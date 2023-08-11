البرمجة المرئية </ h2>

تشير البرمجة المرئية ، في سياق منصات No-Code ، إلى طريقة متطورة لتصميم وتنفيذ ونشر تطبيقات البرامج من خلال استخدام الواجهات المرئية ، والتي تمكن المستخدمين من إنشاء منطق البرنامج والوظائف من خلال تجميع الكتل الرسومية وربطها باستخدام واجهة drag-and-drop ، على عكس التطوير التقليدي القائم على الترميز والذي يتطلب إتقان لغات البرمجة المعقدة.

كان هناك تحول كبير نحو استخدام منصات No-Code مثل AppMaster في السنوات الأخيرة نظرًا لقدرتها الجذابة على تسريع عملية التطوير مع تقليل الخبرة الفنية المطلوبة وتعقيدات المشروع والتكاليف. وفقًا لبحث أجرته مؤسسة Gartner ، بحلول عام 2023 ، من المتوقع أن تكون منصات تطوير تطبيقات No-Code مسؤولة عن أكثر من 65٪ من نشاط تطوير التطبيقات.

تزيل البرمجة المرئية الحواجز أمام المستخدمين غير التقنيين ، مما يسمح لهم بالمشاركة في عملية التطوير والمساهمة بشكل مباشر بأفكارهم ومتطلباتهم. أدى إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات إلى زيادة الأفكار المبتكرة والتصميمات التي تركز على العملاء ، وكل ذلك مع توفير حل للفجوة المتزايدة في المواهب في صناعة تطوير البرمجيات.

ضمن النظام الأساسي AppMaster ، يتم تنفيذ البرمجة المرئية في العديد من المجالات الرئيسية ، بما في ذلك تصميم مخطط قاعدة البيانات ، ونمذجة منطق الأعمال ، وتصميم واجهة المستخدم. يتم تحقيق هذه المناطق من خلال العديد من الأدوات المرئية المتاحة ، مثل أداة نموذج البيانات ، التي تساعد المستخدمين على تحديد كيانات البيانات والعلاقات والقيود وتكوينها بطريقة رسومية. يتيح مصمم عمليات الأعمال (BP) للمستخدمين إنشاء منطق الأعمال وتحريره بشكل مرئي بطريقة منظمة ويمكن إدارتها ، دون الحاجة إلى مهارات برمجة واسعة النطاق. يعمل مصممو Web and Mobile BP على تبسيط تطوير واجهات المستخدم لتطبيقات الويب والجوال ، مما يسمح للمستخدمين بتصميم مكونات واجهة المستخدم بوظيفة drag-and-drop وتكوين منطق أعمالهم.

فيما يتعلق بوظائف جانب الخادم وقاعدة البيانات ، يستخدم AppMaster Go (Golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية والتوافق مع قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql كنظام تخزين البيانات الأساسي. تساهم هذه الخيارات التقنية في قابلية التوسع المذهلة للنظام الأساسي لحالات الاستخدام ذات الأحمال العالية والمؤسسة. بالنسبة لواجهات المستخدم الأمامية ، يستخدم AppMaster إطار عمل Vue3 لتطبيقات الويب ، بينما يتم تطوير تطبيقات الهاتف المحمول باستخدام أطر عمل تعتمد على الخادم استنادًا إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS.

يضمن AppMaster التكامل والنشر السلس بغض النظر عن النظام الأساسي المستخدم من خلال إنشاء وتحديث وثائق Open API (Swagger) تلقائيًا endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. يتيح ذلك للمطورين تتبع التغييرات وضمان تحديث الوثائق باستمرار أثناء تطورها.

الميزة الأساسية الأخرى للبرمجة المرئية في AppMaster هي قدرتها على التخلص من الديون التقنية. عندما تكون هناك تغييرات أو تعديلات على متطلبات المشروع ، يقوم النظام الأساسي بإنشاء تطبيقات جديدة من البداية ، مما يضمن بقاء البرنامج الناتج محدثًا ولا يؤدي إلى تراكم المشكلات القديمة. ونتيجة لذلك ، أصبحت التطبيقات التي تم إنشاؤها من خلال هذه الطريقة أكثر موثوقية وقابلة للصيانة وقابلة للتطوير على المدى الطويل.

تعمل البرمجة المرئية في سياق No-Code على تبسيط عملية التطوير وتسهيل نهج أكثر شمولاً وفعالية لإنشاء البرامج ونشرها. تعمل الأنظمة الأساسية مثل AppMaster على تمكين مجموعة أكبر من المستخدمين من إنشاء تطبيقات برمجية قوية وقابلة للتطوير دون الحاجة إلى خبرة أو موارد برمجية واسعة النطاق مع التخلص من الديون التقنية. يؤدي هذا إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرامج ويسمح بحلول أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة والتي تفيد في نهاية المطاف الشركات والمطورين والمستخدمين النهائيين.