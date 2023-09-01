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Bölünmüş Test

Eyl 01, 2023

A/B testi veya A/B/n testi olarak da bilinen bölünmüş test, yazılımdaki farklı tasarım öğelerini, işlevleri ve kullanıcı akışlarını değerlendirmek ve optimize etmek için Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Tasarım endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bir araştırma metodolojisidir. uygulamalar. Bölünmüş testin temel amacı, kullanıcı katılımını, memnuniyetini ve dönüşümü artıran ve sonuçta iş performansının artmasına yol açan en etkili sürümü veya tasarım öğeleri kombinasyonunu belirlemektir. Bu tekniğin, kullanıcı odaklı ve veri odaklı bir tasarım yaklaşımına sahip olmanın web, mobil veya arka uç olsun yazılım uygulamalarının başarısı için çok önemli olduğu modern çağda vazgeçilmez olduğu kanıtlanmıştır.

Bölünmüş test deneyinde, bir uygulama tasarımının iki veya daha fazla çeşidi oluşturulur ve her biri farklı bir tasarım öğeleri veya işlevleri kümesi sunar. Bu değişkenler daha sonra uygulamanın kullanıcı tabanının eşit ve rastgele alt kümelerine sunulur ve her alternatif tasarımın performansını değerlendirmek için veriler toplanır. Tıklama oranları, kayıtlar veya dönüşümler gibi temel performans göstergeleri (KPI'ler), sağlanan bağlamda hangi varyantın daha iyi performans gösterdiğini belirlemek için izlenir ve analiz edilir.

Web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmak için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir geliştirme aracı olan AppMaster no-code platformu, veriye dayalı UX iyileştirmelerinin önemini kabul eder ve bölünmüş testi verimli bir şekilde uygulamak için yerleşik işlevsellik içerir. Müşteriler, AppMaster özelliklerini kullanarak kapsamlı teknik uzmanlığa veya kodlama becerilerine ihtiyaç duymadan bölünmüş testler gerçekleştirebilir, bu da hem geliştiriciler hem de son kullanıcılar için kusursuz bir deneyim sağlar.

Örneğin, AppMaster bir web sayfasının veya mobil uygulama ekranının, her biri farklı düzenlere, renk şemalarına veya düğme yerleşimlerine sahip, bölünmüş teste hazır birden fazla sürümünün oluşturulmasına yardımcı olabilir. Varyantlar ayarlandıktan sonra AppMaster arka uç hizmetleri, her bir varyanttaki kullanıcı etkileşimlerinin dağıtımını ve takibini yönetebilir ve geliştiricilerin bilinçli tasarım kararları vermek için oluşturulan verileri analiz etmeye odaklanmasına olanak tanır.

Forrester Consulting tarafından yürütülen araştırmaya göre, bölünmüş test gibi kullanıcı deneyimi optimizasyon tekniklerinin kullanılması, dönüşüm oranlarında %400'lük bir artışa ve ortalama sipariş değerinde genel olarak %10'luk bir artışa yol açabilir. Tanınmış bir kullanıcı deneyimi araştırma şirketi olan Nielsen Norman Group tarafından yürütülen başka bir araştırmada, bölünmüş testlerin uygulanması, sektörler arası tıklama oranlarında ortalama %13'lük bir artışa yol açtı.

Üstelik Amazon, Google ve Facebook gibi başarılı şirketler, kullanıcı deneyimlerini optimize etmek için bölünmüş testlere büyük ölçüde güveniyor ve bu da daha iyi ürün tasarımı ve iş sonuçları sağlıyor. Örneğin, Google tarafından geliştirilen ve yaygın olarak kullanılan bir e-posta istemcisi olan Gmail, sıkı A/B testleri sonucunda, en çok istedikleri arayüz özelliğinin, kullanıcıların gönderilen bir e-postayı belirli bir zaman aralığı içinde geri çekmesine olanak tanıyan "göndermeyi geri alma" işlevi olduğunu keşfetti. Bu özelliğin test verilerine dayalı olarak uygulanması, kullanıcı memnuniyetinin artmasına ve e-posta istemcisinin benimsenmesine yol açtı.

Bölünmüş testin tek seferlik bir optimizasyon çalışması değil, devam eden ve yinelenen bir süreç olması dikkat çekicidir. İşletmeler büyüdükçe ve kullanıcı tercihleri ​​geliştikçe, tasarımcıların kullanıcı arayüzünü ve deneyimini kullanıcıların beklenti ve ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde sürekli olarak uyarlaması ve geliştirmesi gerekiyor. AppMaster güncellenmiş planlardan hızlı bir şekilde uygulamaları senkronize etme ve oluşturma yeteneği, işletmelerin tasarım süreçlerinde çevik ve kullanıcı odaklı kalmasına olanak tanır, teknik borç birikmesi riskini en aza indirir ve farklı gereksinimleri karşılayan ölçeklenebilir ve verimli çözümlerin sunulmasını sağlar.

Sonuç olarak, bölünmüş test, İşletmelere kullanıcı katılımını, memnuniyetini ve dönüşüm oranlarını doğrudan etkileyen veriye dayalı tasarım iyileştirmeleri oluşturma yetkisi verdiği için Kullanıcı Deneyimi ve Tasarım alanında vazgeçilmez bir araştırma metodolojisidir. Web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmak için tasarlanmış kapsamlı bir geliştirme aracı olan AppMaster no-code platform, bölünmüş testin verimli ve erişilebilir bir şekilde uygulanmasını kolaylaştırarak, boyutu veya teknik uzmanlığı ne olursa olsun işletmelerin bunun avantajlarından yararlanmasını ve olağanüstü kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. deneyimler.

Daha fazla terimi keşfedin:
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