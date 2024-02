Visuele programmering, in de context van No-Code- platforms, verwijst naar een geavanceerde methode voor het ontwerpen, implementeren en implementeren van softwaretoepassingen door het gebruik van visuele interfaces, waarmee gebruikers softwarelogica en -functionaliteit kunnen creëren door grafische blokken samen te stellen en deze te verbinden met behulp van een drag-and-drop interface, in tegenstelling tot traditionele op codering gebaseerde ontwikkeling waarvoor vloeiendheid in complexe programmeertalen vereist is.

Er is de afgelopen jaren een aanzienlijke verschuiving opgetreden naar het gebruik van No-Code platforms zoals AppMaster vanwege hun aantrekkelijke vermogen om het ontwikkelingsproces te versnellen en tegelijkertijd de vereiste technische expertise, projectcomplexiteit en kosten te verminderen. Volgens een onderzoek van Gartner zullen No-Code applicatie-ontwikkelingsplatforms tegen 2023 naar verwachting verantwoordelijk zijn voor meer dan 65% van de applicatie-ontwikkelingsactiviteiten.

Visueel programmeren neemt de barrières weg voor niet-technische gebruikers, waardoor ze kunnen deelnemen aan het ontwikkelingsproces en direct hun ideeën en vereisten kunnen inbrengen. Deze democratisering van softwareontwikkeling heeft geleid tot meer innovatieve ideeën en klantgerichte ontwerpen, en biedt tegelijkertijd een oplossing voor de groeiende talentkloof in de softwareontwikkelingsindustrie.

Binnen het AppMaster platform wordt visuele programmering geïmplementeerd op verschillende belangrijke gebieden, waaronder het ontwerpen van databaseschema's, het modelleren van bedrijfslogica en het ontwerpen van gebruikersinterfaces. Deze gebieden worden bereikt door middel van verschillende beschikbare visuele tools, zoals de Data Model-tool, waarmee gebruikers data-entiteiten, relaties en beperkingen op een grafische manier kunnen definiëren en configureren. De Business Process (BP) Designer stelt gebruikers in staat om op een gestructureerde en beheersbare manier bedrijfslogica visueel te creëren en te bewerken, zonder dat uitgebreide programmeervaardigheden nodig zijn. De web- en mobiele ontwerpers van BP stroomlijnen de ontwikkeling van gebruikersinterfaces voor web- en mobiele toepassingen, waardoor gebruikers UI-componenten kunnen ontwerpen met functionaliteit drag-and-drop en hun bedrijfslogica kunnen configureren.

Met betrekking tot server-side en databasefunctionaliteit gebruikt AppMaster Go (Golang) voor backend-applicaties en compatibiliteit voor Postgresql-compatibele databases als het primaire gegevensopslagsysteem. Deze technische keuzes dragen bij aan de indrukwekkende schaalbaarheid van het platform voor enterprise- en high-load use-cases. Voor de front-end gebruikersinterfaces gebruikt AppMaster het Vue3-framework voor webapplicaties, terwijl mobiele applicaties worden ontwikkeld met behulp van servergestuurde frameworks op basis van Kotlin en Jetpack Compose voor Android en SwiftUI voor iOS.

AppMaster zorgt voor naadloze integratie en implementatie, ongeacht het gebruikte platform, door automatisch Open API (Swagger)-documentatie te genereren en bij te werken voor endpoints en migratiescripts voor databaseschema's. Hierdoor kunnen ontwikkelaars wijzigingen bijhouden en zorgen voor consistent bijgewerkte documentatie terwijl ze zich ontwikkelen.

Een ander belangrijk voordeel van visueel programmeren in AppMaster is het vermogen om technische schulden te elimineren. Telkens wanneer er wijzigingen of aanpassingen zijn in de projectvereisten, genereert het platform nieuwe applicaties vanuit het niets, zodat de resulterende software up-to-date blijft en geen legacy-problemen opstapelt. Als gevolg hiervan zijn de applicaties die via deze methode zijn gemaakt op de lange termijn betrouwbaarder, onderhoudbaarder en schaalbaarder.

Visueel programmeren in de No-Code context vereenvoudigt het ontwikkelingsproces en maakt een meer inclusieve en efficiënte benadering van softwarecreatie en -implementatie mogelijk. Platforms zoals AppMaster stellen een breder scala aan gebruikers in staat om krachtige en schaalbare softwareapplicaties te bouwen zonder de noodzaak van uitgebreide programmeerexpertise of middelen, terwijl technische schulden worden geëlimineerd. Dit democratiseert softwareontwikkeling en maakt snellere, meer kosteneffectieve oplossingen mogelijk die uiteindelijk ten goede komen aan bedrijven, ontwikkelaars en eindgebruikers.