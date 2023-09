Statik olarak yazılan programlama, tüm değişkenlerin ve ifadelerin türlerinin derleme zamanında programcı tarafından açıkça belirtilmesi gereken bilgisayar yazılımı oluşturmaya yönelik bir yaklaşımdır. Statik olarak yazılan dillerde program analiz edilir ve kod yürütülmeden önce tür kontrolleri gerçekleştirilir, böylece doğru bağlamlarda doğru türlerin kullanılması sağlanır. Bu, tür uyuşmazlıklarından kaynaklanan çalışma zamanı istisnalarının olasılığını azaltır. Statik olarak yazılan programlama dillerine örnek olarak Java, C++, C#, Go, Rust ve Haskell verilebilir.

Statik olarak yazılan programlama dilleri, türle ilgili hataların erken tespitine ve azaltılmasına olanak tanıyan yerleşik güvenlik mekanizmalarına sahiptir. Kod yazarken geliştiricinin yarattığı her değişkenin türünü açıkça beyan etmesi gerekir. Kod yürütme sırasında uyumsuz bir tür kullanılırsa, derleyici türle ilgili bir hata atarak etkilenen kodun çalışmasını engeller ve olası çalışma zamanı hatalarından kaçınır.

Statik olarak yazılan diller, sonuçta daha yüksek kalitede, daha bakımı kolay yazılımla sonuçlanan çeşitli avantajlar sağlar. Statik olarak yazılan programlamanın temel faydalarından bazıları şunlardır:

1. Tür Güvenliği: Statik olarak yazılan diller, derleme zamanı aşamasında sıkı tür denetimi politikaları uygulayarak tür doğruluğu konusunda güçlü garantiler sağlar. Bu, güvenliği ve öngörülebilirliği artırarak uygulamayı hafif tür uyumsuzluklarından kaynaklanan beklenmeyen çalışma zamanı davranışlarından korur.

2. Erken Hata Tespiti: Statik olarak yazılan diller, derleme aşaması sırasında kodu kapsamlı bir şekilde doğrulayarak, çalışma zamanında hatalara neden olmadan önce türle ilgili olası hataları tanımlayabilir. Bu, geliştiricilerin geliştirmenin ilk aşamalarında hataları hızlı bir şekilde tespit edip düzeltebilmesi nedeniyle değerli geliştirme süresinden ve kaynaklarından tasarruf sağlar.

3. Daha İyi Optimizasyon: Statik olarak yazılan diller, veri türleri hakkında zengin bilgiler sağlayarak derleyicinin daha optimize edilmiş kod oluşturmasına olanak tanır. Bu, ortaya çıkan yürütülebilir dosyada daha iyi performans ve bellek verimliliğine yol açabilir.

4. Geliştirilmiş Kod Okunabilirliği: Statik olarak yazılan bir dilde yazılan kod, genellikle daha yüksek düzeyde okunabilirlik ve kendi kendine belgeleme sergiler. Geliştiriciler, her değişken için türleri açıkça bildirerek kodlarının amacını ve amacını verimli bir şekilde aktarabilir, böylece kodun anlaşılmasını ve bakımını kolaylaştırabilir.

5. Daha Kolay Yeniden Düzenleme: Statik olarak yazılmış bir dilde, derleyici tür uyumsuzluklarını güvenilir bir şekilde tespit edebildiği ve derleme hatalarının üretim sistemlerine yayılmasını önleyebildiği için programda değişiklik yapmak daha basittir. Bu, geliştiricilerin kodu güvenle yeniden düzenlemesine olanak tanıyarak uygulamanın tasarımını ve kalitesini artırır.

AppMaster no-code platformunda, arka uç uygulamaları oluşturmak için Go (golang) gibi statik olarak yazılan programlama dillerinden yararlanıyoruz. Statik olarak yazılan dillerin avantajlarından yararlanmak, AppMaster kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için gelişmiş ölçeklenebilirlik ve performansa sahip uygulamalar sunmasına da olanak tanır.

Statik olarak yazılan programlamanın faydaları önemli olsa da, ödünlerin dikkate alınması önemlidir. Bu tür bir değiş-tokuş, bazen ayrıntı düzeyini artırabilen ve potansiyel olarak geliştirme hızını yavaşlatabilen kodun açık bir şekilde yazılması gerekliliğidir. Ayrıca, statik olarak yazılan bazı diller daha uzun bir derleme süreci gerektirebilir ve bu da geliştirme sırasındaki yineleme hızını potansiyel olarak etkileyebilir.

Buna karşılık, dinamik olarak yazılan programlama dilleri, türlerin çalışma zamanında çıkarıldığı ve kontrol edildiği daha esnek bir yaklaşım sunar. Bu, daha hızlı prototip oluşturmaya ve daha kolay kod değişikliklerine olanak tanır, ancak tür güvenliği ve çalışma zamanı hataları potansiyeli pahasına. Dinamik olarak yazılan dillere örnek olarak Python, JavaScript, Ruby ve PHP verilebilir.

Sonuç olarak, statik olarak yazılan programlama, sağlam ve bakımı yapılabilir yazılım uygulamaları oluşturmaya yönelik değerli bir yaklaşımdır. Statik olarak yazılan diller, katı tür denetimi kurallarını uygulayarak ve güçlü tür garantileri sağlayarak çalışma zamanı hatalarını en aza indirir ve genel kod kalitesini artırır. AppMaster, müşterilerimize geniş bir kullanım senaryosu yelpazesine hitap eden performanslı ve ölçeklenebilir uygulamalar sunmak için statik olarak yazılan programlamanın avantajlarından yararlanmaya kendini adamıştır.