Microservices-patronen zijn een verzameling architectuur- en ontwerpprincipes, best practices en bewezen oplossingen voor het ontwikkelen en onderhouden van complexe softwaresystemen die gebruik maken van de microservices-architectuur. Microservices-architectuur is een softwareontwikkelingsaanpak waarbij een applicatie wordt gebouwd als een verzameling kleine, onafhankelijk inzetbare en losjes gekoppelde services. Elke service is verantwoordelijk voor een specifiek stuk functionaliteit en communiceert met andere services met behulp van lichtgewicht, technologie-agnostische protocollen. Deze aanpak bevordert modulariteit, flexibiliteit en eenvoudiger onderhoud, in tegenstelling tot de traditionele monolithische architectuur.

In de context van het AppMaster no-code platform is het ondersteunen van microservicespatronen cruciaal om gebruikers in staat te stellen schaalbare, veerkrachtige en gemakkelijk te onderhouden applicaties te creëren. Het platform volgt de filosofie van componentgebaseerd ontwerp, waardoor klanten datamodellen, bedrijfslogica, REST API en frontends voor web- en mobiele applicaties kunnen creëren, allemaal visueel en zonder code te schrijven. Door zich te houden aan de microservicespatronen kunnen door AppMaster gegenereerde applicaties profiteren van de voordelen van deze architectuur en tegemoetkomen aan de moderne eisen van ondernemingen en gebruiksscenario's met hoge belasting.

Er zijn verschillende belangrijke microservicepatronen waarmee ontwikkelaars en platforms no-code rekening moeten houden bij het bouwen van applicaties:

1. Decompositie: dit patroon gaat over het opdelen van een applicatie in kleinere, functioneel samenhangende services, elk gericht op een specifieke zakelijke capaciteit of domein. De belangrijkste benaderingen voor decompositie omvatten decompositie op basis van zakelijke mogelijkheden, op subdomein en op basis van gebruiksscenario.

2. Gegevensbeheer: Elke microservice moet zijn eigen privégegevensopslag hebben en deze onafhankelijk beheren. Dit patroon omvat vaak de implementatie van een database per service, gebeurtenisgestuurde gegevenssynchronisatie en uiteindelijk consistentie.

3. Communicatie: Microservices moeten lichtgewicht protocollen gebruiken voor communicatie, zoals HTTP/REST, gRPC of berichtenwachtrijen. Dit patroon omvat synchrone en asynchrone berichten-, aanvraag-antwoord- en publicatie-abonneerpatronen.

4. Servicedetectie: Omdat microservices onafhankelijk kunnen worden ontwikkeld, geïmplementeerd en geschaald, hebben ze een mechanisme nodig om tijdens runtime instanties van andere services te vinden om communicatie tot stand te brengen. Dit patroon heeft betrekking op de runtimeregistratie en het opzoeken van service-instances, waarbij vaak een serviceregister betrokken is.

5. Veerkracht: Microservices moeten fouttolerant zijn, omdat het falen van één service niet door het hele systeem mag stromen. Veerkrachtpatronen omvatten stroomonderbrekers, nieuwe pogingen met uitstel, time-outs, schotten en failover-strategieën.

6. Schaalbaarheid: Microservices kunnen onafhankelijk worden geschaald, afhankelijk van hun specifieke resourcevereisten of belasting. Veelvoorkomende schaalbaarheidspatronen zijn horizontaal schalen, taakverdeling en caching.

7. Monitoring en logboekregistratie: Het bieden van inzicht in de gezondheid en prestaties van individuele microservices is essentieel voor effectief gebruik en onderhoud. Dit patroon omvat gecentraliseerde oplossingen voor logboekregistratie, monitoring, tracering en auditing die geschikt zijn voor gedistribueerde systemen.

Door deze patronen over te nemen, genereert het AppMaster platform broncode voor backend-applicaties met behulp van Go (golang), webapplicaties met behulp van het Vue3-framework en JS/TS, en mobiele applicaties met behulp van Kotlin en Jetpack Compose voor Android, en SwiftUI voor IOS. Dit resulteert in real-world applicaties met verbazingwekkende schaalbaarheid en prestaties, die lokaal of in de cloud kunnen worden gehost, en kunnen werken met elke PostgreSQL-compatibele database als primaire database, zonder enige technische problemen.

Concluderend bieden Microservices Patterns een uitgebreide reeks principes en praktijken die de uitdagingen en complexiteit aanpakken die gepaard gaan met het ontwikkelen, implementeren en exploiteren van moderne gedistribueerde softwaresystemen. Door deze patronen zorgvuldig toe te passen en gebruik te maken van de krachtige functies van het AppMaster no-code platform, kunnen klanten snel schaalbare, veerkrachtige en toekomstbestendige applicaties creëren die voldoen aan de voortdurend veranderende eisen van hun bedrijven en klanten.