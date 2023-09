Wzorce mikrousług to zbiór zasad architektury i projektowania, najlepszych praktyk i sprawdzonych rozwiązań do tworzenia i utrzymywania złożonych systemów oprogramowania wykorzystujących architekturę mikrousług. Architektura mikrousług to podejście do tworzenia oprogramowania, w którym aplikacja jest budowana jako zbiór małych, niezależnie wdrażalnych i luźno powiązanych usług. Każda usługa jest odpowiedzialna za określoną funkcjonalność i komunikuje się z innymi usługami przy użyciu lekkich, niezależnych od technologii protokołów. Takie podejście promuje modułowość, elastyczność i łatwiejszą konserwację, w przeciwieństwie do tradycyjnej architektury monolitycznej.

W kontekście platformy no-code AppMaster obsługa wzorców mikrousług ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia użytkownikom tworzenia skalowalnych, odpornych i łatwych w utrzymaniu aplikacji. Platforma jest zgodna z filozofią projektowania opartego na komponentach, umożliwiając klientom tworzenie modeli danych, logiki biznesowej, interfejsu API REST oraz interfejsów aplikacji internetowych i mobilnych, a wszystko to wizualnie i bez pisania kodu. Stosując się do wzorców mikrousług, aplikacje generowane przez AppMaster mogą korzystać z zalet tej architektury i spełniać współczesne wymagania przedsiębiorstw i przypadków użycia o dużym obciążeniu.

Istnieje kilka kluczowych wzorców mikrousług, które programiści i platformy no-code powinni wziąć pod uwagę podczas tworzenia aplikacji:

1. Dekompozycja: ten wzorzec polega na podzieleniu aplikacji na mniejsze, spójne funkcjonalnie usługi, z których każda koncentruje się na określonych możliwościach biznesowych lub domenie. Kluczowe podejścia do dekompozycji obejmują dekompozycję według możliwości biznesowych, subdomen i przypadków użycia.

2. Zarządzanie danymi: Każdy mikroserwis powinien posiadać własny, prywatny magazyn danych i niezależnie nim zarządzać. Ten wzorzec często obejmuje implementację bazy danych dla każdej usługi, synchronizację danych sterowaną zdarzeniami i ostatecznie spójność.

3. Komunikacja: Mikrousługi powinny używać do komunikacji lekkich protokołów, takich jak HTTP/REST, gRPC lub kolejki komunikatów. Ten wzorzec obejmuje synchroniczne i asynchroniczne wzorce przesyłania komunikatów, żądanie-odpowiedź oraz publikowanie-subskrypcja.

4. Wykrywanie usług: Ponieważ mikrousługi można opracowywać, wdrażać i skalować niezależnie, potrzebują one mechanizmu umożliwiającego znajdowanie instancji innych usług w czasie wykonywania w celu nawiązania komunikacji. Ten wzorzec dotyczy rejestracji w czasie wykonywania i wyszukiwania instancji usług, często obejmujących rejestr usług.

5. Odporność: Mikrousługi powinny być odporne na błędy, ponieważ awaria jednej usługi nie powinna powodować kaskadowania się w całym systemie. Wzorce odporności obejmują wyłączniki automatyczne, ponowne próby z wycofywaniem, przekroczenia limitu czasu, grodzi i strategie przełączania awaryjnego.

6. Skalowalność: Mikrousługi można niezależnie skalować w zależności od ich specyficznych wymagań dotyczących zasobów lub obciążenia. Typowe wzorce skalowalności to skalowanie poziome, równoważenie obciążenia i buforowanie.

7. Monitorowanie i rejestrowanie: Zapewnienie wglądu w stan i wydajność poszczególnych mikrousług jest niezbędne do skutecznego działania i konserwacji. Ten wzorzec obejmuje scentralizowane rozwiązania do rejestrowania, monitorowania, śledzenia i inspekcji odpowiednie dla systemów rozproszonych.

Przyjmując te wzorce, platforma AppMaster generuje kod źródłowy dla aplikacji backendowych przy użyciu Go (golang), aplikacji internetowych wykorzystujących framework Vue3 i JS/TS oraz aplikacji mobilnych przy użyciu Kotlin i Jetpack Compose dla Androida oraz SwiftUI dla IOS. W rezultacie powstają rzeczywiste aplikacje o niesamowitej skalowalności i wydajności, które można hostować lokalnie lub w chmurze i które mogą współpracować z dowolną bazą danych kompatybilną z PostgreSQL jako podstawową bazą danych bez żadnych długów technicznych.

Podsumowując, wzorce mikrousług oferują kompleksowy zestaw zasad i praktyk, które odpowiadają wyzwaniom i złożoności związanej z tworzeniem, wdrażaniem i obsługą nowoczesnych rozproszonych systemów oprogramowania. Dzięki starannemu zastosowaniu tych wzorców i wykorzystaniu zaawansowanych funkcji platformy no-code AppMaster klienci mogą szybko tworzyć skalowalne, odporne i przyszłościowe aplikacje, które spełniają stale zmieniające się wymagania ich firm i klientów.