Sunucusuz Bilgi İşlem bağlamında Sunucusuz Veritabanı, sunucusuz bir ortamda çeviklik, performans ve verimlilik için optimize edilmiş yüksek düzeyde ölçeklenebilir, tam olarak yönetilen ve uygun maliyetli bulut tabanlı depolama çözümünü ifade eder. Özel sunuculara veya kümelere dayanan geleneksel veritabanlarının aksine, sunucusuz veritabanları, temeldeki altyapı yönetimini ve sağlamayı soyutlayarak geliştiricilerin yalnızca uygulama mantığına ve veri işlemeye odaklanmasına olanak tanır. Sonuç olarak kuruluşlar, operasyonel ve bakım masraflarını önemli ölçüde azaltabilir, daha hızlı ürün geliştirme döngülerini kolaylaştırabilir ve çeşitli uygulamalarda daha kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunabilir.

Sunucusuz veritabanları, kullanım başına ödeme modeliyle çalışır; burada müşteriler herhangi bir ön veya devam eden bakım maliyetine maruz kalmadan yalnızca tüketilen depolama kapasitesi ve kaynaklar için faturalandırılır. Uygulamanın talebine göre depolama kapasitesi, okuma ve yazma verimi açısından otomatik olarak ölçeklenirler ve trafiğin yoğun olduğu dönemlerde bile sorunsuz uygulama performansı sağlarlar. Ek olarak, sunucusuz veritabanları genellikle yerleşik yüksek kullanılabilirlik, veri çoğaltma ve olağanüstü durum kurtarma özellikleri sunar; bu da onları modern, sağlam ve küresel olarak dağıtılmış uygulamalar için ideal bir seçim haline getirir.

Lider bir no-code uygulama geliştirme platformu olan AppMaster, çok çeşitli uygulama senaryoları için sunucusuz veritabanlarının entegrasyonunu ve kullanımını destekler. Geliştiriciler, AppMaster sezgisel arayüzünden yararlanarak, herhangi bir kod yazmadan veya temeldeki veritabanı altyapısını yönetmeden görsel olarak veri modelleri, iş süreçleri, REST API'leri ve web soket endpoints oluşturabilirler. Ayrıca AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar, PostgreSQL uyumlu herhangi bir sunucusuz veritabanıyla çalışabilir ve çeşitli bulut sağlayıcıları ve platformlarıyla kusursuz uyumluluk ve birlikte çalışabilirlik sağlar.

Bazı popüler sunucusuz veritabanı teklifleri arasında Amazon Web Services (AWS) DynamoDB, Google Cloud Firestore, Azure Cosmos DB ve FaunaDB yer alır. Bu hizmetler, temel veri modellerine ve depolama mimarilerine bağlı olarak değişen düzeylerde tutarlılık, izolasyon, dayanıklılık ve işlem desteği sunar. Sunucusuz veritabanlarına yönelik artan talep göz önüne alındığında, araştırmalar küresel pazarın 2025 yılına kadar 10 milyar doları aşacağını, 2020 ile 2025 arasında Bileşik Yıllık Büyüme Oranının (CAGR) ise bulut tabanlı mimarilerin ve mikro hizmetlerin giderek daha fazla benimsenmesi nedeniyle %27 olacağını tahmin ediyor. ve ölçeklenebilir depolama çözümleri.

Bu ticari çözümlere ek olarak, topluluk odaklı geliştirme, şeffaf güvenlik uygulamaları ve belirli uygulama gereksinimlerine göre özelleştirilebilir veritabanı çözümleri gibi çeşitli avantajlar sunan açık kaynaklı sunucusuz veritabanı projeleri de ilgi görmeye başladı. Bu tür projelerin örnekleri arasında açık kaynaklı, bulutta yerel ve küresel olarak dağıtılmış bir SQL veritabanı olan CockroachDB ve Hibrit İşlemsel/Analitik İşleme (HTAP) iş yüklerini destekleyen, yüksek düzeyde kullanılabilir ve yatay olarak ölçeklenebilir MySQL uyumlu bir veritabanı olan TiDB yer alır.

Sunucusuz veritabanları, diğerlerinin yanı sıra gerçek zamanlı analiz, IoT veri işleme, mobil arka uçlar ve mikro hizmet tabanlı mimariler dahil olmak üzere çeşitli kullanım durumları sunar. Örneğin, sunucusuz bir veritabanı, trafiğin yoğun olduğu zamanlarda gecikmesiz olay işlemeyi sağlayan otomatik ölçeklendirme yetenekleriyle, milyonlarca bağlı cihazdan akış analizini yönetmek için ölçeklenebilir ve uygun maliyetli bir çözüm olarak dağıtılabilir. Benzer şekilde, büyük ölçekli içerik dağıtımı için sunucusuz veritabanları kullanılabilir; bu sayede depolama kapasitesi ve okuma verimi, birden çok bölgeye coğrafi olarak dağılmış kullanıcı isteklerine yanıt olarak otomatik olarak ölçeklendirilir ve böylece tutarlı bir şekilde sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlanır.

Sayısız avantajlarına rağmen sunucusuz veritabanları her tür uygulama için her zaman uygun bir seçim olmayabilir. Ara sıra gerçekleşen soğuk başlatmalar, karmaşık maliyet yapıları veya özel hesaplama gereklilikleri gibi faktörler, belirli durumlarda fizibilitelerini sınırlayabilir. Ancak sunucusuz bir veritabanı mimarisini benimsemek, modern bulutta yerel uygulama geliştirme uygulamalarıyla uyumlu, esnek, uygun maliyetli ve ölçeklenebilir bir depolama çözümü arayan kuruluşlar için avantajlı bir hamle olabilir.

Sonuç olarak, sunucusuz veritabanları, hızla gelişen Sunucusuz Bilgi İşlem ortamında ayrılmaz bir bileşen haline geldi. Kuruluşlar bulutta yerel, kapsayıcılı ve mikro hizmet tabanlı mimarileri benimsemeye devam ettikçe, sunucusuz veritabanlarına olan talebin önümüzdeki yıllarda katlanarak artacağı öngörülüyor. İşletmeler, sunucusuz veritabanı çözümlerini AppMaster gibi platformlarla birlikte kullanarak uygulama geliştirmeyi hızlandırabilir, operasyonel genel giderleri en aza indirebilir ve müşterilerine yüksek düzeyde ölçeklenebilir, esnek ve uygun maliyetli yazılım çözümleri sunabilir.