Eureka gibi hizmet kayıtları, başlangıçta kendilerine kaydolan hizmet örnekleri için merkezi bir depo görevi görür. Diğer mikro hizmetler, mevcut örnekler için kayıt defterini sorgulayabilir, böylece birbirlerini dinamik olarak bulmalarına ve birbirleriyle iletişim kurmalarına olanak tanır.

4. Yük Dengeleyiciler: Yük dengeleyiciler, gelen uygulama trafiğini birden fazla mikro hizmete dağıtarak kaynakların optimum kullanımını ve yüksek kullanılabilirliği sağlar. Bu, bireysel hizmetlerin aşırı talep nedeniyle bunaltılmasını önler ve trafiği, kullanılamayan örneklerden otomatik olarak yönlendirerek hata toleransına yardımcı olur. HAProxy, NGINX ve Amazon Elastic Load Balancer gibi yük dengeleyiciler, mikro hizmet mimarisinin sağlamlığında hayati bir rol oynar.

5. Devre Kesiciler: Hystrix ve Sentinel gibi devre kesiciler, arızaları izole ederek ve ardışık hataları önleyerek bir mikro hizmet ortamında hata toleransını artırmak için kullanılır. Servis çağrılarını izlerler ve bir arıza tespit edilirse alternatif bir yanıtı tetikleyerek sistemin tamamen kapanmak yerine bozulmuş bir durumda çalışmaya devam etmesine olanak tanırlar.

Güçlü, no-code bir platform olan AppMaster, mikro hizmet mimarileriyle uyumlu çalışacak şekilde tasarlanmış çeşitli özellikleri kapsar. Arka uç uygulama geliştirme ortamı, veritabanı şemaları, iş mantığı ve REST API'leri oluşturmaya yönelik görsel araçlar sunarken ön uç geliştirme ortamı, etkileşimli web ve mobil uygulamaların oluşturulmasını destekler. AppMaster tarafından Go, Vue3 ve Kotlin/ SwiftUI teknoloji yığınlarında oluşturulan yüksek düzeyde ölçeklenebilir, durum bilgisi olmayan uygulamalar, ara yazılım bileşenleri aracılığıyla mikro hizmetlerle kolayca etkileşime girebilir, böylece mikro hizmet mimarilerinin etkili bir şekilde uygulanmasını destekler.

Mikro hizmet ara yazılımının, mikro hizmet tabanlı uygulamaları geliştirme, dağıtma ve yönetme konusundaki benzersiz zorlukları çözmek için ortaya çıkan yeni araç ve teknolojilerle birlikte sürekli gelişen bir ortam olduğunu unutmamak önemlidir. Bu nedenle, mikro hizmet ara yazılımını benimseyen ve kullanan geliştiricilerin, uygulamalarının güvenli, sağlam ve performans açısından optimize edilmiş kalmasını sağlamak için en son gelişmeleri takip etmeleri gerekir.

Sonuç olarak, Mikro Hizmet Ara Yazılımı, iletişim, hizmet keşfi, yük dengeleme ve hata toleransı zorluklarını ele alarak mikro hizmet mimarisinin etkinliğini ve ölçeklenebilirliğini artırmada kritik bir rol oynar. AppMaster no-code platformu, arka uç, web ve mobil uygulama geliştirmeye yönelik kapsamlı araç paketiyle ölçeklenebilir, bakımı yapılabilir ve esnek yazılım çözümleri oluşturmak amacıyla mikro hizmet ara yazılımının gücünü desteklemek ve bunlardan yararlanmak için iyi bir donanıma sahiptir.