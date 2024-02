La programmation visuelle, dans le contexte des plates-formes sans code , fait référence à une méthode sophistiquée de conception, de mise en œuvre et de déploiement d'applications logicielles grâce à l'utilisation d'interfaces visuelles, qui permettent aux utilisateurs de créer une logique et des fonctionnalités logicielles en assemblant des blocs graphiques et en les connectant à l'aide d'un interface drag-and-drop, par opposition au développement traditionnel basé sur le codage qui nécessite la maîtrise de langages de programmation complexes.

Il y a eu un changement significatif vers l'utilisation de plates No-Code comme AppMaster ces dernières années en raison de leur capacité attrayante à accélérer le processus de développement tout en réduisant l'expertise technique requise, la complexité des projets et les coûts. Selon une étude de Gartner, d'ici 2023, les plateformes de développement d'applications No-Code devraient être responsables de plus de 65 % de l'activité de développement d'applications.

La programmation visuelle élimine les obstacles pour les utilisateurs non techniques, leur permettant de participer au processus de développement et de contribuer directement à leurs idées et exigences. Cette démocratisation du développement de logiciels a conduit à une augmentation des idées innovantes et des conceptions centrées sur le client, tout en offrant une solution au manque croissant de talents dans l'industrie du développement de logiciels.

Au sein de la plate-forme AppMaster, la programmation visuelle est mise en œuvre dans plusieurs domaines clés, notamment la conception de schémas de base de données, la modélisation de logique métier et la conception d'interface utilisateur. Ces zones sont réalisées grâce à plusieurs outils visuels disponibles, tels que l'outil Modèle de données, qui aide les utilisateurs à définir et à configurer les entités de données, les relations et les contraintes de manière graphique. Le concepteur de processus métier (BP) permet aux utilisateurs de créer et de modifier visuellement une logique métier de manière structurée et gérable, sans avoir besoin de compétences approfondies en programmation. Les concepteurs Web et Mobile BP rationalisent le développement d'interfaces utilisateur pour les applications Web et mobiles, permettant aux utilisateurs de concevoir des composants d'interface utilisateur avec une fonctionnalité drag-and-drop et de configurer leur logique métier.

En ce qui concerne les fonctionnalités côté serveur et de base de données, AppMaster utilise Go (Golang) pour les applications backend et la compatibilité avec les bases de données compatibles Postgresql en tant que système de stockage de données principal. Ces choix techniques contribuent à l'évolutivité impressionnante de la plate-forme pour les entreprises et les cas d'utilisation à forte charge. Pour les interfaces utilisateur frontales, AppMaster utilise le framework Vue3 pour les applications Web, tandis que les applications mobiles sont développées à l'aide de frameworks pilotés par serveur basés sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android, et SwiftUI pour iOS.

AppMaster garantit une intégration et un déploiement transparents quelle que soit la plate-forme utilisée en générant et en mettant à jour automatiquement la documentation Open API (Swagger) pour endpoints de serveur et les scripts de migration de schéma de base de données. Cela permet aux développeurs de suivre les modifications et de garantir une documentation constamment mise à jour au fur et à mesure de leur évolution.

Un autre avantage essentiel de la programmation visuelle dans AppMaster est sa capacité à éliminer la dette technique. Chaque fois qu'il y a des changements ou des modifications aux exigences du projet, la plate-forme génère de nouvelles applications à partir de zéro, garantissant que le logiciel résultant reste à jour et n'accumule pas de problèmes hérités. Par conséquent, les applications créées par cette méthode sont plus fiables, maintenables et évolutives à long terme.

La programmation visuelle dans le contexte No-Code simplifie le processus de développement et facilite une approche plus inclusive et efficace de la création et du déploiement de logiciels. Des plates-formes comme AppMaster permettent à un plus large éventail d'utilisateurs de créer des applications logicielles puissantes et évolutives sans avoir besoin d'une expertise ou de ressources de programmation étendues tout en éliminant la dette technique. Cela démocratise le développement de logiciels et permet des solutions plus rapides et plus rentables qui profitent en fin de compte aux entreprises, aux développeurs et aux utilisateurs finaux.