A programação baseada em regras é um paradigma de programação onde o fluxo de execução e/ou comportamento de um sistema de software são determinados explicitamente por um conjunto de "regras" legíveis por humanos (também chamadas de "regras de produção" ou "regras de negócios"). Essas regras são normalmente especificadas independentemente do código do programa subjacente e podem ser alteradas, adicionadas ou removidas sem a necessidade de modificar o próprio programa principal. O objetivo principal da programação baseada em regras é permitir o desenvolvimento, a manutenção e a compreensão mais eficientes de sistemas complexos, separando a lógica de domínio de alto nível dos detalhes de implementação de baixo nível.

Na programação baseada em regras, as regras geralmente definem relacionamentos e restrições entre várias entidades (chamadas de "fatos") dentro do domínio, juntamente com ações que devem ser tomadas quando determinadas condições forem atendidas. Normalmente, uma regra consiste em dois componentes principais: uma parte de condição (também chamada de parte "antecedente" ou "SE") e uma parte de ação (também chamada de parte "consequente" ou "ENTÃO"). Em muitos casos, as regras são expressas utilizando uma linguagem declarativa ou um formato estruturado, como XML ou JSON. Isso permite que especialistas de domínio, que podem não ser desenvolvedores de software experientes, entendam e modifiquem facilmente as regras conforme necessário.

A adopção da programação baseada em regras tem crescido constantemente devido aos benefícios que oferece, especialmente em domínios complexos, dinâmicos e baseados em dados, como finanças, saúde, telecomunicações e logística. De acordo com um recente relatório de pesquisa de mercado da Technavio, espera-se que o mercado global de sistemas de gestão de regras de negócios (BRMS) cresça a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de cerca de 11% durante 2020-2024, com os principais motores de crescimento sendo o aumento necessidade de simplificar a tomada de decisões de negócios e o uso crescente de plataformas de desenvolvimento sem código/ low-code.

AppMaster, uma poderosa plataforma no-code projetada para a criação de aplicativos back-end, web e móveis, aproveita o paradigma de programação baseado em regras para apoiar o desenvolvimento eficiente de sistemas de software complexos. Com o Business Process (BP) Designer de base visual AppMaster, os clientes podem projetar e implementar regras e lógicas específicas de domínio sem ter que se aprofundar nas complexidades das linguagens de programação de alto nível. Isso permite que os desenvolvedores se concentrem no que é mais importante: resolver problemas de negócios do mundo real.

No contexto do AppMaster, a programação baseada em regras é empregada em vários componentes da plataforma, como design de esquema de banco de dados, implementação de lógica de negócios e API REST e endpoints WebSocket Secure (WSS). Essas regras podem ser facilmente criadas, modificadas ou excluídas usando as interfaces drag-and-drop e ferramentas visuais da plataforma, permitindo a colaboração eficaz entre diferentes partes interessadas, incluindo desenvolvedores, especialistas de domínio e analistas de negócios.

A abordagem de programação baseada em regras do AppMaster também se estende ao desenvolvimento de aplicativos web e móveis. Ao utilizar o Web BP Designer e o Mobile BP Designer, os clientes podem criar interfaces de usuário (UI) interativas e responsivas para seus aplicativos, definir a lógica de negócios para cada componente e integrar perfeitamente esses componentes com os serviços de back-end e APIs. Além disso, a arquitetura orientada a servidor adotada pelo AppMaster ajuda os clientes a atualizar a interface do usuário, a lógica e as chaves de API de seus aplicativos móveis sem a necessidade de enviar novas versões para a Apple App Store e o Google Play Market, melhorando ainda mais a adaptabilidade e a capacidade de manutenção do desenvolvido. sistemas.

Uma das principais vantagens da programação baseada em regras na plataforma AppMaster é a geração automática de documentação swagger (API aberta) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados. Isto não só ajuda a garantir que as aplicações desenvolvidas cumpram os padrões da indústria, mas também facilita a interoperabilidade com outros sistemas e serviços. Além disso, o processo exclusivo de “regeneração do zero” da plataforma elimina dívidas técnicas ao gerar novos conjuntos de aplicativos a cada mudança de projeto, garantindo um sistema ideal e atualizado para cada implantação.

Em resumo, a programação baseada em regras é um paradigma poderoso e eficaz que suporta o desenvolvimento de sistemas de software sustentáveis, escaláveis ​​e extensíveis, dissociando a lógica de domínio de alto nível dos detalhes de implementação de baixo nível. Ao adotar a programação baseada em regras e incorporá-la em vários aspectos de sua plataforma, AppMaster agiliza todo o processo de desenvolvimento de aplicativos, tornando-o mais rápido, mais econômico e acessível a uma ampla gama de usuários em diferentes setores e domínios.