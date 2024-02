Programowanie wizualne, w kontekście platform No-Code , odnosi się do wyrafinowanej metody projektowania, wdrażania i wdrażania aplikacji za pomocą interfejsów wizualnych, które umożliwiają użytkownikom tworzenie logiki i funkcjonalności oprogramowania poprzez składanie bloków graficznych i łączenie ich za pomocą interfejs drag-and-drop, w przeciwieństwie do tradycyjnego programowania opartego na kodowaniu, które wymaga biegłości w złożonych językach programowania.

W ostatnich latach nastąpiła znacząca zmiana w kierunku korzystania z platform No-Code takich jak AppMaster , ze względu na ich atrakcyjną zdolność do przyspieszenia procesu rozwoju przy jednoczesnym zmniejszeniu wymaganej wiedzy technicznej, złożoności projektu i kosztów. Według badań firmy Gartner do 2023 r. platformy do tworzenia aplikacji No-Code będą odpowiedzialne za ponad 65% działań związanych z tworzeniem aplikacji.

Programowanie wizualne eliminuje bariery dla użytkowników nietechnicznych, pozwalając im uczestniczyć w procesie rozwoju i bezpośrednio wnosić swoje pomysły i wymagania. Ta demokratyzacja rozwoju oprogramowania doprowadziła do zwiększenia liczby innowacyjnych pomysłów i projektów zorientowanych na klienta, a jednocześnie stanowi rozwiązanie dla rosnącej luki talentów w branży tworzenia oprogramowania.

W ramach platformy AppMaster programowanie wizualne jest realizowane w kilku kluczowych obszarach, w tym w projektowaniu schematów baz danych, modelowaniu logiki biznesowej i projektowaniu interfejsów użytkownika. Obszary te są osiągane za pomocą kilku dostępnych narzędzi wizualnych, takich jak narzędzie Model danych, które pomaga użytkownikom definiować i konfigurować jednostki danych, relacje i ograniczenia w sposób graficzny. Projektant procesów biznesowych (BP) umożliwia użytkownikom wizualne tworzenie i edytowanie logiki biznesowej w uporządkowany i łatwy w zarządzaniu sposób, bez potrzeby posiadania rozległych umiejętności programistycznych. Projektanci Web and Mobile BP usprawniają tworzenie interfejsów użytkownika dla aplikacji internetowych i mobilnych, umożliwiając użytkownikom projektowanie komponentów interfejsu użytkownika z funkcją drag-and-drop oraz konfigurowanie ich logiki biznesowej.

Jeśli chodzi o funkcjonalność po stronie serwera i bazy danych, AppMaster wykorzystuje Go (Golang) do aplikacji zaplecza i kompatybilność z bazami danych kompatybilnymi z Postgresql jako podstawowy system przechowywania danych. Te techniczne wybory przyczyniają się do imponującej skalowalności platformy dla przypadków użycia w przedsiębiorstwach i przy dużym obciążeniu. W przypadku interfejsów użytkownika front-end AppMaster wykorzystuje platformę Vue3 dla aplikacji internetowych, podczas gdy aplikacje mobilne są opracowywane przy użyciu platform opartych na serwerze opartych na Kotlin i Jetpack Compose dla Androida oraz SwiftUI dla iOS.

AppMaster zapewnia bezproblemową integrację i wdrażanie niezależnie od używanej platformy, automatycznie generując i aktualizując dokumentację Open API (Swagger) dla endpoints serwera i skryptów migracji schematu bazy danych. Pozwala to programistom śledzić zmiany i zapewniać spójną aktualizację dokumentacji w miarę ich ewolucji.

Kolejną podstawową zaletą programowania wizualnego w AppMaster jest możliwość wyeliminowania długu technicznego. Za każdym razem, gdy pojawiają się zmiany lub modyfikacje wymagań projektu, platforma generuje nowe aplikacje od podstaw, zapewniając, że powstałe oprogramowanie pozostaje aktualne i nie gromadzi starszych problemów. W rezultacie aplikacje utworzone tą metodą są bardziej niezawodne, łatwiejsze w utrzymaniu i skalowalne w dłuższej perspektywie.

Programowanie wizualne w kontekście No-Code upraszcza proces programowania i ułatwia bardziej zintegrowane i wydajne podejście do tworzenia i wdrażania oprogramowania. Platformy takie jak AppMaster umożliwiają szerszemu gronu użytkowników tworzenie wydajnych i skalowalnych aplikacji bez potrzeby posiadania rozległej wiedzy lub zasobów programistycznych, jednocześnie eliminując dług techniczny. To demokratyzuje rozwój oprogramowania i umożliwia szybsze, bardziej opłacalne rozwiązania, które ostatecznie przynoszą korzyści firmom, programistom i użytkownikom końcowym.