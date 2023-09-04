Программирование на основе правил — это парадигма программирования, в которой поток выполнения и/или поведение программной системы явно определяются набором удобочитаемых «правил» (также называемых «производственными правилами» или «бизнес-правилами»). Эти правила обычно определяются независимо от базового программного кода и могут быть изменены, добавлены или удалены без необходимости изменения самой основной программы. Основная цель программирования на основе правил — обеспечить более эффективную разработку, обслуживание и понимание сложных систем за счет отделения логики предметной области высокого уровня от деталей реализации низкого уровня.

В программировании на основе правил правила обычно определяют отношения и ограничения между различными объектами (называемыми «фактами») внутри предметной области, а также действия, которые следует предпринимать при выполнении определенных условий. Обычно правило состоит из двух основных компонентов: части условия (также называемой «предшествующей» частью или частью «ЕСЛИ») и части действия (также называемой «последующей» частью или частью «ТО»). Во многих случаях правила выражаются с использованием декларативного языка или структурированного формата, такого как XML или JSON. Это позволяет экспертам в предметной области, которые могут не быть опытными разработчиками программного обеспечения, легко понимать и изменять правила по мере необходимости.

Внедрение программирования на основе правил неуклонно растет благодаря преимуществам, которые оно предлагает, особенно в сложных, динамичных и управляемых данными областях, таких как финансы, здравоохранение, телекоммуникации и логистика. Согласно недавнему отчету Technavio об исследовании рынка, глобальный рынок систем управления бизнес-правилами (BRMS), как ожидается, будет расти со среднегодовыми темпами роста (CAGR) примерно на 11% в течение 2020-2024 годов, при этом основными драйверами роста будут растущие темпы роста. необходимость упрощения принятия бизнес-решений и растущее использование платформ разработки без кода или low-code.

AppMaster, мощная платформа no-code, предназначенная для создания серверных, веб- и мобильных приложений, использует парадигму программирования на основе правил для поддержки эффективной разработки сложных программных систем. С помощью визуального конструктора бизнес-процессов (BP) AppMaster клиенты могут разрабатывать и реализовывать правила и логику, специфичные для предметной области, без необходимости вникать в тонкости языков программирования высокого уровня. Это позволяет разработчикам сосредоточиться на самом важном: решении реальных бизнес-задач.

В контексте AppMaster программирование на основе правил применяется в различных компонентах платформы, таких как проектирование схемы базы данных, реализация бизнес-логики, а также endpoints REST API и WebSocket Secure (WSS). Эти правила можно легко создавать, изменять или удалять с помощью интерфейсов drag-and-drop и визуальных инструментов платформы, что обеспечивает эффективное сотрудничество между различными заинтересованными сторонами, включая разработчиков, экспертов в предметной области и бизнес-аналитиков.

Подход AppMaster к программированию на основе правил распространяется также на разработку веб-приложений и мобильных приложений. Используя Web BP Designer и Mobile BP Designer, клиенты могут создавать интерактивные, адаптивные пользовательские интерфейсы (UI) для своих приложений, определять бизнес-логику для каждого компонента и легко интегрировать эти компоненты с серверными службами и API. Более того, серверная архитектура, принятая AppMaster, помогает клиентам обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API своих мобильных приложений без необходимости отправлять новые версии в Apple App Store и Google Play Market, что еще больше повышает адаптивность и удобство обслуживания разработанных приложений. системы.

Одним из ключевых преимуществ программирования на основе правил на платформе AppMaster является автоматическое создание документации Swagger (открытый API) для endpoints сервера и сценариев миграции схемы базы данных. Это не только помогает обеспечить соответствие разработанных приложений отраслевым стандартам, но также облегчает взаимодействие с другими системами и сервисами. Кроме того, уникальный процесс «регенерации с нуля» платформы устраняет технический долг, создавая новые наборы приложений при каждом изменении проекта, гарантируя оптимальную и актуальную систему для каждого развертывания.

Подводя итог, можно сказать, что программирование на основе правил — это мощная и эффективная парадигма, которая поддерживает разработку удобных в сопровождении, масштабируемых и расширяемых программных систем за счет отделения логики предметной области высокого уровня от деталей реализации низкого уровня. Принимая программирование на основе правил и включая его в различные аспекты своей платформы, AppMaster оптимизирует весь процесс разработки приложений, делая его более быстрым, экономичным и доступным для более широкого круга пользователей в разных отраслях и областях.