Eşzamansız Programlama, bir uygulama içindeki görevlerin eşzamanlı ve engellenmeden yürütülmesine olanak tanıyan bir programlama paradigmasıdır. Tek bir görevin tamamlanmasını beklemeden birden fazla görevin paralel ve bağımsız olarak işlenmesini sağlar. Yazılım geliştirme bağlamında, eşzamansız programlama, bir uygulama içinde çoklu görev yeteneklerini etkinleştirerek uygulama performansını, yanıt verme yeteneğini ve kaynak kullanımını önemli ölçüde artırır.

Geleneksel senkron programlamada görevler sırayla çalışır ve her görev başlamadan önce bir önceki görevin tamamlanmasını beklemek zorundadır. Bu doğrusal yaklaşım, özellikle I/O işleme, ağ iletişimi ve büyük hesaplama işlemleri gibi çok sayıda engelleme veya uzun süren işlemlerle ilgili durumlarda uygulama performansını önemli ölçüde düşürebilen verimsiz bekleme süreleri yaratır.

Eşzamansız programlama, birden fazla görevin birbirinden bağımsız olarak aynı anda işlenmesine izin vererek bu sorunu çözmeyi amaçlamaktadır. Görevlerin yürütülmesini yönetmek için geri aramalar, sözler, eşzamansız/beklemede (onu destekleyen dillerde) ve çoklu iş parçacığı gibi teknikler kullanır, bu da mevcut kaynakların verimli kullanılmasına ve yanıt verme hızının artmasına neden olur.

Eşzamansız programlama kullanmanın temel avantajları arasında gelişmiş uygulama performansı, yanıt verme yeteneği ve azaltılmış gecikme süresi yer alır. Araştırmalar, eşzamansız programlama yöntemlerini benimseyen uygulamaların, eşzamanlı benzerlerine göre 4 kata kadar daha yüksek verim ve %50'ye kadar daha düşük gecikme süresi elde edebildiğini ortaya koyuyor. Ek olarak, eşzamansız programlama, yazılım geliştiricilerin büyük ölçekli, yüksek yüklü ve dağıtılmış bilgi işlem senaryolarını yönetebilecek uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

JavaScript, Python, C#, Golang ve Node.js gibi popüler programlama dilleri ve platformları, özel API'ler, kitaplıklar ve dil yapıları aracılığıyla eşzamansız programlama için kapsamlı destek sağlar. Örneğin, JavaScript, web uygulamalarında eşzamansız kod yürütmeyi etkinleştirmek için geri aramaları, vaatleri ve eşzamansız/beklemede sözdizimini kullanırken Python ve C# gibi diğer diller eşzamanlılık kitaplıkları ve çoklu iş parçacığı mekanizmalarının yanı sıra benzer yapıları kullanır.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platform olan AppMaster, oluşturulan uygulamalarda yüksek performans ve yanıt verme hızı sağlamak için eşzamansız programlama tekniklerinden yararlanır. Uygulama geliştirmeye yenilikçi yaklaşımıyla AppMaster, müşterilerin arka uç uygulamaları için veri modellerini, iş süreçlerini, REST API'lerini ve WebSocket endpoints görsel olarak tasarlamalarına olanak tanır. Eşzamansız programlama, Go'da (golang) yazılmış, AppMaster tarafından oluşturulan arka uç uygulamalarının kritik bir yönüdür.

Web uygulamaları için AppMaster, asenkron programlamayı doğal olarak destekleyen Vue3 çerçevesiyle bütünleşerek müşterilerin yüksek düzeyde duyarlı ve etkileşimli kullanıcı arayüzleri oluşturmasına olanak tanır. Benzer şekilde, AppMaster Sunucu odaklı Mobil Uygulama Çerçevesi (Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI tabanlı), bir mobil uygulamanın ön uç ve arka uç bileşenleri arasında eşzamansız iletişimi kolaylaştırarak sorunsuz ve kusursuz kullanıcı deneyimleri sağlar.

Eşzamansız programlama çok sayıda avantaj sunarken, aynı zamanda koda ek karmaşıklık da getirir ve geliştiricilerin geri arama cehennemi, yarış koşulları ve hata işleme gibi zorluklara karşı dikkatli olmalarını gerektirir. Bu endişeleri azaltmak için geliştiricilerin, eşzamansız programlama tekniklerini uygularken uygun hata işleme mekanizmalarını kullanmak, okunabilirlik için kodu modülerleştirmek ve senkronizasyon mekanizmalarını kullanarak eşzamanlı görevlerin yürütülmesini koordine etmek gibi en iyi uygulamaları kullanması gerekir.

Sonuç olarak, asenkron programlama, yazılım geliştirme ortamında güçlü bir paradigmadır ve çeşitli kullanım durumlarının taleplerini karşılayabilecek, yüksek verimli ve hızlı yanıt veren uygulamaların oluşturulmasına olanak tanır. AppMaster no-code platformu, eşzamansız programlamanın avantajlarını tam olarak takdir eder ve bunları uygulama oluşturma sürecinin temeline dahil ederek sonuçta ortaya çıkan arka uç, web ve mobil uygulamaların genel geliştirme süresini azaltırken tutarlı bir şekilde yüksek düzeyde performans ve yanıt verme yeteneği sergilemesini sağlar. ve maliyetler.