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Программирование на основе правил

04, сент. 2023

Программирование на основе правил — это парадигма программирования, в которой поток выполнения и/или поведение программной системы явно определяются набором удобочитаемых «правил» (также называемых «производственными правилами» или «бизнес-правилами»). Эти правила обычно определяются независимо от базового программного кода и могут быть изменены, добавлены или удалены без необходимости изменения самой основной программы. Основная цель программирования на основе правил — обеспечить более эффективную разработку, обслуживание и понимание сложных систем за счет отделения логики предметной области высокого уровня от деталей реализации низкого уровня.

В программировании на основе правил правила обычно определяют отношения и ограничения между различными объектами (называемыми «фактами») внутри предметной области, а также действия, которые следует предпринимать при выполнении определенных условий. Обычно правило состоит из двух основных компонентов: части условия (также называемой «предшествующей» частью или частью «ЕСЛИ») и части действия (также называемой «последующей» частью или частью «ТО»). Во многих случаях правила выражаются с использованием декларативного языка или структурированного формата, такого как XML или JSON. Это позволяет экспертам в предметной области, которые могут не быть опытными разработчиками программного обеспечения, легко понимать и изменять правила по мере необходимости.

Внедрение программирования на основе правил неуклонно растет благодаря преимуществам, которые оно предлагает, особенно в сложных, динамичных и управляемых данными областях, таких как финансы, здравоохранение, телекоммуникации и логистика. Согласно недавнему отчету Technavio об исследовании рынка, глобальный рынок систем управления бизнес-правилами (BRMS), как ожидается, будет расти со среднегодовыми темпами роста (CAGR) примерно на 11% в течение 2020-2024 годов, при этом основными драйверами роста будут растущие темпы роста. необходимость упрощения принятия бизнес-решений и растущее использование платформ разработки без кода или low-code.

AppMaster, мощная платформа no-code, предназначенная для создания серверных, веб- и мобильных приложений, использует парадигму программирования на основе правил для поддержки эффективной разработки сложных программных систем. С помощью визуального конструктора бизнес-процессов (BP) AppMaster клиенты могут разрабатывать и реализовывать правила и логику, специфичные для предметной области, без необходимости вникать в тонкости языков программирования высокого уровня. Это позволяет разработчикам сосредоточиться на самом важном: решении реальных бизнес-задач.

В контексте AppMaster программирование на основе правил применяется в различных компонентах платформы, таких как проектирование схемы базы данных, реализация бизнес-логики, а также endpoints REST API и WebSocket Secure (WSS). Эти правила можно легко создавать, изменять или удалять с помощью интерфейсов drag-and-drop и визуальных инструментов платформы, что обеспечивает эффективное сотрудничество между различными заинтересованными сторонами, включая разработчиков, экспертов в предметной области и бизнес-аналитиков.

Подход AppMaster к программированию на основе правил распространяется также на разработку веб-приложений и мобильных приложений. Используя Web BP Designer и Mobile BP Designer, клиенты могут создавать интерактивные, адаптивные пользовательские интерфейсы (UI) для своих приложений, определять бизнес-логику для каждого компонента и легко интегрировать эти компоненты с серверными службами и API. Более того, серверная архитектура, принятая AppMaster, помогает клиентам обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API своих мобильных приложений без необходимости отправлять новые версии в Apple App Store и Google Play Market, что еще больше повышает адаптивность и удобство обслуживания разработанных приложений. системы.

Одним из ключевых преимуществ программирования на основе правил на платформе AppMaster является автоматическое создание документации Swagger (открытый API) для endpoints сервера и сценариев миграции схемы базы данных. Это не только помогает обеспечить соответствие разработанных приложений отраслевым стандартам, но также облегчает взаимодействие с другими системами и сервисами. Кроме того, уникальный процесс «регенерации с нуля» платформы устраняет технический долг, создавая новые наборы приложений при каждом изменении проекта, гарантируя оптимальную и актуальную систему для каждого развертывания.

Подводя итог, можно сказать, что программирование на основе правил — это мощная и эффективная парадигма, которая поддерживает разработку удобных в сопровождении, масштабируемых и расширяемых программных систем за счет отделения логики предметной области высокого уровня от деталей реализации низкого уровня. Принимая программирование на основе правил и включая его в различные аспекты своей платформы, AppMaster оптимизирует весь процесс разработки приложений, делая его более быстрым, экономичным и доступным для более широкого круга пользователей в разных отраслях и областях.

Изучите больше терминов:
Асинхронное программирование Веб-программирование Встроенное программирование Динамически типизированное программирование Императивное программирование Квантовое программирование Мобильное программирование Параллельное программирование Программирование графов Программирование массивов Программирование на основе правил Процедурное программирование Реактивное программирование Рекурсивное программирование Статически типизированное программирование Функциональное программирование (ФП)

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