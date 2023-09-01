Yakınlık Diyagramı, kullanıcı deneyimi (UX) ve tasarım alanlarında, görünüşte bağlantısız olan büyük veri kümeleri arasındaki kalıpları ve bağlantıları tanımlamak için kullanılan yapılandırılmış, işbirliğine dayalı bir tekniktir. Kullanıcı geri bildirimi, kullanılabilirlik testi gözlemleri ve röportaj transkriptleri gibi nitel araştırma verilerini ilgili gruplar veya temalar halinde düzenleyerek, UX ve tasarım ekipleri kullanıcı bilgilerini daha iyi anlayabilir ve analiz edebilir. Sonuçta bu süreç, ekiplerin iyileştirme fırsatlarını, potansiyel sorunlu noktaları veya kullanıcı içgörülerine dayalı olarak gerekli özellikleri belirlemesine olanak tanır.

Bu teknik özellikle çok sayıda paydaşın, kapsamlı verinin veya çok disiplinli ekiplerin bulunduğu karmaşık projeler bağlamında etkilidir. Yakınlık Diyagramı, yapılandırılmış işbirliğini kolaylaştırarak tüm ekip üyelerinin sürece katkıda bulunabilmesini ve içgörülerini dile getirebilmesini sağlayarak projenin ve sonuçlarının kolektif sahiplenmesini teşvik eder.

Özellikle teknoloji endüstrisindeki çeşitli kuruluşlar Afinite Diyagramının kullanımından yararlanmıştır. Özellikle AppMaster no-code platformunda, uygulama geliştirmeyle ilgili kullanıcı ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini anlamak için Yakınlık Diyagramı kullanılmıştır. Bu teknik, platformun, müşterilerinin arka uç, web ve mobil uygulamaları kolaylıkla, hızla ve ölçeklenebilirlikle oluşturmasına olanak tanıyan güçlü, tam özellikli bir entegre geliştirme ortamı (IDE) sunmasını sağladı.

Yakınlık Diyagramı genellikle beş adımlı bir süreci içerir:

Veri toplama: Bu ilk aşama, kullanıcı görüşmeleri, kullanılabilirlik testi oturumları, anketler ve müşteri geri bildirimleri gibi çeşitli kaynaklardan veri toplanmasını gerektirir. Bu veriler ham, yapılandırılmamış ve detay merkezli olmalıdır. Verilerin hazırlanması: Daha sonra toplanan veriler ayrı parçalara ayrılarak her bir parça ayrı bir yapışkan not veya benzeri ortama kaydedilir. Bu, diyagram oluşturma işlemi sırasında verilerin kolayca manipüle edilmesini, yeniden düzenlenmesini ve bağlanmasını sağlar. Verileri gruplama: Bu aşamada ekip üyeleri, bireysel veri parçaları arasındaki ortak temaları veya kalıpları belirlemek için işbirliği içinde çalışır ve bu parçaları duvar veya büyük bir masa gibi düz bir yüzey üzerinde fiziksel olarak gruplandırır. Süreç boyunca yeni modeller ve ilişkiler ortaya çıktıkça gruplamalar gelişebilir ve değişebilir. Grupların Adlandırılması: Gruplar oluşturulduktan sonra her gruba, altında yatan temanın özünü yansıtan açıklayıcı bir ad verilmelidir. Bu isimler grubun içeriğinin kısa bir özeti olarak hizmet eder ve gelecekteki tartışmalar ve karar alma süreçleri için bir referans noktası işlevi görür. İçgörülerin analiz edilmesi ve bunlara göre hareket edilmesi: Son olarak, tamamlanmış Yakınlık Diyagramı gözden geçirilir ve tasarım kararlarını bilgilendirmek, özellikleri önceliklendirmek veya proje kapsamı veya hedeflerine yönelik ayarlamalara rehberlik etmek için önemli öngörüler çıkarılır.

Örnek olarak, AppMaster platformu için müşteri katılım deneyimini optimize etmeyi amaçlayan bir projede, Yakınlık Diyagramı oturumu aşağıdaki veri gruplarını içerebilir:

Web sitesinde gezinme ve kayıt işlemiyle ilgili kullanıcı geri bildirimi

Uygulamanın kullanıcı arayüzü öğeleri üzerinde kullanılabilirlik testlerinden elde edilen gözlemler

Müşterilerle platformdaki ilk deneyimlerine ilişkin röportajlar

AppMaster ekibi, Yakınlık Diyagramından elde edilen bilgilere dayanarak, kayıt iş akışını basitleştirerek, etkileşimli eğitimler sunarak ve yeni kullanıcılar için gelişmiş destek kaynakları sağlayarak katılım sürecini kolaylaştırmaya karar verebilir.

Sonuç olarak, Yakınlık Diyagramı, UX ve tasarım bağlamında büyük, yapılandırılmamış veri kümelerini düzenlemek ve analiz etmek için değerli bir yöntemdir. Bu teknik, işlevler arası ekipler arasında işbirliğini teşvik ederek ve ortak anlayışı teşvik ederek, kullanıcı kalıplarının, tercihlerinin ve sorunlarının belirlenmesine yardımcı olarak bilinçli, kullanıcı merkezli tasarım kararlarına yol açar. Karmaşık projelerde özellikle yararlı olan Affinity Diagramming'in AppMaster no-code platformu için değerli bir varlık olduğu kanıtlandı ve kuruluşun web, mobil ve arka uç uygulamaları için sürekli olarak kullanıcı odaklı, yüksek kaliteli çözümler sunmasına olanak tanıdı.