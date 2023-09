Les modèles de microservices sont un ensemble de principes d'architecture et de conception, de bonnes pratiques et de solutions éprouvées pour développer et maintenir des systèmes logiciels complexes qui utilisent l'architecture de microservices. L'architecture de microservices est une approche de développement logiciel dans laquelle une application est construite comme un ensemble de petits services, déployables indépendamment et faiblement couplés. Chaque service est responsable d'une fonctionnalité spécifique et communique avec d'autres services à l'aide de protocoles légers et indépendants de la technologie. Cette approche favorise la modularité, la flexibilité et une maintenabilité plus facile, par opposition à l'architecture monolithique traditionnelle.

Dans le contexte de la plateforme no-code AppMaster, la prise en charge des modèles de microservices est cruciale pour permettre aux utilisateurs de créer des applications évolutives, résilientes et faciles à maintenir. La plateforme suit la philosophie de conception basée sur les composants, permettant aux clients de créer des modèles de données, une logique métier, une API REST et des interfaces d'applications Web et mobiles, le tout visuellement et sans écrire de code. En adhérant aux modèles de microservices, les applications générées par AppMaster peuvent bénéficier des avantages de cette architecture et répondre aux demandes modernes des entreprises et aux cas d'utilisation à forte charge.

Il existe plusieurs modèles de microservices clés que les développeurs et les plateformes no-code devraient prendre en compte lors de la création d'applications :

1. Décomposition : ce modèle consiste à diviser une application en services plus petits et fonctionnellement cohérents, chacun étant axé sur une capacité ou un domaine métier spécifique. Les principales approches de décomposition incluent la décomposition par capacité métier, par sous-domaine et par cas d'utilisation.

2. Gestion des données : chaque microservice doit disposer de son propre stockage de données privé et le gérer de manière indépendante. Ce modèle implique souvent la mise en œuvre d'une base de données par service, une synchronisation des données basée sur les événements et, éventuellement, une cohérence.

3. Communication : les microservices doivent utiliser des protocoles légers pour la communication, tels que HTTP/REST, gRPC ou des files d'attente de messages. Ce modèle inclut des modèles de messagerie synchrone et asynchrone, de demande-réponse et de publication-abonnement.

4. Découverte de services : étant donné que les microservices peuvent être développés, déployés et mis à l'échelle indépendamment, ils ont besoin d'un mécanisme pour rechercher des instances d'autres services au moment de l'exécution afin d'établir la communication. Ce modèle concerne l'enregistrement d'exécution et la recherche d'instances de service, impliquant souvent un registre de services.

5. Résilience : les microservices doivent être tolérants aux pannes, car la défaillance d'un service ne doit pas se répercuter sur l'ensemble du système. Les modèles de résilience incluent des disjoncteurs, des tentatives avec interruption, des délais d'attente, des cloisons et des stratégies de basculement.

6. Évolutivité : les microservices peuvent être mis à l'échelle indépendamment en fonction de leurs besoins spécifiques en ressources ou de leur charge. Les modèles d'évolutivité courants sont la mise à l'échelle horizontale, l'équilibrage de charge et la mise en cache.

7. Surveillance et journalisation : fournir une visibilité sur l'état et les performances de chaque microservice est essentiel pour un fonctionnement et une maintenance efficaces. Ce modèle comprend des solutions centralisées de journalisation, de surveillance, de traçage et d’audit adaptées aux systèmes distribués.

En adoptant ces modèles, la plateforme AppMaster génère le code source pour les applications backend utilisant Go (golang), les applications Web utilisant le framework Vue3 et JS/TS, et les applications mobiles utilisant Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour IOS. Il en résulte des applications réelles dotées d'une évolutivité et de performances étonnantes, qui peuvent être hébergées sur site ou dans le cloud, et peuvent fonctionner avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL comme base de données principale sans aucune dette technique.

En conclusion, les modèles de microservices offrent un ensemble complet de principes et de pratiques qui répondent aux défis et à la complexité associés au développement, au déploiement et à l'exploitation de systèmes logiciels distribués modernes. En appliquant soigneusement ces modèles et en tirant parti des puissantes fonctionnalités de la plateforme no-code AppMaster, les clients peuvent rapidement créer des applications évolutives, résilientes et évolutives qui répondent aux exigences en constante évolution de leurs entreprises et de leurs clients.