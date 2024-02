A Programação Visual, no contexto das plataformas No-Code , refere-se a um método sofisticado de projetar, implementar e implantar aplicativos de software por meio do uso de interfaces visuais, que permitem aos usuários criar lógica e funcionalidade de software montando blocos gráficos e conectando-os usando um interface drag-and-drop, em oposição ao desenvolvimento tradicional baseado em codificação que requer fluência em linguagens de programação complexas.

Houve uma mudança significativa no uso de plataformas No-Code, como AppMaster, nos últimos anos, devido à sua capacidade atraente de acelerar o processo de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, diminuir o conhecimento técnico necessário, as complexidades do projeto e os custos. De acordo com uma pesquisa do Gartner, até 2023, espera-se que as plataformas de desenvolvimento de aplicativos No-Code sejam responsáveis ​​por mais de 65% da atividade de desenvolvimento de aplicativos.

A Programação Visual elimina as barreiras para usuários não técnicos, permitindo que eles participem do processo de desenvolvimento e contribuam diretamente com suas ideias e requisitos. Essa democratização do desenvolvimento de software levou ao aumento de ideias inovadoras e designs centrados no cliente, ao mesmo tempo em que forneceu uma solução para a crescente lacuna de talentos na indústria de desenvolvimento de software.

Dentro da plataforma AppMaster, a Programação Visual é implementada em várias áreas-chave, incluindo design de esquema de banco de dados, modelagem de lógica de negócios e design de interface de usuário. Essas áreas são alcançadas por meio de várias ferramentas visuais disponíveis, como a ferramenta Data Model, que ajuda os usuários a definir e configurar entidades de dados, relacionamentos e restrições de maneira gráfica. O Business Process (BP) Designer permite que os usuários criem e editem visualmente a lógica de negócios de forma estruturada e gerenciável, sem a necessidade de extensas habilidades de programação. Os designers de Web e Mobile BP simplificam o desenvolvimento de interfaces de usuário para aplicativos da Web e móveis, permitindo que os usuários projetem componentes de interface do usuário com funcionalidade drag-and-drop e configurem sua lógica de negócios.

Em relação à funcionalidade do lado do servidor e do banco de dados, AppMaster utiliza Go (Golang) para aplicativos de back-end e compatibilidade com bancos de dados compatíveis com Postgresql como o sistema de armazenamento de dados principal. Essas escolhas técnicas contribuem para a escalabilidade impressionante da plataforma para casos de uso corporativos e de alta carga. Para as interfaces de usuário front-end, AppMaster emprega a estrutura Vue3 para aplicativos da web, enquanto os aplicativos móveis são desenvolvidos usando estruturas orientadas a servidor baseadas em Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS.

AppMaster garante integração e implantação perfeitas, independentemente da plataforma usada, gerando e atualizando automaticamente a documentação Open API (Swagger) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados. Isso permite que os desenvolvedores acompanhem as alterações e garantam uma documentação atualizada de forma consistente à medida que evoluem.

Outra vantagem central da Programação Visual no AppMaster é sua capacidade de eliminar dívidas técnicas. Sempre que há alterações ou modificações nos requisitos do projeto, a plataforma gera novos aplicativos do zero, garantindo que o software resultante permaneça atualizado e não acumule problemas legados. Como resultado, os aplicativos criados por meio desse método são mais confiáveis, fáceis de manter e escaláveis ​​a longo prazo.

A Programação Visual no contexto No-Code simplifica o processo de desenvolvimento e facilita uma abordagem mais inclusiva e eficiente para criação e implantação de software. Plataformas como AppMaster capacitam uma ampla gama de usuários para criar aplicativos de software poderosos e escaláveis ​​sem a necessidade de amplo conhecimento ou recursos de programação, eliminando a dívida técnica. Isso democratiza o desenvolvimento de software e permite soluções mais rápidas e econômicas que beneficiam empresas, desenvolvedores e usuários finais.