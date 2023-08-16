"Geliştirme" ve "Operasyonlar"ın birleşiminden türetilen bir terim olan DevOps, kaliteli yazılımları işbirliği içinde daha kısa bir süre içinde sunmak için uygulamaları geliştirmekten, işletmekten ve sürdürmekten sorumlu ekipleri bir araya getiren verimli bir yazılım geliştirme uygulamasıdır. no-code geliştirmenin çağdaş çağında DevOps metodolojileri, hızla değişen gereksinimlere ve pazar koşullarına ayak uydurmalarına olanak tanıyarak süreçleri düzene sokmak ve iş akışlarını otomatikleştirmek isteyen kuruluşlar için vazgeçilmez hale geldi.

AppMaster gibi kodsuz platformlar bağlamında DevOps, uygulama geliştirme yaşam döngüsü boyunca uygulama bileşenleri, paydaşlar ve süreçler arasında sorunsuz entegrasyon ve işbirliği sağlayan bir dizi ilke, uygulama ve araç olarak anlaşılabilir. Bu yaklaşım, kaynak kodu yönetimi, sürekli entegrasyon ve teslimat (CI/CD), otomatik test, dağıtım, izleme ve geri bildirim toplama gibi temel hususları kapsar ve geliştirilmekte olan uygulamaların kararlı, ölçeklenebilir, güvenli olmasını ve etkin bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlar. son kullanıcıların talepleri.

DevOps'u AppMaster gibi no-code geliştirme platformlarıyla entegre etmek, hızlandırılmış uygulama teslimi, daha kısa pazara sürüm süresi, gelişmiş uygulama kalitesi ve iyileştirilmiş ekipler arası işbirliği dahil olmak üzere çok sayıda avantaj sunar. Kuruluşlar no-code geliştirmenin gücünü DevOps ilkeleriyle birleştirerek, uygulama geliştirme için gereken karmaşıklığı ve çabayı büyük ölçüde azaltabilir ve teknik olmayan kullanıcıların bile sürece katkıda bulunmalarını ve yazılım projelerinden değer elde etmelerini sağlayabilir.

Ayrıca, AppMaster gibi no-code bir platformda bir DevOps yaklaşımını benimsemek, uygulama paydaşları arasında paylaşılan bir sorumluluk ve sorumluluk kültürü oluşturmaya yardımcı olarak daha iyi iletişimi ve değişen iş ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verilmesini teşvik eder. Bu platformlar, yinelenen manuel görevleri otomatikleştirerek ve bunları sürekli bir teslim hattına entegre ederek, geliştiricilerin, test uzmanlarının, operasyon uzmanlarının ve diğer paydaşların problem çözme, yenilikçilik ve müşteri beklentileri.

DevOps'un önemli bir yönü, kod entegrasyonu, test etme ve devreye alma sürecini otomatikleştiren CI/CD ardışık düzenlerinin uygulanmasıdır. AppMaster bağlamında CI/CD ardışık düzenleri, farklı ortamlarda arka uç, web ve mobil uygulamaların ihtiyaç duyulduğunda ve sürekli olarak teslim edilmesini ve devreye alınmasını sağlar. AppMaster, uygulama planlarındaki her değişiklik veya modifikasyonda, herhangi bir teknik borcu ortadan kaldırmak için sıfırdan uygulamalar oluşturarak uygulamalarınızın her zaman güncel olmasını sağlar.

DevOps'un no-code platform ekosistemlerindeki bir diğer önemli unsuru da otomatik testtir. AppMaster yetenekleri, uygulamalar için kaynak kodu oluşturmanın ötesine geçer; ayrıca bunlar üzerinde otomatik testler yaparak en yüksek kalite standartlarını sağlar. Bu süreç, geliştirme sürecinin erken aşamalarında işlevsellik, performans ve güvenlik sorunlarının belirlenmesine yardımcı olur, sonraki aşamalarda hata ayıklama ve sorun giderme için gereken zaman ve çabayı azaltırken üretim ortamlarındaki arıza risklerini en aza indirir.

Ayrıca, AppMaster DevOps uygulamalarının kullanılması, sistem ölçümlerinin gerçek zamanlı izlenmesini ve günlüğe kaydedilmesini kolaylaştırarak uygulama performansı, kullanıcı davranışı ve diğer temel değişkenler hakkında içgörü sağlar. Platform, geliştirme sürecinin genel verimliliğini artırarak potansiyel darboğazları ve iyileştirme alanlarını belirlemek için kullanılabilecek eyleme dönüştürülebilir zeka sağlamak için çeşitli veri toplama, analiz ve görselleştirme araçlarını kullanır.

DevOps'tan AppMaster no-code ortamında nasıl yararlanılabileceğine dair mükemmel bir örnek, mobil uygulamaları güncellemenin kolaylaştırılmış sürecidir. Sunucu odaklı bir yaklaşım kullanan AppMaster, müşterilerin mobil uygulamalarının kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını App Store ve Google Play'e yeni sürümler göndermeden güncellemelerine olanak tanıyarak teslim sürelerini azaltır ve genel kullanıcı deneyimini iyileştirir.

AppMaster gibi no-code platformlarda DevOps uygulamalarının benimsenmesi, yazılım geliştirme ortamında önemli bir paradigma değişimini temsil ederek geleneksel, silolu yaklaşımları işbirliğine dayalı, entegre ve çevik süreçlere dönüştürür. AppMaster, otomasyonun, sürekli teslimin ve gerçek zamanlı izlemenin gücünden yararlanarak, kullanıcılarının en iyi endüstri uygulamalarına bağlı kalırken benzersiz iş gereksinimlerine göre uyarlanmış modern web, mobil ve arka uç uygulamalarını verimli bir şekilde geliştirmelerini, dağıtmalarını ve bakımlarını yapmalarını sağlar. ve standartlar.