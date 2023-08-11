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可视化编程

Aug 11, 2023

可视化编程，在无代码平台的背景下，是指通过使用可视化界面来设计、实现和部署软件应用程序的复杂方法，使用户能够通过组装图形块并使用图形块连接它们来创建软件逻辑和功能。 drag-and-drop界面，而不是传统的基于编码的开发，需要熟练掌握复杂的编程语言。

近年来，人们已经转向使用AppMasterNo-Code平台，因为它们能够加速开发过程，同时降低所需的技术专业知识、项目复杂性和成本。根据 Gartner 的研究，到 2023 年， No-Code应用程序开发平台预计将占应用程序开发活动的 65% 以上。

可视化编程消除了非技术用户的障碍，使他们能够参与开发过程并直接贡献他们的想法和需求。软件开发的民主化带来了创新理念和以客户为中心的设计的增加，同时为软件开发行业日益扩大的人才缺口提供了解决方案。

AppMaster平台内，可视化编程在几个关键领域实现，包括数据库模式设计、业务逻辑建模和用户界面设计。这些领域是通过多种可用的可视化工具来实现的，例如数据模型工具，它可以帮助用户以图形方式定义和配置数据实体、关系和约束。业务流程 (BP) 设计器使用户能够以结构化和可管理的方式直观地创建和编辑业务逻辑，而无需广泛的编程技能。 Web 和移动 BP 设计人员简化了 Web 和移动应用程序用户界面的开发，允许用户设计具有drag-and-drop功能的 UI 组件并配置其业务逻辑。

在服务器端和数据库功能方面， AppMaster使用Go（Golang）作为后端应用程序，并兼容Postgresql兼容数据库作为主要数据存储系统。这些技术选择有助于为企业和高负载用例提供令人印象深刻的平台可扩展性。对于前端用户界面， AppMaster在 Web 应用程序中采用 Vue3 框架，而移动应用程序则使用基于 Kotlin 和Jetpack Compose （适用于 Android）和SwiftUI （适用于 iOS）的服务器驱动框架来开发。

AppMaster通过自动生成和更新服务器endpoints和数据库架构迁移脚本的开放 API (Swagger) 文档，确保无缝集成和部署，无论使用什么平台。这使得开发人员能够跟踪更改并确保随着文档的发展不断更新文档。

AppMaster中可视化编程的另一个核心优势是它能够消除技术债务。每当项目需求发生变化或修改时，该平台都会从头开始生成新的应用程序，确保生成的软件保持最新状态并且不会累积遗留问题。因此，从长远来看，通过这种方法创建的应用程序更加可靠、可维护和可扩展。

No-Code环境中的可视化编程简化了开发过程，并促进了更具包容性和更高效的软件创建和部署方法。 AppMaster等平台使更广泛的用户能够构建强大且可扩展的软件应用程序，而无需大量的编程专业知识或资源，同时消除技术债务。这实现了软件开发的民主化，并提供了更快、更具成本效益的解决方案，最终使企业、开发人员和最终用户受益。

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