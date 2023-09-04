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Web Programlama

Eyl 04, 2023

Sürekli gelişen yazılım geliştirme alanının önemli bir bileşeni olan Web Programlama, internet üzerinden barındırılan, yürütülen ve erişilen web uygulamalarının tasarlanması, oluşturulması ve sürdürülmesi sürecini ifade eder. Daha geniş programlama paradigmaları alanının ayrılmaz bir alt kümesi olan web programlama, veritabanlarının oluşturulması ve işlenmesi, sunucu tarafı mantık uygulaması, kullanıcı arayüzü tasarımı, istemci tarafı komut dosyası oluşturma, ağ oluşturma ve konuşlandırma dahil olmak üzere çeşitli bileşenleri kapsar.

Çağdaş dijital ortamda, işletmeler, kuruluşlar ve bireyler çevrimiçi varlıklarını oluşturmaya ve sürdürmeye ve kullanıcı odaklı, etkileşimli ve verimli web uygulamaları sunmaya çalışırken, web programlama merkez sahneye çıkmıştır. İstatistiklere göre, şu anda yayında olan 1,8 milyardan fazla web sitesi var ve sayı sürekli artıyor, bu da web programlamanın önemini ve her yerde bulunuşunu vurguluyor.

Özünde, web programlama tipik olarak iki ana bileşenden oluşur: istemci tarafı programlama (ön uç) ve sunucu tarafı programlama (arka uç). Ön uç programlama, kullanıcı arayüzünün tasarımını ve uygulanmasını, kullanıcının tarayıcısında görüntülenmesini ve kullanıcıyla etkileşimlerin yönetilmesini içerir. Ön uç geliştiricileri görsel olarak çekici, erişilebilir ve duyarlı kullanıcı arayüzleri oluşturmak için genellikle işaretleme dillerini (örneğin, HTML ve CSS), komut dosyası dillerini (örneğin, JavaScript ve TypeScript) ve modern web kitaplıklarını veya çerçevelerini (örneğin, Vue, React, Angular) kullanır. .

Arka uç programlama ise web uygulamalarının mantığını, altyapısını ve kalıcılığını yönetmekten sorumludur. Arka uç geliştiricileri, sunucu tarafı dilleri (örneğin, Go, Python, Java, Ruby), veritabanları (örneğin, PostgreSQL, MySQL, MongoDB), web sunucusu yazılımı (örneğin, Apache, Nginx) ve uygulama çerçeveleri (örneğin, Express, Django, Rails) ölçeklenebilir, performanslı ve güvenilir web uygulamaları oluşturmak için. Arka uç programlama aynı zamanda veri depolama, alma, güvenlik, kimlik doğrulama, yönlendirme ve API geliştirme işlemlerini de içerir.

Modern web programlamanın temel yönlerinden biri, ön uç ve arka uç bileşenleri arasındaki iletişimi sağlayan Uygulama Programlama Arayüzlerinin (API'ler) uygulanmasıdır. RESTful API'ler, ölçeklenebilir, ayrıştırılmış web uygulamaları oluşturmaya yönelik popüler bir mimari stil olarak ortaya çıktı. Bu API'ler, veri alışverişi için genellikle HTTP protokolünü ve JSON veya XML'i kullanır ve farklı web bileşenlerinin kusursuz entegrasyonunu ve birlikte çalışabilirliğini kolaylaştırır.

Son yıllarda yazılım endüstrisi, geliştiricilerin kapsamlı kodlama uzmanlığı gerektirmeden kolaylıkla ve hızla web uygulamaları oluşturmasına yardımcı olan güçlü no-code ve low-code platformların ortaya çıkışına tanık oldu. no-code bir geliştirme platformu olan AppMaster, bu eğilimin bir örneği olup, müşterilerin drag-and-drop yöntemleriyle görsel olarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına, aynı zamanda kaynak kodu oluşturmasına ve çeşitli web bileşenlerini sorunsuz bir şekilde entegre etmesine olanak tanır.

AppMaster kapsamlı platformu, müşterilerin veri modellerini, iş mantığını ve API endpoints görsel olarak tasarlamasına olanak tanıyarak gerektiğinde hızlı ve etkili değişiklikler yapılmasına olanak tanır. Ek olarak AppMaster, Go'daki arka uç uygulamaları, Vue3 çerçevesini ve JavaScript/TypeScript'i kullanan web uygulamaları ve Android için Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI ile Kotlin'i kullanan mobil uygulamalar da dahil olmak üzere web uygulamalarının çeşitli bileşenlerini üretir. Platform aynı zamanda otomatik olarak API belgeleri oluşturma ve veritabanı geçiş komut dosyaları sunarak kusursuz bir geliştirme sürecini teşvik eder.

Üstelik AppMaster kullandığı sunucu odaklı yaklaşım, müşterilerin mobil uygulamaların kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API'lerini App Store ve Play Market'e yeni sürümler göndermeden güncellemelerine olanak tanıyor. Ayrıca, Postgresql uyumlu veritabanlarıyla uyumluluğu ve Go'da yazılmış derlenmiş, durum bilgisi olmayan arka uç uygulamalarının kullanımı, AppMaster uygulamalarının küçük işletmelerden kuruluşlara kadar çeşitli kullanım durumlarında dikkate değer ölçeklenebilirlik göstermesine olanak tanır.

Sonuç olarak web programlama, etkileşimli, sağlam ve ölçeklenebilir web uygulamalarının oluşturulmasını, dağıtılmasını ve bakımını sağlayan günümüz yazılım geliştirme ortamının önemli bir bileşenidir. AppMaster gibi no-code platformların ortaya çıkışı, bu alanda devrim yarattı; geliştiricilerin hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde yüksek kaliteli uygulamalar oluşturmasına olanak tanırken teknik borcu ortadan kaldırdı ve çeşitli web bileşenlerinin kusursuz entegrasyonunu sağladı. Web programlama paradigmalarının ve teknolojilerinin sürekli gelişmesiyle birlikte, geliştiriciler ve işletmeler, sürekli büyüyen dijital dünyada çeşitli ihtiyaç ve gereksinimleri karşılamak için web uygulamalarının gücünden yararlanabilirler.

Daha fazla terimi keşfedin:
Akış Odaklı Programlama Ağ Programlama Bildirime Dayalı Programlama Boyut Odaklı Programlama Eşzamanlı Programlama Eşzamansız Programlama Fonksiyonel Programlama (FP) Genel Programlama Görsel Programlama Kabuk Programlama Kısıtlama Programlama Meta Programlama Oturum Tabanlı Programlama Sistem Programlama Statik Olarak Yazılan Programlama Şablon Programlama

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