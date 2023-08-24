Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Kodsuz Veri Yönetişimi

Ağu 24, 2023

No-Code Veri Yönetişimi, AppMaster gibi no-code geliştirme platformlarında verilerin tutarlı, doğru ve güvenli kullanımını sağlayan, verileri yönetmeye yönelik sistematik bir yaklaşımdır. Bu yöntem, işletmelerin veri kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanmasına, verilerinin tam değerini ortaya çıkarmasına ve mevzuata uygunluk gereksinimlerini karşılamasına olanak tanıyan politikaların, standartların, süreçlerin ve araçların kullanımını içerir. Karar vermede verilerin artan önemi göz önüne alındığında, her boyuttaki kuruluş, yalnızca operasyonları güvenli, verimli ve uyumlu bir şekilde desteklemek için değil, aynı zamanda genel analitik olgunluğunu iyileştirmek ve rekabet avantajlarını artırmak için de etkili veri yönetimi çerçeveleri uygulamaya odaklanıyor.

Mordor Intelligence raporuna göre, küresel veri yönetimi pazarının değeri 2021'de 1 milyar doların üzerindeydi ve 2021 ile no-code arasında %22'lik bileşik yıllık büyüme oranında (CAGR) büyümesi bekleniyor. no-code geliştirme platformları, bu benimsemenin sağlanmasında önemli bir rol oynamıştır; çünkü no-code platformlar, doğası gereği, daha fazla kullanıcının herhangi bir teknik uzmanlığa ihtiyaç duymadan uygulamalar oluşturmasına olanak sağlamaktadır. Sonuç olarak, bu platformlar, verilerin daha kapsamlı bir dizi uygulama ve veri kaynağında uygun şekilde kullanılmasını sağlamak için güçlü veri yönetişimi yetenekleri gerektirir.

Güçlü, no-code bir platform olan AppMaster, müşterilerin veri yönetimini aşağıdaki yollarla korurken geniş ölçekte arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır:

  1. Veri Modelleme ve Şema Tanımlama: AppMaster kullanıcıların manuel kodlamaya gerek kalmadan veri modellerini (veritabanı şeması) görsel olarak tanımlamasına olanak tanır. Sonuç olarak, etkili veri yönetiminin temelini oluşturan standartlaştırılmış ve yapılandırılmış veri şemaları kullanılır.
  2. İş Süreci Yönetimi: AppMaster İş Süreci (BP) Tasarımcısı, kullanıcıların iş mantığını görsel olarak oluşturmasına olanak tanır, böylece uygulamalar içindeki verileri kullanırken doğru uygulamaların, kuralların ve prosedürlerin takip edilmesini sağlar.
  3. API Yönetimi: AppMaster ile REST API ve WebSocket Secure (WSS) endpoints, geliştiricilerin verilere güvenli bir şekilde erişmesi ve veri erişim protokollerini sürdürmesi için otomatik olarak oluşturulur. API'ler uygulamalar içindeki verilere erişim için güvenlik sınırlarını, izinleri ve politikaları zorunlu kıldığından, doğru API yönetimi, sağlam veri yönetimi için çok önemlidir.
  4. Kaynak Kodu Üretimi ve Yönetimi: AppMaster kod oluşturma konusundaki benzersiz yaklaşımı, uygulamalarda herhangi bir teknik borcun oluşmamasını sağlar. Bu, planlarda herhangi bir değişiklik yapıldığında uygulamaların sıfırdan yeniden oluşturulmasıyla sağlanır. Ayrıca Enterprise aboneliğine sahip müşteriler, kaynak kodunu ve ana bilgisayar uygulamalarını şirket içinde edinebilir ve bu da onların veri yönetimi politikalarını şirket içinde sürdürmelerine olanak tanır.
  5. Uyumlu Veritabanı Entegrasyonu: AppMaster birincil veritabanı olarak herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla entegrasyonu destekler; bu da müşterilerin mevcut veritabanı altyapılarından yararlanabilmelerini ve endüstri standardı veri yönetimi düzenlemeleriyle uyumluluğu sürdürebilmelerini sağlar.
  6. Ölçeklenebilir, Durum Bilgisi Olmayan Arka Uç Uygulamaları: Arka uç uygulamaları için Go'nun (golang) yüksek performansından ve eşzamanlılığından yararlanan AppMaster uygulamaları, olağanüstü ölçeklenebilirlik göstererek müşterilerin kurumsal ve yüksek yüklü kullanım senaryolarına ve veri yönetişimi gereksinimlerine uyum sağlamasına olanak tanır.
  7. Sistematik Belgeleme ve Değişiklikler: AppMaster geliştirme süreci boyunca değişiklikleri takip etmek ve uygulamalarda tutarlılığı sağlamak amacıyla sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için Swagger (OpenAPI) gibi belgeleri otomatik olarak oluşturur.

