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Bildirime Dayalı Programlama

Eyl 04, 2023

Bildirimsel programlama, onu elde etmek için adım adım bir prosedür yerine, istenen sonucun veya sonucun ifade edilmesini vurgulayan bir programlama paradigmasıdır. Bir programın bu hedeflere nasıl ulaşması gerektiğini açıkça detaylandırmak yerine, neyi başarması gerektiğini açıklamaya odaklanır. Bildirimsel dillerin genellikle prosedürsel dillere göre daha soyut ve daha üst düzey olduğu düşünülür ve geliştiricilerin karmaşık fikirleri ve mantığı daha az kodla ifade etmelerine olanak tanır.

Kodun, bir programın belirli talimatlar yoluyla hedeflerine nasıl ulaşacağını belirlediği zorunlu veya prosedürel programlamanın aksine, bildirimsel programlama, istenen sonuca ulaşmak için uygun adımları belirlemek için temel sistem veya platforma dayanır. Bu soyutlama, geliştiricilerin, genellikle temel yazılım veya donanım altyapısı tarafından halledilen uygulama ayrıntıları ve optimizasyonları yerine, üst düzey kavramlara ve iş mantığına odaklanmasına olanak tanır.

Bildirime dayalı programlama dilleri ve metodolojileri yıllar boyunca kapsamlı bir şekilde araştırılmış ve geliştirilmiştir ve yazılım geliştirmenin çeşitli alanlarında yaygındır. Öne çıkan bildirimsel paradigmalar arasında işlevsel programlama, mantıksal programlama, veri akışı programlama ve kısıtlamaya dayalı programlama yer alır.

Örneğin işlevsel programlama, programların yan etkiler veya değişken durumlar olmadan tamamen matematiksel işlevler kullanılarak oluşturulduğu bir paradigmadır. Haskell ve Lisp gibi diller iyi bilinen işlevsel programlama dilleridir. İşlevsel programlamada geliştiriciler, programın mantığını ifade etmek için işlevleri tanımlamaya ve oluşturmaya odaklanır ve dil çalışma zamanının bu işlevlerin yürütülmesini optimize etme işini üstlenmesine izin verir.

Mantıksal programlama ise biçimsel mantığa dayanır ve bir problem alanına ilişkin ilişkilerin ve kuralların ifade edilmesini sağlar. Dikkate değer bir mantıksal programlama dili, sembolik akıl yürütme, doğal dil işleme ve yapay zeka gibi alanlarda yaygın olarak kullanılan Prolog'dur. Mantıksal programlama dillerini kullanan geliştiriciler genellikle bir dizi aksiyom, gerçek ve kural belirler ve dilin akıl yürütme motoru bu tanımları kullanarak sonuçlar çıkarır ve sorgulara yanıt verir.

Veri akışı programlama, bir süreç veya işlev ağı aracılığıyla veri akışını vurgulayan bir paradigmadır. Bu paradigmada yazılan programlar genellikle kanallar veya bağlantılar aracılığıyla aralarında akan verileri dönüştüren, yönlendiren veya filtreleyen bileşenlerden oluşur. LabVIEW ve Pure Data gibi Dataflow programlama dilleri genellikle sinyal işleme, simülasyon ve görsel tabanlı programlama gibi alanlarda kullanılır.

Kısıtlamaya dayalı programlama, geliştiricilerin değişkenleri, sabitleri ve bu öğeler arasındaki ilişkileri ve kısıtlamaları tanımladığı başka bir bildirimsel yaklaşımdır. Bu programlama paradigması özellikle büyük, ayrık kombinatoryal uzaylarda çözüm aramayı içeren problemler için çok uygundur. Kısıtlamalı Mantık Programlama (CLP), ECLiPSe ve Mozart/Oz gibi dillerde görüldüğü gibi, mantıksal programlamayı kısıtlamaya dayalı programlamayla birleştiren bir alt kategoridir.

AppMaster no-code platform bağlamında, bildirime dayalı programlama, müşterilerin düşük düzeyli uygulama ayrıntılarına takılıp kalmadan iş hedeflerine ve gereksinimlerine odaklanan uygulamalar oluşturmasına olanak sağlamada hayati bir rol oynar. AppMaster tarafından sağlanan görsel araçlar ve arayüzler aracılığıyla kullanıcılar, sezgisel grafiksel gösterimler ve üst düzey soyutlamalar kullanarak veri modellerini, iş süreçlerini ve uygulama mantığını bildirimsel bir şekilde tanımlayabilir.

AppMaster kullanıcılar tarafından tasarlanan bildirime dayalı planlara dayalı olarak kaynak kodu ve uygulamalar ürettiğinden, bu üst düzey tanımları optimize edilmiş, verimli ve bakımı yapılabilir koda dönüştürmekten sorumludur. Bu, AppMaster Go, Vue3, Kotlin ve SwiftUI gibi temel programlama dilleri ve çerçevelerinin en iyi uygulamalarından ve yeniliklerinden yararlanmasını sağlarken kullanıcıları bu teknolojilerin karmaşıklığından korur.

AppMaster platformunun kolaylaştırdığı bildirimsel programlama paradigması, geliştirme sürecini düzene sokarak uygulamaların tasarlanmasını, anlaşılmasını ve bakımını kolaylaştırır. Geliştiricilerin, uygulamalarının nasıl yapması gerektiği yerine ne yapması gerektiğini belirlemeye odaklanmasına olanak tanıyan bildirimsel programlama, yeniliği teşvik eder, üretkenliği artırır ve geleneksel uygulama geliştirme yaklaşımlarıyla ilişkili teknik borcu azaltır.

Daha fazla terimi keşfedin:
Aktör Modeli Akış Odaklı Programlama Bildirime Dayalı Programlama Boyut Odaklı Programlama Bulut Programlama Dinamik Programlama Genel Programlama Gömülü Programlama Kuantum Programlama Kural Tabanlı Programlama Meta Programlama Oyun Programlama Prosedürel Programlama Reaktif Programlama Statik Olarak Yazılan Programlama Şablon Programlama

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