La programmation basée sur des règles est un paradigme de programmation dans lequel le flux d'exécution et/ou le comportement d'un système logiciel sont déterminés explicitement par un ensemble de « règles » lisibles par l'homme (également appelées « règles de production » ou « règles métier »). Ces règles sont généralement spécifiées indépendamment du code du programme sous-jacent et peuvent être modifiées, ajoutées ou supprimées sans qu'il soit nécessaire de modifier le programme principal lui-même. L'objectif principal de la programmation basée sur des règles est de permettre un développement, une maintenance et une compréhension plus efficaces de systèmes complexes en séparant la logique de domaine de haut niveau des détails d'implémentation de bas niveau.

Dans la programmation basée sur des règles, les règles définissent généralement les relations et les contraintes entre diverses entités (appelées « faits ») au sein du domaine, ainsi que les actions qui doivent être prises lorsque certaines conditions sont remplies. En règle générale, une règle se compose de deux composants principaux : une partie condition (également appelée partie « antécédent » ou « SI ») et une partie action (également appelée partie « conséquente » ou « ALORS »). Dans de nombreux cas, les règles sont exprimées à l'aide d'un langage déclaratif ou d'un format structuré, tel que XML ou JSON. Cela permet aux experts du domaine, qui ne sont peut-être pas des développeurs de logiciels expérimentés, de comprendre et de modifier facilement les règles si nécessaire.

L'adoption de la programmation basée sur des règles n'a cessé de croître en raison des avantages qu'elle offre, en particulier dans les domaines complexes, dynamiques et axés sur les données, tels que la finance, la santé, les télécommunications et la logistique. Selon un récent rapport d'étude de marché de Technavio, le marché mondial des systèmes de gestion des règles métier (BRMS) devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 11 % au cours de la période 2020-2024, les principaux moteurs de croissance étant l'augmentation nécessité de simplifier la prise de décision commerciale et l’utilisation croissante de plateformes de développement no-code/ low-code.

AppMaster, une puissante plateforme no-code conçue pour créer des applications backend, Web et mobiles, exploite le paradigme de programmation basé sur des règles pour prendre en charge le développement efficace de systèmes logiciels complexes. Avec le concepteur visuel de processus métier (BP) d' AppMaster, les clients peuvent concevoir et mettre en œuvre des règles et une logique spécifiques à un domaine sans avoir à se plonger dans les subtilités des langages de programmation de haut niveau. Cela permet aux développeurs de se concentrer sur ce qui est le plus important : résoudre des problèmes commerciaux réels.

Dans le contexte d' AppMaster, la programmation basée sur des règles est utilisée dans divers composants de la plateforme, tels que la conception de schémas de base de données, la mise en œuvre de la logique métier et endpoints de l'API REST et de WebSocket Secure (WSS). Ces règles peuvent être facilement créées, modifiées ou supprimées à l'aide des interfaces drag-and-drop et des outils visuels de la plateforme, permettant une collaboration efficace entre les différentes parties prenantes, notamment les développeurs, les experts du domaine et les analystes commerciaux.

L'approche de programmation basée sur des règles d' AppMaster s'étend également au développement d'applications Web et mobiles. En utilisant Web BP Designer et Mobile BP Designer, les clients peuvent créer des interfaces utilisateur (UI) interactives et réactives pour leurs applications, définir la logique métier de chaque composant et intégrer de manière transparente ces composants aux services backend et aux API. De plus, l'architecture basée sur serveur adoptée par AppMaster aide les clients à mettre à jour l'interface utilisateur, la logique et les clés API de leurs applications mobiles sans avoir besoin de soumettre de nouvelles versions à l'App Store d'Apple et à Google Play Market, améliorant ainsi l'adaptabilité et la maintenabilité du système développé. systèmes.

L'un des principaux avantages de la programmation basée sur des règles dans la plateforme AppMaster est la génération automatique de documentation swagger (API ouverte) pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données. Cela permet non seulement de garantir que les applications développées respectent les normes de l'industrie, mais facilite également l'interopérabilité avec d'autres systèmes et services. De plus, le processus unique de « régénération à partir de zéro » de la plateforme élimine la dette technique en générant de nouveaux ensembles d'applications à chaque changement de plan, garantissant ainsi un système optimal et à jour pour chaque déploiement.

En résumé, la programmation basée sur des règles est un paradigme puissant et efficace qui prend en charge le développement de systèmes logiciels maintenables, évolutifs et extensibles en dissociant la logique de domaine de haut niveau des détails d'implémentation de bas niveau. En adoptant la programmation basée sur des règles et en l'intégrant dans divers aspects de sa plate-forme, AppMaster rationalise l'ensemble du processus de développement d'applications, le rendant plus rapide, plus rentable et accessible à un plus large éventail d'utilisateurs dans différents secteurs et domaines.