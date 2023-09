Op regels gebaseerd programmeren is een programmeerparadigma waarbij de uitvoeringsstroom en/of het gedrag van een softwaresysteem expliciet worden bepaald door een reeks door mensen leesbare "regels" (ook wel "productieregels" of "bedrijfsregels" genoemd). Deze regels worden doorgaans onafhankelijk van de onderliggende programmacode gespecificeerd en kunnen worden gewijzigd, toegevoegd of verwijderd zonder dat het kernprogramma zelf hoeft te worden gewijzigd. Het primaire doel van op regels gebaseerd programmeren is om een ​​efficiëntere ontwikkeling, onderhoud en begrip van complexe systemen mogelijk te maken door domeinlogica op hoog niveau te scheiden van implementatiedetails op laag niveau.

Bij op regels gebaseerd programmeren definiëren regels gewoonlijk relaties en beperkingen tussen verschillende entiteiten (de zogenaamde "feiten") binnen het domein, samen met acties die moeten worden ondernomen wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Normaal gesproken bestaat een regel uit twee hoofdcomponenten: een voorwaardegedeelte (ook wel het 'antecedent'- of 'ALS'-gedeelte genoemd) en een actiegedeelte (ook wel het 'gevolg'- of 'DAN'-gedeelte genoemd). In veel gevallen worden de regels uitgedrukt in een declaratieve taal of een gestructureerd formaat, zoals XML of JSON. Hierdoor kunnen domeinexperts, die misschien geen ervaren softwareontwikkelaars zijn, de regels gemakkelijk begrijpen en indien nodig aanpassen.

De adoptie van op regels gebaseerde programmering is gestaag gegroeid dankzij de voordelen die het biedt, vooral in complexe, dynamische en datagestuurde domeinen, zoals financiën, gezondheidszorg, telecommunicatie en logistiek. Volgens een recent marktonderzoeksrapport van Technavio wordt verwacht dat de mondiale markt voor Business Rules Management System (BRMS) in de periode 2020-2024 zal groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van ongeveer 11%, waarbij de belangrijkste groeimotoren de toenemende noodzaak om de zakelijke besluitvorming en het toenemende gebruik van no-code/ low-code ontwikkelingsplatforms te vereenvoudigen.

AppMaster, een krachtig platform no-code dat is ontworpen voor het creëren van backend-, web- en mobiele applicaties, maakt gebruik van het op regels gebaseerde programmeerparadigma om de efficiënte ontwikkeling van complexe softwaresystemen te ondersteunen. Met de visueel gebaseerde Business Process (BP) Designer van AppMaster kunnen klanten domeinspecifieke regels en logica ontwerpen en implementeren zonder dat ze zich hoeven te verdiepen in de fijne kneepjes van programmeertalen op hoog niveau. Hierdoor kunnen ontwikkelaars zich concentreren op wat het belangrijkste is: het oplossen van zakelijke problemen in de echte wereld.

In de context van AppMaster wordt op regels gebaseerd programmeren toegepast in verschillende componenten van het platform, zoals het ontwerp van databaseschema's, de implementatie van bedrijfslogica en REST API en WebSocket Secure (WSS) endpoints. Deze regels kunnen eenvoudig worden gemaakt, gewijzigd of verwijderd met behulp van de drag-and-drop interfaces en visuele hulpmiddelen van het platform, waardoor effectieve samenwerking tussen verschillende belanghebbenden mogelijk is, waaronder ontwikkelaars, domeinexperts en bedrijfsanalisten.

De op regels gebaseerde programmeeraanpak van AppMaster strekt zich ook uit tot de ontwikkeling van web- en mobiele applicaties. Door gebruik te maken van de Web BP Designer en de Mobile BP Designer kunnen klanten interactieve, responsieve gebruikersinterfaces (UI) voor hun applicaties creëren, de bedrijfslogica voor elk onderdeel definiëren en deze componenten naadloos integreren met de backend-services en API's. Bovendien helpt de servergestuurde architectuur van AppMaster klanten de UI, logica en API-sleutels van hun mobiele applicaties bij te werken zonder de noodzaak om nieuwe versies in te dienen bij de Apple App Store en Google Play Market, waardoor de aanpasbaarheid en onderhoudbaarheid van de ontwikkelde software verder wordt verbeterd. systemen.

Een van de belangrijkste voordelen van op regels gebaseerd programmeren in het AppMaster platform is het automatisch genereren van braniedocumentatie (open API) voor endpoints en migratiescripts voor databaseschema's. Dit zorgt er niet alleen voor dat de ontwikkelde applicaties voldoen aan de industriestandaarden, maar vergemakkelijkt ook de interoperabiliteit met andere systemen en diensten. Bovendien elimineert het unieke 'vanaf nul'-proces van het platform de technische schulden door nieuwe sets applicaties te genereren bij elke blauwdrukwijziging, waardoor een optimaal, up-to-date systeem voor elke implementatie wordt gegarandeerd.

Samenvattend is op regels gebaseerd programmeren een krachtig en effectief paradigma dat de ontwikkeling van onderhoudbare, schaalbare en uitbreidbare softwaresystemen ondersteunt door domeinlogica op hoog niveau te ontkoppelen van implementatiedetails op laag niveau. Door op regels gebaseerde programmering te omarmen en dit in verschillende aspecten van zijn platform te integreren, stroomlijnt AppMaster het gehele applicatieontwikkelingsproces, waardoor het sneller, kosteneffectiever en toegankelijker wordt voor een breder scala aan gebruikers in verschillende industrieën en domeinen.