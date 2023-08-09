Kodsuz Platform/Hizmet Olarak Kodsuz Platform (PaaS)

No-Code Platform veya No-Code Platform-as-a-Service (PaaS), geliştiricileri ve teknik olmayan paydaşları tam işlevli web, mobil, ve arka uç uygulamaları, geleneksel kodlamaya ihtiyaç duymadan. Sezgisel bir sürükle drag and drop arabirimi, görsel modelleme ve önceden oluşturulmuş, yapılandırılabilir şablonlar kullanan kodsuz platformlar, hızlı uygulama geliştirme ve yinelemeyi mümkün kılarak geleneksel yazılım mühendisliği süreçleriyle ilişkili zamanı, maliyeti ve çabayı azaltır.

Bir Gartner raporuna göre, 2024 yılına kadar az kodla/ no-code platformlar, uygulama geliştirme etkinliğinin %65'inden fazlasından sorumlu olacak, bu da bu zaman ve maliyet açısından verimli çözümlere yönelik artan talebi gösteriyor. Bu platformlar, çevik geliştirme metodolojilerini ve sürekli teslimatı desteklemek için İş Süreci Modelleme (BPM), otomatik kod oluşturma ve uygulama derleme ve test etme gibi çok çeşitli özelliklerden yararlanır.

Örneğin, AppMaster platformu, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturma konusundaki kapsamlı yetenekleri nedeniyle pazarda öne çıkan, kapsamlı ve sağlam bir no-code çözümdür. AppMaster, veri modellerinin görsel tasarımını (veritabanı şeması), iş mantığını (Bu, İş Süreçleri Tasarımcısı aracılığıyla gerçekleştirilir) etkinleştirerek ve REST API ve WebSocket Secure (WSS) endpoints sağlayarak, geliştiricilerin ve geliştirici olmayanların benzer şekilde verimli AppMaster şekilde uygulama oluşturmasını sağlar. özel gereksinimlerine göre uyarlanmıştır.

AppMaster görsel planlardan web ve mobil uygulama kullanıcı arabirimleri oluşturma yaklaşımı, tasarım sürecini hızlandırırken aynı zamanda dinamik etkileşim ve yüksek düzeyde özelleştirme sağlar. Bu yöntem aracılığıyla, Web İş Süreçleri (BP'ler) doğrudan kullanıcının tarayıcısında yürütülerek kullanıcı deneyimini geliştirir. Mobil geliştirme, AppMaster kullanıcı arayüzünün, uygulama mantığının ve API anahtarlarının uygulama mağazalarına yeni sürümler göndermeye gerek kalmadan sorunsuz bir şekilde güncellenmesine izin veren sunucu odaklı yaklaşımıyla daha da optimize edilmiştir. Bu verimli uygulama dağıtım yöntemi, işletmelerin mobil uygulama stratejilerinde çevik kalmasına yardımcı olur.

AppMaster, 'Yayınla' düğmesiyle otomatik olarak kaynak kodunu oluşturur (Go, Vue3, JS/TS, Kotlin ve SwiftUI dillerini kullanarak), uygulamaları derler, gerekli testleri çalıştırır ve bulut dağıtımı için arka uç uygulamalarını Docker kapsayıcılarına paketler. Bu aerodinamik süreç, artan performans ve minimum bakım yükü ile verimli, ölçeklenebilir uygulamalarla sonuçlanır. AppMaster, Postgresql uyumlu birincil veritabanlarını destekler ve kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumlarında maksimum ölçeklenebilirlik ve performans için Go kullanan durum bilgisi olmayan arka uç uygulamalarını derler.

Buna ek olarak platform, OpenAPI (Swagger) belgelerinin, veritabanı şeması geçiş betiklerinin ve kaynak kodunun (seçilen abonelik planına bağlı olarak) oluşturulmasını otomatikleştirerek müşterilerin uygulamaları kolaylıkla dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanır. AppMaster gibi no-code bir platform kullanmanın en önemli faydalarından biri, teknik borcun otomatik olarak ortadan kaldırılmasıdır. Gereksinimler değiştikçe platform, uygulamaların yeni sürümlerini sıfırdan oluşturarak temiz kod temellerini korur ve yeniden düzenleme ve eski kodun bakımı için harcanan kaynakları azaltır. Bu avantaj, toplam maliyetleri önemli ölçüde azaltır ve pazara giriş hızını artırır.

AppMaster gibi No-Code Platformlar veya No-Code Hizmet Olarak Platform (PaaS) çözümleri, hızlı, uygun maliyetli ve ölçeklenebilir uygulama geliştirmeye olanak tanıyarak yazılım geliştirme ortamında devrim yaratıyor. Görsel modelleme, önceden oluşturulmuş şablonlar ve drag-and-drop arabirimleri kullanan bu platformlar, geleneksel kodlama uygulamaları için gereken zamanı ve çabayı önemli ölçüde azaltır. Çeviklik ve bakım kolaylığına güçlü bir vurgu yapan no-code platformlar, biriken teknik borçla ilişkili riskleri azaltır ve uygulama yaşam döngüsü yönetimini kolaylaştırır. Sonuç olarak, her büyüklükteki işletme ve kuruluş, hızlandırılmış bir uygulama geliştirme sürecinin keyfini çıkarabilir, bu da onların rakiplerinin önünde olmalarına ve değişen pazar koşullarına hızla yanıt vermelerine olanak tanır.