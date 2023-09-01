Web Erişilebilirliği (WCAG)

Genellikle teknik yönergelerin kısaltması olan WCAG (Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri) ile anılan Web Erişilebilirliği, web içeriğinin, uygulamaların ve arayüzlerin engelli olanlar da dahil olmak üzere tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir olmasını sağlamayı amaçlayan bir dizi ilke ve tekniktir. Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Tasarım bağlamında web erişilebilirliği, görsel, işitsel, bilişsel, motor ve konuşma bozuklukları gibi faktörler göz önünde bulundurularak kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılayan kapsayıcı dijital çözümlerin geliştirilmesiyle el ele yürür.

World Wide Web Konsorsiyumu (W3C) tarafından Web Erişilebilirlik Girişimi (WAI) aracılığıyla geliştirilen WCAG yönergeleri, her kılavuz için özel öneriler ve başarı kriterleri sağlayarak erişilebilir web içeriği oluşturmaya yönelik kapsamlı bir çerçeve görevi görür. Bu çerçeve üç düzeyde uyumluluk belirler: A (minimum), AA (önerilen) ve AAA (gelişmiş). Uygunluk seviyesinin seçimi proje kısıtlamaları, hedef kitle ve yasal gereklilikler gibi çeşitli faktörlere bağlıdır, ancak en azından AA Düzeyine ulaşmak genellikle iyi uygulama olarak kabul edilir.

WCAG yönergelerinin mevcut sürümü olan WCAG 2.1, erişilebilir ve kullanılabilir herhangi bir web projesinin temelini oluşturan dört temel ilkeyi özetlemektedir:

Algılanabilir: Bilgi ve arayüz bileşenleri kullanıcılara algılayabilecekleri şekilde sunulmalıdır. Bu prensibin uygulanmasına ilişkin örnekler arasında resimler için alternatif metin (alternatif metin), ses içeriği için altyazılar ve metin ve arka plan renkleri için dikkatli kontrast oranları sağlanması yer alır.

Bilgi ve arayüz bileşenleri kullanıcılara algılayabilecekleri şekilde sunulmalıdır. Bu prensibin uygulanmasına ilişkin örnekler arasında resimler için alternatif metin (alternatif metin), ses içeriği için altyazılar ve metin ve arka plan renkleri için dikkatli kontrast oranları sağlanması yer alır. Çalıştırılabilir: Gezinme ve arayüz bileşenleri tüm kullanıcılar tarafından çalıştırılabilir olmalıdır. Bu prensibe yönelik temel teknikler arasında tüm işlevlerin klavyeden kullanılabilir hale getirilmesi, kullanıcıların içeriği okuması ve etkileşimde bulunması için yeterli zaman sağlanması ve nöbetlere veya fiziksel reaksiyonlara neden olabilecek içerikten kaçınılması yer alır.

Gezinme ve arayüz bileşenleri tüm kullanıcılar tarafından çalıştırılabilir olmalıdır. Bu prensibe yönelik temel teknikler arasında tüm işlevlerin klavyeden kullanılabilir hale getirilmesi, kullanıcıların içeriği okuması ve etkileşimde bulunması için yeterli zaman sağlanması ve nöbetlere veya fiziksel reaksiyonlara neden olabilecek içerikten kaçınılması yer alır. Anlaşılabilir: Arayüz bilgileri ve işleyişi kullanıcılar için anlaşılır olmalıdır. Tutarlı gezinme, açık ve öz dil ve anlaşılır girdi yardımı bu ilke için izlenmesi gereken uygulamalar arasındadır.

Arayüz bilgileri ve işleyişi kullanıcılar için anlaşılır olmalıdır. Tutarlı gezinme, açık ve öz dil ve anlaşılır girdi yardımı bu ilke için izlenmesi gereken uygulamalar arasındadır. Sağlam: İçerik çeşitli teknolojiler, cihazlar ve kullanıcı aracıları genelinde güvenilir bir şekilde çalışmalıdır. Sağlamlığı sağlamak için web geliştirme standartlarını, kapsamlı testleri ve aşamalı geliştirme tekniklerini takip etmek önemlidir.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platform AppMaster, web erişilebilirliğinin öneminin farkındadır. Bu nedenle AppMaster, WCAG yönergelerine uygun ve en iyi kullanıcı deneyimlerini sunan erişilebilir uygulamaların geliştirilmesini vurgulamaktadır. Sezgisel tasarım araçlarından, görsel veri modeli oluşturucularından ve iş süreçlerini modellemeye yönelik işlevsellikten yararlanan AppMaster, geliştiricilerin hedef kitlelerinin farklı ihtiyaçlarını ve tercihlerini karşılayan erişilebilir dijital çözümleri verimli bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olur.

Web erişilebilirliğini AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalara dahil etmek, yalnızca performansı ve kullanılabilirliği etkilemekle kalmayıp aynı zamanda yasal sonuçları da olduğundan çok önemlidir. Birçok ülke, dijital tekliflerin erişilebilirlik standartlarına uymasını gerektiren yasalar çıkarmıştır. Bu standartlar genellikle kuruluşların belirli WCAG kurallarına uymasını zorunlu kılar. Uyumsuzluk, yasal cezalara, itibar kaybına ve hatta potansiyel müşterilerin kaybına neden olabilir.

Web erişilebilirliğini AppMaster tarafından oluşturulan uygulamaların temel bir özelliği olarak uygulamak, hem geliştiricilere hem de kullanıcılara önemli faydalar sağlar. Geliştirici açısından bakıldığında, erişilebilirliğe duyarlı tasarım ve geliştirme, daha iyi kod kalitesi, daha fazla sürdürülebilirlik ve daha iyi web sitesi performansı sağlar. Kullanıcı açısından bakıldığında, erişilebilir uygulamalar daha geniş bir kitleye hitap eder, daha kapsayıcı bir dijital ortam yaratır ve genel kullanıcı deneyimini geliştirir. Ek olarak, erişilebilir uygulamalar genellikle daha iyi arama motoru sıralamalarına yol açar ve böylece bu ürün ve hizmetlerin potansiyel müşterilere erişimini genişletir.

Özetlemek gerekirse, Web Erişilebilirliği (WCAG), modern UX ve Tasarımın kritik bir yönüdür. AppMaster, WCAG yönergelerine bağlı kalarak geliştiricilere erişilebilir, kapsayıcı ve kullanıcı dostu uygulamalar oluşturma yetkisi vererek dijital çözümler ve hedef kitleleri arasında anlamlı bağlantılar kurma olanağı sağlar. Bunu yaparken AppMaster, kuruluşların mümkün olan en geniş kullanıcı yelpazesinin ihtiyaçlarını karşılamasını ve ilgili yasal gerekliliklere uyumu sürdürmesini sağlar, böylece dijital tekliflerini geleceğe hazır hale getirir ve dijital ortamda sürekli gelişen fırsatlardan yararlanır.