Visuelle Programmierung bezieht sich im Zusammenhang mit No-Code- Plattformen auf eine ausgefeilte Methode zum Entwerfen, Implementieren und Bereitstellen von Softwareanwendungen mithilfe visueller Schnittstellen, die es Benutzern ermöglichen, Softwarelogik und -funktionalität zu erstellen, indem sie grafische Blöcke zusammenstellen und diese mithilfe von a verbinden drag-and-drop Schnittstelle, im Gegensatz zur herkömmlichen codierungsbasierten Entwicklung, die fließende Kenntnisse komplexer Programmiersprachen erfordert.

Aufgrund ihrer attraktiven Fähigkeit, den Entwicklungsprozess zu beschleunigen und gleichzeitig das erforderliche technische Fachwissen, die Projektkomplexität und die Kosten zu verringern, hat es in den letzten Jahren einen erheblichen Wandel hin zur Verwendung von No-Code Plattformen wie AppMaster gegeben. Laut einer Studie von Gartner wird erwartet, No-Code Anwendungsentwicklungsplattformen bis 2023 für mehr als 65 % der Anwendungsentwicklungsaktivitäten verantwortlich sein werden.

Visuelle Programmierung beseitigt die Barrieren für technisch nicht versierte Benutzer und ermöglicht ihnen, am Entwicklungsprozess teilzunehmen und ihre Ideen und Anforderungen direkt einzubringen. Diese Demokratisierung der Softwareentwicklung hat zu mehr innovativen Ideen und kundenorientierten Designs geführt und bietet gleichzeitig eine Lösung für die wachsende Talentlücke in der Softwareentwicklungsbranche.

Innerhalb der AppMaster Plattform wird visuelle Programmierung in mehreren Schlüsselbereichen implementiert, darunter Datenbankschemadesign, Geschäftslogikmodellierung und Benutzeroberflächendesign. Diese Bereiche werden durch verschiedene verfügbare visuelle Tools erreicht, beispielsweise das Datenmodell-Tool, mit dem Benutzer Datenentitäten, Beziehungen und Einschränkungen auf grafische Weise definieren und konfigurieren können. Der Business Process (BP) Designer ermöglicht es Benutzern, Geschäftslogik strukturiert und überschaubar visuell zu erstellen und zu bearbeiten, ohne dass umfangreiche Programmierkenntnisse erforderlich sind. Die Web- und Mobile-BP-Designer optimieren die Entwicklung von Benutzeroberflächen für Web- und Mobilanwendungen und ermöglichen es Benutzern, UI-Komponenten mit drag-and-drop Funktionalität zu entwerfen und ihre Geschäftslogik zu konfigurieren.

In Bezug auf serverseitige und Datenbankfunktionen nutzt AppMaster Go (Golang) für Backend-Anwendungen und Kompatibilität für Postgresql-kompatible Datenbanken als primäres Datenspeichersystem. Diese technischen Entscheidungen tragen zur beeindruckenden Skalierbarkeit der Plattform für Unternehmens- und Hochlastanwendungsfälle bei. Für die Front-End-Benutzeroberflächen verwendet AppMaster das Vue3-Framework für Webanwendungen, während mobile Anwendungen mithilfe servergesteuerter Frameworks entwickelt werden, die auf Kotlin und Jetpack Compose für Android sowie SwiftUI für iOS basieren.

AppMaster gewährleistet eine nahtlose Integration und Bereitstellung unabhängig von der verwendeten Plattform, indem es automatisch Open API (Swagger)-Dokumentation für endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripts generiert und aktualisiert. Dies ermöglicht es Entwicklern, den Überblick über Änderungen zu behalten und sicherzustellen, dass die Dokumentation während ihrer Weiterentwicklung stets aktualisiert wird.

Ein weiterer Hauptvorteil der visuellen Programmierung in AppMaster ist die Fähigkeit, technische Schulden zu beseitigen. Bei Änderungen oder Modifikationen an den Projektanforderungen generiert die Plattform neue Anwendungen von Grund auf und stellt so sicher, dass die resultierende Software auf dem neuesten Stand bleibt und keine Altlasten entstehen. Dadurch sind die mit dieser Methode erstellten Anwendungen auf lange Sicht zuverlässiger, wartbarer und skalierbarer.

Visuelle Programmierung im No-Code Kontext vereinfacht den Entwicklungsprozess und ermöglicht einen umfassenderen und effizienteren Ansatz bei der Softwareerstellung und -bereitstellung. Plattformen wie AppMaster ermöglichen es einem breiteren Benutzerkreis, leistungsstarke und skalierbare Softwareanwendungen zu erstellen, ohne dass umfangreiche Programmierkenntnisse oder Ressourcen erforderlich sind, und eliminieren gleichzeitig technische Schulden. Dies demokratisiert die Softwareentwicklung und ermöglicht schnellere, kostengünstigere Lösungen, die letztendlich Unternehmen, Entwicklern und Endbenutzern zugute kommen.