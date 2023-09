La programmazione basata su regole è un paradigma di programmazione in cui il flusso di esecuzione e/o il comportamento di un sistema software sono determinati esplicitamente da un insieme di "regole" leggibili dall'uomo (chiamate anche "regole di produzione" o "regole di business"). Queste regole vengono generalmente specificate indipendentemente dal codice del programma sottostante e possono essere alterate, aggiunte o rimosse senza la necessità di modificare il programma principale stesso. L'obiettivo principale della programmazione basata su regole è consentire uno sviluppo, una manutenzione e una comprensione più efficienti di sistemi complessi separando la logica del dominio di alto livello dai dettagli di implementazione di basso livello.

Nella programmazione basata su regole, le regole solitamente definiscono relazioni e vincoli tra varie entità (chiamate "fatti") all'interno del dominio, insieme alle azioni che dovrebbero essere intraprese quando vengono soddisfatte determinate condizioni. In genere, una regola è costituita da due componenti principali: una parte di condizione (detta anche parte "antecedente" o "SE") e una parte di azione (detta anche parte "conseguente" o "ALLORA"). In molti casi le regole sono espresse utilizzando un linguaggio dichiarativo o un formato strutturato, come XML o JSON. Ciò consente agli esperti del settore, che potrebbero non essere sviluppatori di software esperti, di comprendere e modificare facilmente le regole secondo necessità.

L’adozione della programmazione basata su regole è in costante crescita grazie ai vantaggi che offre, soprattutto in settori complessi, dinamici e basati sui dati, come la finanza, la sanità, le telecomunicazioni e la logistica. Secondo un recente rapporto di ricerca di mercato di Technavio, si prevede che il mercato globale dei sistemi di gestione delle regole aziendali (BRMS) crescerà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa l’11% nel periodo 2020-2024, con i principali fattori di crescita rappresentati dall’aumento necessità di semplificare il processo decisionale aziendale e il crescente utilizzo di piattaforme di sviluppo no-code/ low-code.

AppMaster, una potente piattaforma no-code progettata per la creazione di applicazioni backend, web e mobili, sfrutta il paradigma di programmazione basato su regole per supportare lo sviluppo efficiente di sistemi software complessi. Con il Business Process Designer (BP) di AppMaster basato sulla grafica, i clienti possono progettare e implementare regole e logiche specifiche del dominio senza dover addentrarsi nelle complessità dei linguaggi di programmazione di alto livello. Ciò consente agli sviluppatori di concentrarsi su ciò che è più importante: risolvere problemi aziendali reali.

Nel contesto di AppMaster, la programmazione basata su regole viene impiegata in vari componenti della piattaforma, come la progettazione dello schema del database, l'implementazione della logica aziendale e l'API REST e endpoints WebSocket Secure (WSS). Queste regole possono essere facilmente create, modificate o eliminate utilizzando le interfacce drag-and-drop e gli strumenti visivi della piattaforma, consentendo una collaborazione efficace tra le diverse parti interessate, inclusi sviluppatori, esperti di dominio e analisti aziendali.

L'approccio alla programmazione basato su regole di AppMaster si estende anche allo sviluppo di applicazioni web e mobili. Utilizzando Web BP Designer e Mobile BP Designer, i clienti possono creare interfacce utente (UI) interattive e reattive per le loro applicazioni, definire la logica aziendale per ciascun componente e integrare perfettamente questi componenti con i servizi backend e le API. Inoltre, l'architettura basata su server adottata da AppMaster aiuta i clienti ad aggiornare l'interfaccia utente, la logica e le chiavi API delle loro applicazioni mobili senza la necessità di inviare nuove versioni all'Apple App Store e al Google Play Market, migliorando ulteriormente l'adattabilità e la manutenibilità delle soluzioni sviluppate. sistemi.

Uno dei principali vantaggi della programmazione basata su regole nella piattaforma AppMaster è la generazione automatica di documentazione swagger (API aperta) per endpoints server e gli script di migrazione dello schema del database. Ciò non solo aiuta a garantire che le applicazioni sviluppate aderiscano agli standard del settore, ma facilita anche l’interoperabilità con altri sistemi e servizi. Inoltre, l'esclusivo processo di "rigenerazione da zero" della piattaforma elimina il debito tecnico generando nuovi set di applicazioni a ogni modifica del progetto, garantendo un sistema ottimale e aggiornato per ogni implementazione.

In sintesi, la programmazione basata su regole è un paradigma potente ed efficace che supporta lo sviluppo di sistemi software manutenibili, scalabili ed estensibili disaccoppiando la logica del dominio di alto livello dai dettagli di implementazione di basso livello. Abbracciando la programmazione basata su regole e incorporandola in vari aspetti della sua piattaforma, AppMaster semplifica l'intero processo di sviluppo dell'applicazione, rendendolo più veloce, più conveniente e accessibile a una gamma più ampia di utenti in diversi settori e domini.