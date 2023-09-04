Kural tabanlı programlama, bir yazılım sisteminin yürütme akışının ve/veya davranışının, insan tarafından okunabilen bir dizi "kural" ("üretim kuralları" veya "iş kuralları" olarak da bilinir) tarafından açıkça belirlendiği bir programlama paradigmasıdır. Bu kurallar genellikle temel program kodundan bağımsız olarak belirlenir ve çekirdek programın kendisini değiştirmeye gerek kalmadan değiştirilebilir, eklenebilir veya kaldırılabilir. Kural tabanlı programlamanın temel amacı, yüksek seviyeli etki alanı mantığını düşük seviyeli uygulama ayrıntılarından ayırarak karmaşık sistemlerin daha verimli geliştirilmesine, bakımına ve anlaşılmasına olanak sağlamaktır.

Kural tabanlı programlamada, kurallar genellikle etki alanı içindeki çeşitli varlıklar ("gerçekler" olarak adlandırılır) arasındaki ilişkileri ve kısıtlamaları ve belirli koşullar karşılandığında yapılması gereken eylemleri tanımlar. Tipik olarak bir kural iki ana bileşenden oluşur: bir koşul bölümü ("önceki" veya "EĞER" bölümü olarak da adlandırılır) ve bir eylem bölümü ("sonuç" veya "SONRA" bölümü olarak da bilinir). Çoğu durumda kurallar, bildirimsel bir dil veya XML veya JSON gibi yapılandırılmış bir format kullanılarak ifade edilir. Bu, deneyimli yazılım geliştiricileri olmayan etki alanı uzmanlarının kuralları kolayca anlamasına ve gerektiğinde değiştirmesine olanak tanır.

Kural tabanlı programlamanın benimsenmesi, özellikle finans, sağlık hizmetleri, telekomünikasyon ve lojistik gibi karmaşık, dinamik ve veriye dayalı alanlarda sunduğu faydalar nedeniyle giderek artıyor. Technavio tarafından hazırlanan yakın tarihli bir pazar araştırması raporuna göre, küresel iş kuralları yönetim sistemi (BRMS) pazarının 2020-2024 döneminde yaklaşık %11'lik bir bileşik yıllık büyüme oranında (CAGR) büyümesi bekleniyor; iş karar verme sürecini basitleştirme ihtiyacı ve kodsuz/ low-code geliştirme platformlarının artan kullanımı.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için tasarlanmış güçlü no-code bir platform olan AppMaster, karmaşık yazılım sistemlerinin verimli bir şekilde geliştirilmesini desteklemek için kural tabanlı programlama paradigmasından yararlanır. AppMaster görsel tabanlı İş Süreci (BP) Tasarımcısı ile müşteriler, üst düzey programlama dillerinin karmaşıklıklarına dalmak zorunda kalmadan, alana özgü kurallar ve mantık tasarlayabilir ve uygulayabilir. Bu, geliştiricilerin en önemli şeye odaklanmasına olanak tanır: gerçek dünyadaki iş sorunlarını çözmeye.

AppMaster bağlamında, veritabanı şeması tasarımı, iş mantığı uygulaması ve REST API ve WebSocket Secure (WSS) endpoints gibi platformun çeşitli bileşenlerinde kural tabanlı programlama kullanılır. Bu kurallar, platformun drag-and-drop arayüzleri ve görsel araçları kullanılarak kolayca oluşturulabilir, değiştirilebilir veya silinebilir; geliştiriciler, alan uzmanları ve iş analistleri de dahil olmak üzere farklı paydaşlar arasında etkili işbirliğine olanak tanır.

AppMaster kural tabanlı programlama yaklaşımı web ve mobil uygulama geliştirmeye de uzanıyor. Müşteriler, Web BP Designer ve Mobile BP Designer'ı kullanarak uygulamaları için etkileşimli, duyarlı kullanıcı arayüzleri (UI) oluşturabilir, her bileşen için iş mantığını tanımlayabilir ve bu bileşenleri arka uç hizmetleri ve API'lerle sorunsuz bir şekilde entegre edebilir. Ayrıca, AppMaster tarafından benimsenen sunucu odaklı mimari, müşterilerin mobil uygulamalarının kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını Apple App Store ve Google Play Market'e yeni sürümler göndermeye gerek kalmadan güncellemelerine yardımcı olarak geliştirilen uygulamanın uyarlanabilirliğini ve sürdürülebilirliğini daha da artırır. sistemler.

AppMaster platformunda kural tabanlı programlamanın en önemli avantajlarından biri, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için havalı (açık API) belgelerin otomatik olarak oluşturulmasıdır. Bu yalnızca geliştirilen uygulamaların endüstri standartlarına uygun olmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda diğer sistem ve hizmetlerle birlikte çalışabilirliği de kolaylaştırır. Ek olarak, platformun benzersiz "sıfırdan yeniden oluşturma" süreci, her plan değişikliğinde yeni uygulama setleri oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır ve her dağıtım için en uygun, güncel sistemi garanti eder.

Özetle, kural tabanlı programlama, yüksek seviyeli etki alanı mantığını düşük seviyeli uygulama ayrıntılarından ayırarak bakımı yapılabilir, ölçeklenebilir ve genişletilebilir yazılım sistemlerinin geliştirilmesini destekleyen güçlü ve etkili bir paradigmadır. AppMaster, kural tabanlı programlamayı benimseyerek ve bunu platformunun çeşitli yönlerine dahil ederek, tüm uygulama geliştirme sürecini düzene sokarak, süreci daha hızlı, daha uygun maliyetli ve farklı endüstriler ve alanlardaki daha geniş bir kullanıcı yelpazesi için erişilebilir hale getirir.