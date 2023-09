Programowanie oparte na regułach to paradygmat programowania, w którym przebieg wykonywania i/lub zachowanie systemu oprogramowania są wyraźnie określone przez zestaw czytelnych dla człowieka „reguł” (zwanych także „regułami produkcyjnymi” lub „regułami biznesowymi”). Reguły te są zwykle określane niezależnie od kodu programu bazowego i można je zmieniać, dodawać lub usuwać bez konieczności modyfikowania samego programu podstawowego. Podstawowym celem programowania opartego na regułach jest umożliwienie bardziej wydajnego rozwoju, konserwacji i zrozumienia złożonych systemów poprzez oddzielenie logiki domeny wysokiego poziomu od szczegółów implementacji niskiego poziomu.

W programowaniu opartym na regułach reguły definiują zazwyczaj relacje i ograniczenia pomiędzy różnymi bytami (zwanymi „faktami”) w obrębie domeny, wraz z działaniami, które należy podjąć, gdy zostaną spełnione określone warunki. Zazwyczaj reguła składa się z dwóch głównych elementów: części warunku (zwanej także częścią „poprzednik” lub „JEŻELI”) i części akcji (zwanej także częścią „następnik” lub „WTEDY”). W wielu przypadkach reguły są wyrażane przy użyciu języka deklaratywnego lub formatu strukturalnego, takiego jak XML lub JSON. Dzięki temu eksperci dziedzinowi, którzy mogą nie być doświadczonymi twórcami oprogramowania, mogą łatwo zrozumieć i zmodyfikować reguły w razie potrzeby.

Popularność programowania opartego na regułach stale rośnie ze względu na korzyści, jakie oferuje, szczególnie w złożonych, dynamicznych i opartych na danych dziedzinach, takich jak finanse, opieka zdrowotna, telekomunikacja i logistyka. Według najnowszego raportu z badania rynku przeprowadzonego przez Technavio, oczekuje się, że globalny rynek systemów zarządzania regułami biznesowymi (BRMS) będzie rósł w latach 2020–2024 ze złożoną roczną stopą wzrostu (CAGR) na poziomie około 11%, przy czym głównymi czynnikami wzrostu będą rosnące potrzebę uproszczenia procesu podejmowania decyzji biznesowych i rosnącego wykorzystania platform programistycznych niewymagających/ low-code.

AppMaster, potężna platforma no-code, przeznaczona do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, wykorzystuje paradygmat programowania opartego na regułach, aby wspierać efektywny rozwój złożonych systemów oprogramowania. Dzięki wizualnemu projektantowi procesów biznesowych (BP) AppMaster klienci mogą projektować i wdrażać reguły i logikę specyficzną dla domeny bez konieczności zagłębiania się w zawiłości języków programowania wysokiego poziomu. Dzięki temu programiści mogą skupić się na tym, co najważniejsze: rozwiązywaniu rzeczywistych problemów biznesowych.

W kontekście AppMaster programowanie oparte na regułach jest stosowane w różnych komponentach platformy, takich jak projektowanie schematu bazy danych, implementacja logiki biznesowej oraz endpoints API REST i WebSocket Secure (WSS). Reguły te można łatwo tworzyć, modyfikować lub usuwać za pomocą interfejsów platformy drag-and-drop oraz narzędzi wizualnych, umożliwiając efektywną współpracę między różnymi zainteresowanymi stronami, w tym programistami, ekspertami domenowymi i analitykami biznesowymi.

Podejście do programowania opartego na regułach AppMaster rozciąga się również na tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych. Wykorzystując narzędzia Web BP Designer i Mobile BP Designer, klienci mogą tworzyć interaktywne, responsywne interfejsy użytkownika (UI) dla swoich aplikacji, definiować logikę biznesową dla każdego komponentu i bezproblemowo integrować te komponenty z usługami zaplecza i interfejsami API. Co więcej, architektura oparta na serwerze przyjęta przez AppMaster pomaga klientom aktualizować interfejs użytkownika, logikę i klucze API aplikacji mobilnych bez konieczności przesyłania nowych wersji do Apple App Store i Google Play Market, co jeszcze bardziej zwiększa możliwości adaptacji i łatwość konserwacji opracowanego systemy.

Jedną z kluczowych zalet programowania opartego na regułach na platformie AppMaster jest automatyczne generowanie dokumentacji swagger (otwarte API) dla endpoints serwerów i skryptów migracji schematu bazy danych. Pomaga to nie tylko zapewnić zgodność opracowanych aplikacji ze standardami branżowymi, ale także ułatwia interoperacyjność z innymi systemami i usługami. Dodatkowo unikalny proces „regeneracji od zera” platformy eliminuje dług techniczny, generując nowe zestawy aplikacji przy każdej zmianie planu, gwarantując optymalny, aktualny system dla każdego wdrożenia.

Podsumowując, programowanie oparte na regułach jest potężnym i skutecznym paradygmatem, który wspiera rozwój łatwych w utrzymaniu, skalowalnych i rozszerzalnych systemów oprogramowania poprzez oddzielenie logiki domeny wysokiego poziomu od szczegółów implementacji niskiego poziomu. Wykorzystując programowanie oparte na regułach i włączając je do różnych aspektów swojej platformy, AppMaster usprawnia cały proces tworzenia aplikacji, czyniąc go szybszym, bardziej opłacalnym i dostępnym dla szerszego grona użytkowników z różnych branż i domen.