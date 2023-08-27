أنماط الخدمات المصغرة عبارة عن مجموعة من المبادئ المعمارية والتصميمية وأفضل الممارسات والحلول المثبتة لتطوير وصيانة أنظمة البرامج المعقدة التي تستخدم بنية الخدمات الصغيرة. هندسة الخدمات الصغيرة هي أسلوب لتطوير البرمجيات حيث يتم إنشاء التطبيق كمجموعة من الخدمات الصغيرة القابلة للنشر بشكل مستقل والمترابطة بشكل غير محكم. كل خدمة مسؤولة عن جزء معين من الوظائف، وتتواصل مع الخدمات الأخرى باستخدام بروتوكولات خفيفة الوزن وحيادية. يعزز هذا النهج النمطية والمرونة وسهولة الصيانة، على عكس البنية التقليدية المتجانسة.

في سياق النظام الأساسي AppMaster no-code ، يعد دعم أنماط الخدمات الصغيرة أمرًا بالغ الأهمية لتمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير ومرنة وقابلة للصيانة بسهولة. تتبع المنصة فلسفة التصميم القائم على المكونات، مما يسمح للعملاء بإنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وREST API والواجهات الأمامية لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، كل ذلك بشكل مرئي ودون كتابة أي تعليمات برمجية. من خلال الالتزام بأنماط الخدمات الصغيرة، يمكن للتطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster الاستفادة من مزايا هذه البنية وتلبية المتطلبات الحديثة للمؤسسات وحالات الاستخدام عالية التحميل.

هناك العديد من أنماط الخدمات الصغيرة الرئيسية التي يجب على المطورين والأنظمة no-code تعليمات برمجية مراعاتها أثناء إنشاء التطبيقات:

1. التفكيك: يدور هذا النمط حول تقسيم التطبيق إلى خدمات أصغر ومتماسكة وظيفيًا، يركز كل منها على قدرة أو مجال عمل محدد. تتضمن الأساليب الرئيسية للتحليل التحليل حسب القدرة التجارية، وحسب المجال الفرعي، وحسب حالة الاستخدام.

2. إدارة البيانات: يجب أن يكون لكل خدمة صغيرة مساحة تخزين خاصة بها للبيانات وإدارتها بشكل مستقل. يتضمن هذا النمط غالبًا تنفيذ قاعدة بيانات لكل خدمة، ومزامنة البيانات المستندة إلى الأحداث، والاتساق في النهاية.

3. الاتصال: يجب أن تستخدم الخدمات الصغيرة بروتوكولات خفيفة للاتصال، مثل HTTP/REST، أو gRPC، أو قوائم انتظار الرسائل. يتضمن هذا النمط المراسلة المتزامنة وغير المتزامنة، وأنماط الطلب والرد، وأنماط النشر والاشتراك.

4. اكتشاف الخدمة: بما أنه يمكن تطوير الخدمات الصغيرة ونشرها وتوسيع نطاقها بشكل مستقل، فإنها تحتاج إلى آلية للعثور على مثيلات الخدمات الأخرى في وقت التشغيل لإنشاء الاتصال. يتعامل هذا النمط مع التسجيل في وقت التشغيل والبحث عن مثيلات الخدمة، وغالبًا ما يتضمن تسجيل الخدمة.

5. المرونة: يجب أن تكون الخدمات الصغيرة متسامحة مع الأخطاء، حيث لا ينبغي أن ينتشر فشل خدمة واحدة عبر النظام بأكمله. تتضمن أنماط المرونة قواطع الدائرة، وإعادة المحاولة مع التراجع، والمهلات، والحواجز، واستراتيجيات تجاوز الفشل.

6. قابلية التوسع: يمكن توسيع نطاق الخدمات الصغيرة بشكل مستقل اعتمادًا على متطلبات الموارد المحددة أو التحميل. أنماط قابلية التوسع الشائعة هي القياس الأفقي، وموازنة التحميل، والتخزين المؤقت.

7. المراقبة والتسجيل: يعد توفير رؤية واضحة لسلامة وأداء الخدمات الصغيرة الفردية أمرًا ضروريًا للتشغيل والصيانة الفعالة. يتضمن هذا النمط حلول التسجيل والمراقبة والتتبع والتدقيق المركزية المناسبة للأنظمة الموزعة.

من خلال اعتماد هذه الأنماط، تقوم منصة AppMaster بإنشاء كود المصدر لتطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام Go (golang)، وتطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android، و SwiftUI لنظام IOS. وينتج عن ذلك تطبيقات في العالم الحقيقي تتميز بقابلية التوسع والأداء المذهلين، والتي يمكن استضافتها محليًا أو في السحابة، ويمكنها العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية دون أي ديون فنية.

في الختام، تقدم أنماط الخدمات المصغرة مجموعة شاملة من المبادئ والممارسات التي تعالج التحديات والتعقيدات المرتبطة بتطوير ونشر وتشغيل أنظمة البرمجيات الموزعة الحديثة. من خلال تطبيق هذه الأنماط بعناية والاستفادة من الميزات القوية لمنصة AppMaster no-code ، يمكن للعملاء إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير ومرنة ومقاومة للمستقبل بسرعة تلبي المتطلبات المتطورة باستمرار لأعمالهم وعملائهم.