Визуальное программирование в контексте no-code платформ относится к сложному методу проектирования, реализации и развертывания программных приложений с использованием визуальных интерфейсов, которые позволяют пользователям создавать логику и функциональность программного обеспечения путем сборки графических блоков и их соединения с помощью интерфейс drag-and-drop, в отличие от традиционной разработки на основе кодирования, которая требует свободного владения сложными языками программирования.

В последние годы произошел значительный сдвиг в сторону использования платформ No-Code, таких как AppMaster, из-за их привлекательной способности ускорять процесс разработки при одновременном снижении требуемых технических знаний, сложности проектов и затрат. Согласно исследованию Gartner, к 2023 году ожидается, что платформы разработки приложений No-Code будут отвечать за более 65% деятельности по разработке приложений.

Визуальное программирование устраняет барьеры для нетехнических пользователей, позволяя им участвовать в процессе разработки и напрямую вносить свои идеи и требования. Эта демократизация разработки программного обеспечения привела к увеличению количества инновационных идей и проектов, ориентированных на клиента, и в то же время предоставила решение для растущего дефицита кадров в индустрии разработки программного обеспечения.

В рамках платформы AppMaster визуальное программирование реализовано в нескольких ключевых областях, включая проектирование схемы базы данных, моделирование бизнес-логики и проектирование пользовательского интерфейса. Эти области достигаются с помощью нескольких доступных визуальных инструментов, таких как инструмент модели данных, который помогает пользователям определять и настраивать объекты данных, отношения и ограничения графическим способом. Конструктор бизнес-процессов (BP) позволяет пользователям визуально создавать и редактировать бизнес-логику структурированным и управляемым способом, не требуя обширных навыков программирования. Веб- и мобильные дизайнеры BP оптимизируют разработку пользовательских интерфейсов для веб-приложений и мобильных приложений, позволяя пользователям создавать компоненты пользовательского интерфейса с функцией drag-and-drop и настраивать свою бизнес-логику.

Что касается функциональности на стороне сервера и базы данных, AppMaster использует Go (Golang) для серверных приложений и совместимость с базами данных, совместимыми с Postgresql, в качестве основной системы хранения данных. Эти технические решения способствуют впечатляющей масштабируемости платформы для предприятий и сценариев использования с высокой нагрузкой. Для пользовательских интерфейсов AppMaster использует инфраструктуру Vue3 для веб-приложений, а мобильные приложения разрабатываются с использованием серверных сред на основе Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS.

AppMaster обеспечивает плавную интеграцию и развертывание независимо от используемой платформы, автоматически создавая и обновляя документацию Open API (Swagger) для endpoints сервера и сценариев миграции схемы базы данных. Это позволяет разработчикам отслеживать изменения и обеспечивать постоянное обновление документации по мере их развития.

Еще одним основным преимуществом визуального программирования в AppMaster является его способность устранить технический долг. Всякий раз, когда в требования проекта вносятся изменения или модификации, платформа создает новые приложения с нуля, гарантируя, что полученное программное обеспечение остается актуальным и не накапливает устаревшие проблемы. В результате приложения, созданные с помощью этого метода, более надежны, ремонтопригодны и масштабируемы в долгосрочной перспективе.

Визуальное программирование в контексте No-Code упрощает процесс разработки и обеспечивает более инклюзивный и эффективный подход к созданию и развертыванию программного обеспечения. Платформы, такие как AppMaster позволяют более широкому кругу пользователей создавать мощные и масштабируемые программные приложения без необходимости в обширных знаниях или ресурсах в области программирования, устраняя при этом техническую задолженность. Это демократизирует разработку программного обеспечения и позволяет создавать более быстрые и экономичные решения, которые в конечном итоге приносят пользу компаниям, разработчикам и конечным пользователям.