Kodsuz Veri Yönetişimi

No-Code Veri Yönetişimi, AppMaster gibi no-code geliştirme platformlarında verilerin tutarlı, doğru ve güvenli kullanımını sağlayan, verileri yönetmeye yönelik sistematik bir yaklaşımdır. Bu yöntem, işletmelerin veri kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanmasına, verilerinin tam değerini ortaya çıkarmasına ve mevzuata uygunluk gereksinimlerini karşılamasına olanak tanıyan politikaların, standartların, süreçlerin ve araçların kullanımını içerir. Karar vermede verilerin artan önemi göz önüne alındığında, her boyuttaki kuruluş, yalnızca operasyonları güvenli, verimli ve uyumlu bir şekilde desteklemek için değil, aynı zamanda genel analitik olgunluğunu iyileştirmek ve rekabet avantajlarını artırmak için de etkili veri yönetimi çerçeveleri uygulamaya odaklanıyor.

Mordor Intelligence raporuna göre, küresel veri yönetimi pazarının değeri 2021'de 1 milyar doların üzerindeydi ve 2021 ile no-code arasında %22'lik bileşik yıllık büyüme oranında (CAGR) büyümesi bekleniyor. no-code geliştirme platformları, bu benimsemenin sağlanmasında önemli bir rol oynamıştır; çünkü no-code platformlar, doğası gereği, daha fazla kullanıcının herhangi bir teknik uzmanlığa ihtiyaç duymadan uygulamalar oluşturmasına olanak sağlamaktadır. Sonuç olarak, bu platformlar, verilerin daha kapsamlı bir dizi uygulama ve veri kaynağında uygun şekilde kullanılmasını sağlamak için güçlü veri yönetişimi yetenekleri gerektirir.

Güçlü, no-code bir platform olan AppMaster, müşterilerin veri yönetimini aşağıdaki yollarla korurken geniş ölçekte arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır:

Veri Modelleme ve Şema Tanımlama: AppMaster kullanıcıların manuel kodlamaya gerek kalmadan veri modellerini (veritabanı şeması) görsel olarak tanımlamasına olanak tanır. Sonuç olarak, etkili veri yönetiminin temelini oluşturan standartlaştırılmış ve yapılandırılmış veri şemaları kullanılır. İş Süreci Yönetimi: AppMaster İş Süreci (BP) Tasarımcısı, kullanıcıların iş mantığını görsel olarak oluşturmasına olanak tanır, böylece uygulamalar içindeki verileri kullanırken doğru uygulamaların, kuralların ve prosedürlerin takip edilmesini sağlar. API Yönetimi: AppMaster ile REST API ve WebSocket Secure (WSS) endpoints , geliştiricilerin verilere güvenli bir şekilde erişmesi ve veri erişim protokollerini sürdürmesi için otomatik olarak oluşturulur. API'ler uygulamalar içindeki verilere erişim için güvenlik sınırlarını, izinleri ve politikaları zorunlu kıldığından, doğru API yönetimi, sağlam veri yönetimi için çok önemlidir. Kaynak Kodu Üretimi ve Yönetimi: AppMaster kod oluşturma konusundaki benzersiz yaklaşımı, uygulamalarda herhangi bir teknik borcun oluşmamasını sağlar. Bu, planlarda herhangi bir değişiklik yapıldığında uygulamaların sıfırdan yeniden oluşturulmasıyla sağlanır. Ayrıca Enterprise aboneliğine sahip müşteriler, kaynak kodunu ve ana bilgisayar uygulamalarını şirket içinde edinebilir ve bu da onların veri yönetimi politikalarını şirket içinde sürdürmelerine olanak tanır. Uyumlu Veritabanı Entegrasyonu: AppMaster birincil veritabanı olarak herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla entegrasyonu destekler; bu da müşterilerin mevcut veritabanı altyapılarından yararlanabilmelerini ve endüstri standardı veri yönetimi düzenlemeleriyle uyumluluğu sürdürebilmelerini sağlar. Ölçeklenebilir, Durum Bilgisi Olmayan Arka Uç Uygulamaları: Arka uç uygulamaları için Go'nun (golang) yüksek performansından ve eşzamanlılığından yararlanan AppMaster uygulamaları, olağanüstü ölçeklenebilirlik göstererek müşterilerin kurumsal ve yüksek yüklü kullanım senaryolarına ve veri yönetişimi gereksinimlerine uyum sağlamasına olanak tanır. Sistematik Belgeleme ve Değişiklikler: AppMaster geliştirme süreci boyunca değişiklikleri takip etmek ve uygulamalarda tutarlılığı sağlamak amacıyla sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için Swagger (OpenAPI) gibi belgeleri otomatik olarak oluşturur.

No-Code Veri Yönetişimi, AppMaster gibi no-code geliştirme ortamlarında kapsamlı veri yönetimi stratejilerinin ve protokollerinin benimsenmesidir. no-code platformlarda etkili veri yönetiminin uygulanması, kuruluşlara gerekli veri yönetimi ve kontrol mekanizmalarını sağlayarak veri doğruluğunu, güvenliğini ve mevzuat uyumluluğunu sağlar. Kuruluşlar, No-Code Veri Yönetişimine odaklanarak verilerinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarabilir, sonuçta veriye dayalı kararlar alma ve günümüzün veri merkezli iş ortamında rekabet avantajını koruma konusunda onları güçlendirebilir.