No-Code Veri Yönetişimi, AppMaster gibi no-code geliştirme ortamlarında kapsamlı veri yönetimi stratejilerinin ve protokollerinin benimsenmesidir. no-code platformlarda etkili veri yönetiminin uygulanması, kuruluşlara gerekli veri yönetimi ve kontrol mekanizmalarını sağlayarak veri doğruluğunu, güvenliğini ve mevzuat uyumluluğunu sağlar. Kuruluşlar, No-Code Veri Yönetişimine odaklanarak verilerinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarabilir, sonuçta veriye dayalı kararlar alma ve günümüzün veri merkezli iş ortamında rekabet avantajını koruma konusunda onları güçlendirebilir.

Daha fazla terimi keşfedin:
Duyarlı Web Tasarımı Kalite Güvencesi (QA) Kodsuz Kodsuz Chatbot Kodsuz Devrim Kodsuz E-satın alma Kodsuz Etkinlik Yönetimi Kodsuz Geliştirme Kodsuz LMS (Öğrenim Yönetim Sistemi) Kodsuz Satış Ortaklığı Pazarlaması MVP (Minimum Geçerli Ürün) SAML (Güvenlik Onayı Biçimlendirme Dili) Sosyal Medya Entegrasyonu Yayın Yönetimi Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) yetkilendirme

İlgili Mesajlar

İş Alanınız için Doğru Görsel Uygulama Oluşturucuyu Seçme
date Şub 14, 2024 clock 8 Min
İş Alanınız için Doğru Görsel Uygulama Oluşturucuyu Seçme
Sektörünüzün gereksinimlerine göre uyarlanmış en iyi görsel uygulama oluşturucuyu nasıl seçeceğinizi keşfedin. Verimli uygulama geliştirme için doğru platformun temel kriterlerini ve avantajlarını öğrenin.
No-code App Builder Business
Kurumsal Çözümler için Uygulama Geliştirmeye Yönelik En İyi Yazılım
date Şub 13, 2024 clock 8 Min
Kurumsal Çözümler için Uygulama Geliştirmeye Yönelik En İyi Yazılım
Kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturmaya yönelik önde gelen yazılım platformlarını keşfedin. Karmaşık iş çözümlerinin ihtiyaçlarını karşılayan ve uygulama geliştirmeyi kolaylaştıran özellikleri keşfedin.
Software No-code
Görsel Uygulama Oluşturucular Prototip Geliştirme için Neden İdealdir
date Şub 12, 2024 clock 6 Min
Görsel Uygulama Oluşturucular Prototip Geliştirme için Neden İdealdir
Verimli bir şekilde prototip oluşturmada görsel uygulama oluşturucuların dönüştürücü rolünü keşfedin. Fikirlerin doğrulanması ve geliştirme sürecinin hızlandırılması açısından neden önemli olduklarını öğrenin.
No-code App Builder Productivity
ÜCRETSİZ BAŞLAYIN
Bunu kendin denemek için ilham aldın mı?

AppMaster'ın gücünü anlamanın en iyi yolu, onu kendiniz görmektir. Ücretsiz abonelik ile dakikalar içinde kendi başvurunuzu yapın

Fikirlerinizi Hayata Geçirin