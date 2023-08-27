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Шаблоны микросервисов

27, авг. 2023

Шаблоны микросервисов — это набор принципов архитектуры и проектирования, лучших практик и проверенных решений для разработки и поддержки сложных программных систем, использующих архитектуру микросервисов. Архитектура микросервисов — это подход к разработке программного обеспечения, при котором приложение создается как набор небольших, независимо развертываемых и слабосвязанных сервисов. Каждая служба отвечает за определенную часть функциональности и взаимодействует с другими службами с помощью облегченных протоколов, не зависящих от технологии. Этот подход обеспечивает модульность, гибкость и простоту обслуживания в отличие от традиционной монолитной архитектуры.

В контексте платформы no-code AppMaster поддержка шаблонов микросервисов имеет решающее значение для предоставления пользователям возможности создавать масштабируемые, отказоустойчивые и легко поддерживаемые приложения. Платформа следует философии компонентного проектирования, позволяя клиентам создавать модели данных, бизнес-логику, REST API, а также интерфейсы веб- и мобильных приложений визуально и без написания кода. Придерживаясь шаблонов микросервисов, приложения, созданные с помощью AppMaster, могут воспользоваться преимуществами этой архитектуры и удовлетворить современные требования предприятий и сценарии использования с высокой нагрузкой.

Существует несколько ключевых шаблонов микросервисов, которые разработчики и платформы no-code должны учитывать при создании приложений:

1. Декомпозиция. Этот шаблон предполагает разбиение приложения на более мелкие, функционально связанные службы, каждый из которых ориентирован на определенную бизнес-возможность или область. Ключевые подходы к декомпозиции включают декомпозицию по бизнес-возможностям, по субдоменам и по вариантам использования.

2. Управление данными. Каждый микросервис должен иметь собственное хранилище данных и управлять им независимо. Этот шаблон часто включает реализацию базы данных для каждой службы, синхронизацию данных на основе событий и, в конечном итоге, согласованность.

3. Связь. Микросервисы должны использовать облегченные протоколы для связи, такие как HTTP/REST, gRPC или очереди сообщений. Этот шаблон включает в себя синхронный и асинхронный обмен сообщениями, шаблоны запроса-ответа и публикации-подписки.

4. Обнаружение сервисов. Поскольку микросервисы могут разрабатываться, развертываться и масштабироваться независимо, им необходим механизм для поиска экземпляров других сервисов во время выполнения для установления связи. Этот шаблон касается регистрации и поиска экземпляров службы во время выполнения, часто с использованием реестра служб.

5. Устойчивость. Микросервисы должны быть отказоустойчивыми, поскольку сбой одного сервиса не должен распространяться на всю систему. Шаблоны устойчивости включают автоматические выключатели, повторные попытки с отсрочкой, тайм-ауты, перегородки и стратегии аварийного переключения.

6. Масштабируемость. Микросервисы можно масштабировать независимо в зависимости от их конкретных требований к ресурсам или нагрузки. Распространенными шаблонами масштабируемости являются горизонтальное масштабирование, балансировка нагрузки и кэширование.

7. Мониторинг и ведение журнала. Обеспечение прозрачности состояния и производительности отдельных микросервисов имеет важное значение для эффективной эксплуатации и обслуживания. Этот шаблон включает решения для централизованного ведения журналов, мониторинга, трассировки и аудита, подходящие для распределенных систем.

Принимая эти шаблоны, платформа AppMaster генерирует исходный код для серверных приложений с использованием Go (golang), веб-приложений с использованием инфраструктуры Vue3 и JS/TS, а также мобильных приложений с использованием Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для IOS. В результате создаются реальные приложения с потрясающей масштабируемостью и производительностью, которые можно размещать локально или в облаке и которые могут работать с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, в качестве основной базы данных без каких-либо технических задержек.

В заключение, шаблоны микросервисов предлагают комплексный набор принципов и практик, которые решают проблемы и сложности, связанные с разработкой, развертыванием и эксплуатацией современных распределенных программных систем. Тщательно применяя эти шаблоны и используя мощные функции no-code платформы AppMaster, клиенты могут быстро создавать масштабируемые, отказоустойчивые и перспективные приложения, отвечающие постоянно меняющимся требованиям их бизнеса и клиентов.

Изучите больше терминов:
RESTful микросервисы Агрегация микросервисов База данных микросервисов Микросервисная архитектура Микросервисы, управляемые событиями Монолитная архитектура Операции с микросервисами (Ops) Оркестрация микросервисов Платформы микросервисов Подводные камни микросервисов Проверка работоспособности микросервисов Реестр микросервисов Сервисная сетка Схема автоматического выключателя Тестирование интеграции микросервисов Управление состоянием микросервисов

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