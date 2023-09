Anti-pattern per microservizi

Gli anti-pattern dei microservizi si riferiscono a pratiche, progetti e strategie all'interno dell'architettura dei microservizi che portano a inefficienze, scarse prestazioni e impatti complessivamente negativi sullo sviluppo, l'implementazione e la manutenzione delle applicazioni. Questi anti-modelli spesso derivano da incomprensioni, applicazioni errate o ottimizzazione eccessiva del sistema basato su microservizi. Comprendendo e riconoscendo questi anti-modelli, gli sviluppatori possono evitare potenziali insidie ​​e creare soluzioni software più efficienti e manutenibili.

Uno dei principali anti-pattern dei microservizi è la "mentalità monolitica" in cui gli sviluppatori tentano di applicare principi architettonici monolitici a un sistema basato su microservizi. Ciò può portare a servizi sovradimensionati, a uno stretto accoppiamento tra i componenti o a un’insufficiente granularità delle funzioni, il che vanifica in primo luogo lo scopo dell’utilizzo dei microservizi. In un'architettura di microservizi, ogni servizio dovrebbe essere focalizzato su un'unica responsabilità ben definita e dovrebbe essere distribuibile in modo indipendente dagli altri servizi.

Un altro anti-pattern comune dei microservizi è il "modello di dati condivisi" in cui i servizi si basano su un unico schema di dati unificato che si estende su più domini. Questo approccio può avere un impatto negativo sull’autonomia, sulla scalabilità e sulla resilienza del sistema complessivo, poiché qualsiasi modifica allo schema condiviso può comportare effetti a cascata su tutti i servizi che dipendono da esso. Ogni microservizio dovrebbe invece mantenere il controllo sul proprio schema di dati ed esporlo ad altri servizi tramite API ben definite.

Anche l’uso eccessivo della comunicazione sincrona e del coordinamento tra i servizi può essere dannoso per le prestazioni di un sistema basato su microservizi. Questo "anti-modello di comunicazione sincrona" può portare a sistemi lenti, che non rispondono o soggetti a guasti quando un servizio subisce un ritardo o un errore. La comunicazione asincrona, come gli approcci guidati da eventi o basati su messaggi, può fornire una soluzione più scalabile e resiliente disaccoppiando i servizi e consentendo loro di operare in modo indipendente.

Nell'architettura dei microservizi, l'adozione dell'"elaborazione anemica degli eventi" come anti-pattern comporta l'uso inadeguato dell'architettura basata sugli eventi e un'elaborazione minima degli eventi nel sistema. Ciò comporterà una scalabilità limitata del sistema e una ridotta autonomia per ciascun servizio. L'utilizzo di eventi incentrati sui dati anziché di eventi di dominio e una granularità degli eventi insufficiente possono portare a servizi interdipendenti e, infine, a un sistema fragile. È essenziale adottare una solida architettura basata sugli eventi e un'elaborazione degli eventi per garantire che ogni microservizio possa evolversi e scalarsi in modo indipendente.

Evitare l'anti-modello di "test inadeguato" è fondamentale nell'architettura dei microservizi, poiché può portare a notevoli complessità relative al test e alla distribuzione di singoli servizi, dipendenze di versione e ambienti di runtime. Gli sviluppatori devono dare priorità a test automatizzati completi, inclusi test unitari, di integrazione ed end-to-end, per garantire l'affidabilità e la stabilità di ciascun microservizio e del sistema complessivo.

AppMaster, una potente piattaforma no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili, è progettata per mitigare molti di questi anti-pattern di microservizi generando automaticamente codice di alta qualità, compilando applicazioni e distribuendole seguendo le migliori pratiche. La piattaforma sfrutta Go per le applicazioni backend, Vue3 per le applicazioni web e Kotlin e Jetpack Compose per Android, SwiftUI per iOS nelle applicazioni mobili, garantendo una generazione di codice efficiente e un debito tecnico minimo.

Con gli strumenti di progettazione visiva di AppMaster, gli sviluppatori possono costruire schemi di database, definire processi aziendali e creare API REST ed endpoints WSS che aderiscono ai principi dei microservizi, come separazione delle preoccupazioni, accoppiamento libero e autonomia. Le applicazioni generate possono funzionare anche con qualsiasi database compatibile con Postgresql, garantendo un'integrazione perfetta con i modelli di dati esistenti senza le insidie ​​degli schemi di dati condivisi.

Utilizzando AppMaster, gli sviluppatori possono sfruttare il suo ambiente di sviluppo integrato (IDE) completo per creare soluzioni software scalabili e resilienti evitando le trappole comuni degli anti-pattern dei microservizi. Ciò consente ai team di fornire applicazioni fino a 10 volte più velocemente e a una frazione del costo, portando enormi vantaggi per le aziende di tutti i settori e dimensioni.