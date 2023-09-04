基于规则的编程是一种编程范例，其中软件系统的执行流程和/或行为由一组人类可读的“规则”（也称为“生产规则”或“业务规则”）明确确定。这些规则通常独立于底层程序代码来指定，并且可以更改、添加或删除，而不需要修改核心程序本身。基于规则的编程的主要目标是通过将高级域逻辑与低级实现细节分离来更有效地开发、维护和理解复杂系统。

在基于规则的编程中，规则通常定义域内各种实体（称为“事实”）之间的关系和约束，以及满足某些条件时应采取的操作。通常，规则由两个主要组件组成：条件部分（也称为“前提”或“IF”部分）和操作部分（也称为“结果”或“THEN”部分）。在许多情况下，规则是使用声明性语言或结构化格式（例如 XML 或 JSON）来表达的。这使得领域专家（可能不是经验丰富的软件开发人员）能够轻松理解并根据需要修改规则。

由于基于规则的编程所提供的好处，它的采用一直在稳步增长，特别是在复杂、动态和数据驱动的领域，例如金融、医疗保健、电信和物流。根据 Technavio 最近的一份市场研究报告，全球业务规则管理系统 (BRMS) 市场预计在 2020-2024 年期间将以 11% 左右的复合年增长率 (CAGR) 增长，主要增长动力是日益增长的业务规则管理系统 (BRMS) 市场。需要简化业务决策以及越来越多地使用无代码/ low-code开发平台。

AppMaster是一个强大的no-code平台，专为创建后端、Web 和移动应用程序而设计，利用基于规则的编程范例来支持复杂软件系统的高效开发。借助AppMaster的基于可视化的业务流程 (BP) 设计器，客户可以设计和实现特定于领域的规则和逻辑，而无需深入研究复杂的高级编程语言。这使开发人员能够专注于最重要的事情：解决现实世界的业务问题。

在AppMaster的背景下，基于规则的编程被应用于平台的各个组件中，例如数据库模式设计、业务逻辑实现以及REST API和WebSocket Secure (WSS) endpoints 。使用平台的drag-and-drop界面和可视化工具可以轻松创建、修改或删除这些规则，从而允许不同利益相关者（包括开发人员、领域专家和业务分析师）之间进行有效协作。

AppMaster基于规则的编程方法也扩展到网络和移动应用程序开发。通过利用 Web BP Designer 和 Mobile BP Designer，客户可以为其应用程序创建交互式、响应式用户界面 (UI)，定义每个组件的业务逻辑，并将这些组件与后端服务和 API 无缝集成。此外， AppMaster采用的服务器驱动架构可以帮助客户更新移动应用程序的UI、逻辑和API密钥，而无需向Apple App Store和Google Play市场提交新版本，进一步增强了开发的适应性和可维护性。系统。

AppMaster平台中基于规则的编程的主要优势之一是自动生成服务器endpoints和数据库架构迁移脚本的 swagger（开放 API）文档。这不仅有助于确保开发的应用程序符合行业标准，而且还促进与其他系统和服务的互操作性。此外，该平台独特的“从头开始重新生成”流程通过在每次蓝图更改时生成新的应用程序集来消除技术债务，从而保证每次部署都有最佳的最新系统。

总之，基于规则的编程是一种强大而有效的范例，它通过将高级域逻辑与低级实现细节解耦来支持可维护、可扩展和可扩展的软件系统的开发。通过采用基于规则的编程并将其融入其平台的各个方面， AppMaster简化了整个应用程序开发流程，使其更快、更具成本效益，并可供不同行业和领域的更广泛用户使用。