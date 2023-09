Programlama paradigmaları bağlamında sistem programlama, temel donanım ve işletim sistemiyle yakın etkileşime giren yazılım sistemlerinin geliştirilmesini ifade eder. Bu programlama disiplini, genellikle önceden tanımlanmış bir dizi görevle son kullanıcı uygulamalarının geliştirilmesine odaklanan uygulama programlamanın ötesine uzanır. Sistem programlama, temel hizmetleri, altyapıyı ve araçları sağlayarak bu uygulamaları destekleyen ve çalıştıran bir ortamın oluşturulması ve bakımıyla ilgilidir.

Sistem programlama alanında geliştiriciler, doğası gereği düşük seviyeli işlemler için tasarlanmış çeşitli programlama dillerini, araçlarını ve metodolojilerini kullanır. Bu dillerin iyi bilinen bazı örnekleri arasında C, C++, Rust ve Go bulunur. AppMaster no-code platformunda Go (Golang), arka uç uygulamaları oluşturmak için seçilen dildir ve kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için verimli ve ölçeklenebilir performans sağlar.

Sistem programcıları genellikle çok çeşitli yazılım bileşenleriyle çalışır. Bu bileşenler arasında uygulama programları ile temel donanım arasında köprü görevi gören işletim sistemleri, derleyiciler, birleştiriciler, aygıt sürücüleri, bellenim, sistem yardımcı programları ve kitaplıklar bulunur. Bu bileşenler iki kategoriye ayrılabilir: sistem yazılımı ve sistem araçları.

Sistem yazılımı, donanım bileşenleri ile uygulama programları arasında birincil arayüz görevi görür. Yazılım uygulamalarının sorunsuz yürütülmesine olanak tanıyan işletim sistemlerini ve diğer sistem yönetimi programlarını içerir. Sistem yazılımı ayrıca bellek, depolama, giriş/çıkış aygıtları ve iletişim arayüzleri gibi donanım kaynaklarına erişimi de koordine eder.

Sistem araçları ise geliştiricilere sistem yazılımı ve uygulama programlarının oluşturulmasında, bakımında ve optimizasyonunda yardımcı olan yazılım programlarından oluşur. Bu araçlara örnek olarak derleyiciler, derleyiciler, bağlayıcılar, hata ayıklayıcılar ve performans analizörleri verilebilir. Ayrıca, uygulama programlarının genellikle sistem kaynaklarına erişmek için kullandığı, yeniden kullanılabilir bir dizi rutin, işlev ve sınıf sağlayan kitaplıklar da dahildir. Kapsamlı bir entegre geliştirme ortamı (IDE) olarak AppMaster, geliştirme sürecini kolaylaştıran ve otomatikleştiren çeşitli sistem araçları ve bileşenleri sunarak onu geleneksel yaklaşımlara göre 10 kat daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli hale getirir.

Üstelik etkili sistem programlama, geliştiricilerin bilgisayar mimarisi, bellek yönetimi ve düşük seviyeli sistem kavramları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmasını gerektirir. Bu bilgi, sistem programcılarının sistem kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlayan, performansı artıran ve tüm yazılım altyapısının sağlamlığını ve güvenliğini artıran verimli kod yazmasına olanak tanır.

Sistem programlamanın temel özelliklerinden biri performans optimizasyonuna odaklanmasıdır. Bu odak noktası, bellek tahsisi ve tahsisin kaldırılması, CPU kullanımının en aza indirilmesi ve giriş/çıkış işlemlerinin verimli bir şekilde ele alınması gibi teknikleri içerir. Bu alanda profil oluşturma ve kıyaslama, darboğazların belirlenmesinde ve kaynak kullanımının optimize edilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda AppMaster, küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar çeşitli kullanım durumlarına uygun, şaşırtıcı ölçeklenebilirlik sergileyen uygulamalar üreterek yeteneğini göstermektedir.

Ayrıca, yeniden kullanılabilirlik ve modülerlik sistem programlamada temel kavramlardır. Bunlar, geliştiricilerin yüksek verimli, bakımı kolay ve genişletilebilir yazılım sistemleri oluşturmasına olanak tanır. AppMaster müşterilerin uygulamaları için görsel olarak yeniden kullanılabilir veri modelleri (veritabanı şeması), iş mantığı (İş Süreçleri) ve kullanıcı arayüzleri oluşturmasına olanak tanıyarak bu ilkeleri somutlaştırır. Ayrıca, mobil uygulama geliştirmede kullanılan sunucu odaklı yaklaşım, müşterilerin yeni sürümleri uygulama mağazalarına yeniden göndermeye gerek kalmadan kullanıcı arayüzünü ve iş mantığını güncellemesine olanak tanıyarak yazılımın esnekliğini ve sürdürülebilirliğini artırıyor.

Sonuç olarak sistem programlama, uygulama programlarının yürütülmesini sağlayan düşük seviyeli yazılım bileşenlerinin geliştirilmesiyle ilgilenir. Geliştiricilerin, donanım ve işletim sistemleriyle verimli etkileşimi kolaylaştıran çeşitli programlama dilleri, araçları ve metodolojileri konusunda uzman olmasını gerektirir. AppMaster no-code platformu, sistem programlamanın ilkelerini bünyesinde barındırarak, sürekli gelişen BT ortamında hızlı gelişmeyi, mükemmel ölçeklenebilirliği ve hiçbir teknik borcu mümkün kılan güçlü bir dizi araç ve yetenek sunar.