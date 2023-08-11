Kodsuz platformlar bağlamında Görsel Programlama, kullanıcıların grafik blokları bir araya getirerek ve bunları birbirine bağlayarak yazılım mantığı ve işlevselliği oluşturmasını sağlayan görsel arayüzlerin kullanımı yoluyla yazılım uygulamalarının tasarlanması, uygulanması ve dağıtılmasına yönelik gelişmiş bir yöntemi ifade eder. karmaşık programlama dillerinde akıcılık gerektiren geleneksel kodlama tabanlı geliştirmenin aksine drag-and-drop arayüzü.

Son yıllarda AppMaster gibi No-Code platformların, gerekli teknik uzmanlığı, proje karmaşıklıklarını ve maliyetleri azaltırken geliştirme sürecini hızlandırma konusundaki çekici yetenekleri nedeniyle kullanımına doğru önemli bir geçiş olmuştur. Bir Gartner araştırmasına göre, 2023 yılına kadar No-Code uygulama geliştirme platformlarının, uygulama geliştirme etkinliğinin %65'inden fazlasından sorumlu olması bekleniyor.

Görsel Programlama, teknik olmayan kullanıcılar için engelleri ortadan kaldırarak, geliştirme sürecine katılmalarına ve fikir ve gereksinimlerine doğrudan katkıda bulunmalarına olanak tanır. Yazılım geliştirmenin bu demokratikleşmesi, yenilikçi fikirlerin ve müşteri odaklı tasarımların artmasına yol açarken, yazılım geliştirme endüstrisinde büyüyen yetenek açığı için bir çözüm sağladı.

AppMaster platformunda Görsel Programlama, veritabanı şeması tasarımı, iş mantığı modellemesi ve kullanıcı arayüzü tasarımı dahil olmak üzere birkaç önemli alanda uygulanmaktadır. Bu alanlara, kullanıcıların veri varlıklarını, ilişkileri ve kısıtlamaları grafiksel bir şekilde tanımlamasına ve yapılandırmasına yardımcı olan Veri Modeli aracı gibi çeşitli görsel araçlar aracılığıyla ulaşılır. İş Süreci (BP) Tasarımcısı, kullanıcıların kapsamlı programlama becerilerine ihtiyaç duymadan yapılandırılmış ve yönetilebilir bir şekilde iş mantığını görsel olarak oluşturmasına ve düzenlemesine olanak tanır. Web ve Mobil BP tasarımcıları, web ve mobil uygulamalar için kullanıcı arabirimlerinin geliştirilmesini kolaylaştırarak, kullanıcıların UI bileşenlerini drag-and-drop işleviyle tasarlamasına ve iş mantığını yapılandırmasına olanak tanır.

Sunucu tarafı ve veritabanı işlevselliği ile ilgili olarak AppMaster, birincil veri depolama sistemi olarak arka uç uygulamaları ve Postgresql uyumlu veritabanları için uyumluluk için Go'yu (Golang) kullanır. Bu teknik seçenekler, platformun kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için etkileyici ölçeklenebilirliğine katkıda bulunur. Ön uç kullanıcı arayüzleri için AppMaster, web uygulamaları için Vue3 çerçevesini kullanırken mobil uygulamalar, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI tabanlı sunucu güdümlü çerçeveler kullanılarak geliştirilir.

AppMaster sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş betikleri için Open API (Swagger) belgelerini otomatik olarak oluşturup güncelleyerek, kullanılan platformdan bağımsız olarak sorunsuz entegrasyon ve dağıtım sağlar. Bu, geliştiricilerin değişiklikleri takip etmelerine ve geliştikçe sürekli olarak güncellenen dokümantasyon sağlamalarına olanak tanır.

AppMaster Görsel Programlamanın bir başka temel avantajı, teknik borcu ortadan kaldırma yeteneğidir. Proje gereksinimlerinde değişiklik veya modifikasyonlar olduğunda, platform sıfırdan yeni uygulamalar oluşturarak ortaya çıkan yazılımın güncel kalmasını ve eski sorunları biriktirmemesini sağlar. Sonuç olarak, bu yöntemle oluşturulan uygulamalar uzun vadede daha güvenilir, bakım yapılabilir ve ölçeklenebilirdir.

No-Code bağlamda Görsel Programlama, geliştirme sürecini basitleştirir ve yazılım oluşturma ve devreye alma için daha kapsayıcı ve verimli bir yaklaşımı kolaylaştırır. AppMaster gibi platformlar, teknik borcu ortadan kaldırırken kapsamlı programlama uzmanlığına veya kaynaklarına ihtiyaç duymadan daha geniş bir kullanıcı yelpazesine güçlü ve ölçeklenebilir yazılım uygulamaları oluşturma yetkisi verir. Bu, yazılım geliştirmeyi demokratikleştirir ve nihai olarak işletmelere, geliştiricilere ve son kullanıcılara fayda sağlayan daha hızlı, daha uygun maliyetli çözümler sağlar.