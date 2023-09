Padrões de microsserviços são uma coleção de princípios de arquitetura e design, práticas recomendadas e soluções comprovadas para desenvolver e manter sistemas de software complexos que utilizam a arquitetura de microsserviços. A arquitetura de microsserviços é uma abordagem de desenvolvimento de software em que um aplicativo é construído como uma coleção de serviços pequenos, implementáveis ​​de forma independente e fracamente acoplados. Cada serviço é responsável por uma funcionalidade específica e se comunica com outros serviços usando protocolos leves e independentes de tecnologia. Esta abordagem promove modularidade, flexibilidade e facilidade de manutenção, em oposição à arquitetura monolítica tradicional.

No contexto da plataforma no-code AppMaster, o suporte a padrões de microsserviços é crucial para permitir que os usuários criem aplicativos escalonáveis, resilientes e de fácil manutenção. A plataforma segue a filosofia de design baseado em componentes, permitindo aos clientes criar modelos de dados, lógica de negócios, API REST e front-ends de aplicativos web e móveis, tudo visualmente e sem escrever nenhum código. Ao aderir aos padrões de microsserviços, os aplicativos gerados pelo AppMaster podem se beneficiar das vantagens dessa arquitetura e atender às demandas modernas das empresas e aos casos de uso de alta carga.

Existem vários padrões principais de microsserviços que os desenvolvedores e plataformas no-code devem considerar ao criar aplicativos:

1. Decomposição: esse padrão consiste em dividir um aplicativo em serviços menores e funcionalmente coesos, cada um focado em uma capacidade ou domínio de negócios específico. As principais abordagens para decomposição incluem a decomposição por capacidade de negócios, por subdomínio e por caso de uso.

2. Gerenciamento de dados: Cada microsserviço deve ter seu próprio armazenamento privado de dados e gerenciá-los de forma independente. Esse padrão geralmente envolve a implementação de banco de dados por serviço, sincronização de dados orientada a eventos e, eventualmente, consistência.

3. Comunicação: Os microsserviços devem usar protocolos leves para comunicação, como HTTP/REST, gRPC ou filas de mensagens. Esse padrão inclui mensagens síncronas e assíncronas, padrões de solicitação-resposta e publicação-assinatura.

4. Descoberta de serviços: Como os microsserviços podem ser desenvolvidos, implantados e dimensionados de forma independente, eles precisam de um mecanismo para encontrar instâncias de outros serviços em tempo de execução para estabelecer comunicação. Esse padrão lida com o registro em tempo de execução e a pesquisa de instâncias de serviço, geralmente envolvendo um registro de serviço.

5. Resiliência: Os microsserviços devem ser tolerantes a falhas, pois a falha de um serviço não deve se espalhar por todo o sistema. Os padrões de resiliência incluem disjuntores, novas tentativas com espera, tempos limite, anteparos e estratégias de failover.

6. Escalabilidade: Os microsserviços podem ser dimensionados de forma independente, dependendo de seus requisitos de recursos ou carga específicos. Os padrões de escalabilidade comuns são escalabilidade horizontal, balanceamento de carga e armazenamento em cache.

7. Monitoramento e registro: Fornecer visibilidade sobre a integridade e o desempenho de microsserviços individuais é essencial para uma operação e manutenção eficazes. Esse padrão inclui soluções centralizadas de registro, monitoramento, rastreamento e auditoria adequadas para sistemas distribuídos.

Ao adotar esses padrões, a plataforma AppMaster gera código-fonte para aplicativos backend usando Go (golang), aplicativos web usando framework Vue3 e JS/TS, e aplicativos móveis usando Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para IOS. Isso resulta em aplicativos do mundo real com escalabilidade e desempenho incríveis, que podem ser hospedados no local ou na nuvem e podem funcionar com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como banco de dados primário, sem qualquer dívida técnica.

Concluindo, os Padrões de Microsserviços oferecem um conjunto abrangente de princípios e práticas que abordam os desafios e a complexidade associados ao desenvolvimento, implantação e operação de sistemas de software distribuídos modernos. Ao aplicar cuidadosamente esses padrões e aproveitar os recursos poderosos da plataforma no-code AppMaster, os clientes podem criar rapidamente aplicativos escaláveis, resilientes e preparados para o futuro que atendam aos requisitos em constante evolução de seus negócios e clientes.