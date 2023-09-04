البرمجة القائمة على القواعد هي نموذج برمجة حيث يتم تحديد تدفق التنفيذ و/أو سلوك نظام البرمجيات بشكل صريح من خلال مجموعة من "القواعد" التي يمكن قراءتها بواسطة الإنسان (وتسمى أيضًا "قواعد الإنتاج" أو "قواعد العمل"). عادةً ما يتم تحديد هذه القواعد بشكل مستقل عن كود البرنامج الأساسي ويمكن تغييرها أو إضافتها أو إزالتها دون الحاجة إلى تعديل البرنامج الأساسي نفسه. الهدف الأساسي للبرمجة القائمة على القواعد هو السماح بتطوير وصيانة وفهم الأنظمة المعقدة بشكل أكثر كفاءة من خلال فصل منطق المجال عالي المستوى عن تفاصيل التنفيذ منخفضة المستوى.

في البرمجة القائمة على القواعد، تحدد القواعد عادةً العلاقات والقيود بين الكيانات المختلفة (تسمى "الحقائق") داخل المجال، إلى جانب الإجراءات التي يجب اتخاذها عند استيفاء شروط معينة. عادةً، تتكون القاعدة من مكونين رئيسيين: جزء الشرط (يُسمى أيضًا الجزء "السابق" أو "IF") وجزء الإجراء (يُسمى أيضًا الجزء "اللاحق" أو "ثم"). في كثير من الحالات، يتم التعبير عن القواعد باستخدام لغة تعريفية أو تنسيق منظم، مثل XML أو JSON. يتيح ذلك لخبراء المجال، الذين قد لا يكونون من مطوري البرامج ذوي الخبرة، فهم القواعد وتعديلها بسهولة حسب الحاجة.

يتزايد اعتماد البرمجة القائمة على القواعد بشكل مطرد بسبب الفوائد التي تقدمها، خاصة في المجالات المعقدة والديناميكية والمعتمدة على البيانات، مثل التمويل والرعاية الصحية والاتصالات والخدمات اللوجستية. وفقًا لتقرير أبحاث السوق الأخير الصادر عن Technavio، من المتوقع أن ينمو سوق نظام إدارة قواعد الأعمال العالمية (BRMS) بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 11٪ خلال الفترة 2020-2024، مع زيادة محركات النمو الرئيسية الحاجة إلى تبسيط عملية صنع القرار في مجال الأعمال والاستخدام المتزايد لمنصات التطوير التي لا تحتوي على تعليمات برمجية أو low-code.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code مصممة لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، وتستفيد من نموذج البرمجة القائم على القواعد لدعم التطوير الفعال لأنظمة البرامج المعقدة. باستخدام مصمم العمليات التجارية (BP) المستند إلى AppMaster ، يمكن للعملاء تصميم وتنفيذ القواعد والمنطق الخاص بالمجال دون الحاجة إلى الخوض في تعقيدات لغات البرمجة عالية المستوى. يتيح ذلك للمطورين التركيز على ما هو أكثر أهمية: حل مشكلات الأعمال الواقعية.

في سياق AppMaster ، يتم استخدام البرمجة القائمة على القواعد في مكونات مختلفة من النظام الأساسي، مثل تصميم مخطط قاعدة البيانات، وتنفيذ منطق الأعمال، ونقاط endpoints REST API وWebSocket Secure (WSS). يمكن إنشاء هذه القواعد أو تعديلها أو حذفها بسهولة باستخدام واجهات drag-and-drop والأدوات المرئية الخاصة بالنظام الأساسي، مما يسمح بالتعاون الفعال بين مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المطورين وخبراء المجال ومحللي الأعمال.

يمتد نهج البرمجة القائم على القواعد في AppMaster إلى تطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول أيضًا. من خلال استخدام Web BP Designer وMobile BP Designer، يمكن للعملاء إنشاء واجهات مستخدم تفاعلية وسريعة الاستجابة (UI) لتطبيقاتهم، وتحديد منطق الأعمال لكل مكون، ودمج هذه المكونات بسلاسة مع خدمات الواجهة الخلفية وواجهات برمجة التطبيقات. علاوة على ذلك، تساعد البنية المعتمدة على الخادم التي تعتمدها AppMaster العملاء على تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات لتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى Apple App Store وGoogle Play Market، مما يزيد من تعزيز القدرة على التكيف وقابلية الصيانة للأنظمة المطورة. أنظمة.

إحدى المزايا الرئيسية للبرمجة المستندة إلى القواعد في النظام الأساسي AppMaster هي الإنشاء التلقائي لوثائق التباهي (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. ولا يساعد هذا في ضمان التزام التطبيقات المطورة بمعايير الصناعة فحسب، بل يسهل أيضًا إمكانية التشغيل البيني مع الأنظمة والخدمات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تعمل عملية "التجديد من الصفر" الفريدة للمنصة على التخلص من الديون الفنية عن طريق إنشاء مجموعات جديدة من التطبيقات مع كل تغيير في المخطط، مما يضمن نظامًا مثاليًا وحديثًا لكل عملية نشر.

باختصار، البرمجة القائمة على القواعد هي نموذج قوي وفعال يدعم تطوير أنظمة برمجية قابلة للصيانة وقابلة للتطوير وقابلة للتوسيع عن طريق فصل منطق المجال عالي المستوى عن تفاصيل التنفيذ منخفضة المستوى. من خلال تبني البرمجة القائمة على القواعد ودمجها في جوانب مختلفة من نظامها الأساسي، تعمل AppMaster على تبسيط عملية تطوير التطبيق بأكملها، مما يجعلها أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة ويمكن الوصول إليها لمجموعة واسعة من المستخدمين عبر مختلف الصناعات والمجالات.