Model Odaklı Programlama (MDP), yazılım geliştirmede, temel uygulama mantığının, veri modellerinin ve sistem davranışının daha yüksek düzeyde bir soyutlamasını oluşturmayı ve doğrulanmış modellerden kaynak kodu üretmeyi vurgulayan bir paradigmadır. MDP'nin temel amacı, sistemin daha soyut ve insan tarafından okunabilir temsillerine odaklanarak yazılımın daha hızlı ve daha verimli geliştirilmesini, sürdürülebilirliğini ve yeniden kullanılabilirliğini sağlamaktır. Bu yaklaşım, geliştiricilerin iş alanına odaklandığı ve düşük seviyeli programlama ayrıntılarına takılıp kalmadan gerçek dünya sorunlarını çözdüğü Etki Alanı Odaklı Tasarım (DDD) ilkeleriyle uyumludur.

MDP'de geliştiriciler, sistemin temel kavramlarını, ilişkilerini ve davranış kalıplarını yakalayarak sistemin soyut bir temsilini veya modelini oluşturur. Bu modeller, genellikle alana özgü modellere (DSM'ler), Birleşik Modelleme Dili'ne (UML) veya diğer grafiksel veya metinsel temsillere dayalı olarak belirli bir modelleme dili veya gösterimi kullanılarak tanımlanır. Modeller daha sonra manuel, yarı otomatik veya tam otomatik olabilen bir kod oluşturma süreci aracılığıyla yürütülebilir kaynak koduna dönüştürülür.

MDP'nin kullanımı havacılık, otomotiv, bankacılık, sağlık ve telekomünikasyon dahil olmak üzere birçok sektörde açıkça görülmektedir. Yazılım sistemlerinin giderek artan karmaşıklığının ve yazılım geliştirme ekiplerinin üzerinde, kısıtlı zaman dilimleri ve bütçeler dahilinde yüksek kaliteli, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir uygulamalar sunma konusunda artan baskının giderilmesine yardımcı olur. Araştırmalar, MDP'nin Nesneye Dayalı Programlama (OOP) ve Prosedürel Programlama gibi geleneksel programlama yaklaşımlarına kıyasla üretkenliği 10 kata kadar artırabildiğini ve geliştirme maliyetlerini üç kata kadar azaltabildiğini göstermiştir.

Uygulamada MDP'nin dikkate değer bir örneği , AppMaster no-code platformudur . Müşterilerin, görsel BP Designer, REST API ve WSS Uç Noktaları aracılığıyla veri modellerini (veritabanı şeması), iş mantığını (İş Süreçleri olarak tanımlanır) görsel olarak oluşturarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Web ve mobil uygulamalar için kullanıcılar, drag-and-drop işlevine sahip kullanıcı arayüzü oluşturabilir, her bileşen için iş mantığını tanımlayabilir ve uygulamayı tamamen etkileşimli hale getirebilir. AppMaster arka uç için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve JS/TS ile Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI dahil olmak üzere birçok modern teknolojiyi destekler.

AppMaster MDP ilkelerini özüne dahil ederek yazılım geliştirme sürecinde devrim yarattı. Hem programcı olmayanların hem de profesyonel yazılım geliştiricilerin uygulamaları hızlı, verimli ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturmasına, bakımını yapmasına ve değiştirmesine olanak tanır. Uygulamaları sıfırdan oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır ve geliştiricilerin eski kod sorunları hakkında endişelenmeden zaman içinde uygulamalarını iyileştirmeye ve geliştirmeye odaklanmasına olanak tanır.

MDP'nin önemli bir yönü, model dönüşümlerine ve kod oluşturma araçlarına dayanan kod oluşturma sürecidir. Açık kaynaklı, ticari ve özel çözümler de dahil olmak üzere bu tür birçok araç mevcuttur. Kural tabanlı dönüşümler, şablon tabanlı kod oluşturma ve özel yaklaşımlar gibi farklı dönüşüm tekniklerini uygulayabilirler. Doğru aracın seçimi, projenin özel ihtiyaçlarına, karmaşıklığına ve ölçeğinin yanı sıra geliştirme ekibinin belirli bir modelleme dili ve araç seti hakkındaki uzmanlık düzeyine ve aşinalığına bağlıdır.

MDP'nin bazı potansiyel zorlukları ve sınırlamaları da vardır. Örneğin, yeni modelleme dillerinin, araçlarının ve tekniklerinin benimsenmesiyle ilişkili bir öğrenme eğrisi olabilir. Geliştiriciler ayrıca, özellikle kod oluşturma araçları iyi tasarlanmamış, iyi belgelenmemiş veya sık sık güncellenmiyorsa, oluşturulan kodu anlama, sorun giderme ve koruma konusunda zorluklarla karşılaşabilirler. Ancak MDP araçları ve platformları olgunlaştıkça bu zorlukların zamanla azalması bekleniyor.

Genel olarak Model Odaklı Programlama, çeşitli endüstrilerde ve kullanım durumlarında yazılım geliştirmenin artan karmaşıklığını yönetmek için umut verici bir yaklaşım sunar. Soyutlamanın, görselleştirmenin ve otomasyonun gücünden yararlanan MDP, geliştiricilerin düşük seviyeli programlama ayrıntılarına zaman harcamak yerine gerçek dünyadaki sorunlara odaklanmasına ve müşterilere değer sunmasına olanak tanır. AppMaster no-code platform, çok çeşitli iş gereksinimleri için yüksek kaliteli web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmaya yönelik erişilebilir, esnek ve verimli bir çözüm sağlayarak MDP'nin yeteneklerini örneklendirir.