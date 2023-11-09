Sunucusuz bilgi işlem bağlamında kalıcı depolama, verilerin kalıcı bir şekilde saklanması ve yönetilmesi anlamına gelir ve verilerin birden fazla çağrı veya oturum boyunca erişilebilir ve sağlam kalmasını sağlar. Bu, bireysel işlev örneklerinin geçici ve geçici olduğu, sunucusuz işlev çağrıları arasında veri paylaşımına veya durumu korumaya yönelik sınırlı mekanizmalara sahip olan sunucusuz bilgi işlem ortamlarının durumsuz doğasıyla uğraşırken çok önemli bir husustur.

Kalıcı depolama çözümleri, etkili bir şekilde çalışması için güvenilir, tutarlı ve paylaşılan bir veri deposu gerektiren sunucusuz uygulamaların geliştirilmesinde hayati bir bileşendir. Saklanan verileri dinamik ve esnek bir şekilde yönetmeye ve bunlara erişmeye yönelik uygun araçlar olmadığında geliştiriciler, özellikle ölçeklenebilirlik, performans ve maliyet verimliliği açısından sunucusuz mimarinin avantajlarından tam anlamıyla yararlanabilecek uygulamalar tasarlamada zorluklarla karşılaşabilir.

Şu anda nesne depolama hizmetleri, blok depolama hizmetleri ve yönetilen veritabanı hizmetleri gibi çeşitli türlerde kalıcı depolama çözümleri mevcuttur. Her depolama çözümü türü, sunucusuz bilgi işlem bağlamında farklı avantajlar, ödünleşimler ve uygun kullanım durumları sunar.

Nesne Depolama Hizmetleri - Bu hizmetler, dosyalar ve ikili nesneler gibi yapılandırılmamış verileri dağıtılmış ve yüksek düzeyde kullanılabilir bir şekilde depolamak için yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve uygun maliyetli bir araç sağlar. Popüler nesne depolama hizmetlerine örnek olarak Amazon S3, Google Cloud Storage ve Microsoft Azure Blob Storage verilebilir. Bu hizmetler, basit ve etkili API'ler aracılığıyla verilere düşük gecikme süreli erişim sağlayarak geliştiricilerin talep üzerine verileri etkili bir şekilde depolayabilen, alabilen ve işleyebilen durum bilgisi olmayan uygulamalar oluşturmasına olanak tanıdığından sunucusuz bilgi işlemle kullanım için çok uygundur.

Blok Depolama Hizmetleri - Bu hizmetler, veri depolamaya daha geleneksel bir yaklaşım sunarak geliştiricilerin, fiziksel disklere veya birim montajlarına benzeyen yapılandırılmış verileri blok aygıtlar biçiminde depolamasına ve yönetmesine olanak tanır. Amazon Elastic Block Store (EBS) veya Google Persistent Disk gibi blok depolama hizmetleri genellikle depolanan verilere yüksek performanslı ve düşük gecikmeli erişimin gerekli olduğu durumlarda kullanıma daha uygundur. Ancak bu hizmetler, sunucusuz bilgi işlem ortamları için pek uygun olmayabilir çünkü belirli bilgi işlem kaynaklarına bağımlılıklar getirebilir ve sunucusuz uygulamaların ölçeklenebilirliğini ve esnekliğini potansiyel olarak sınırlayabilir.

Yönetilen Veritabanı Hizmetleri - Bu hizmetler, yapılandırılmış verileri yönetmek için daha yüksek düzeyde bir soyutlama sağlayarak geliştiricilerin sunucusuz bir ortamda tam özellikli ilişkisel veya ilişkisel olmayan veritabanı sistemlerinin gücünden ve yeteneklerinden yararlanmasına olanak tanır. Yönetilen veritabanı hizmetlerine örnek olarak Amazon RDS, Google Cloud SQL ve Microsoft Azure SQL Veritabanı verilebilir. Bu hizmetler, sunucusuz bilgi işlem bağlamında verileri yönetmek ve verilere erişmek için daha kullanışlı ve etkili bir araç sunarak geliştiricilerin uygulamalarını yüksek performanslı, yüksek düzeyde kullanılabilir ve ölçeklenebilir veri depolama çözümleriyle entegre etmelerine olanak tanırken, temeldeki veritabanını yönetmenin karmaşıklığını ortadan kaldırır. altyapı.

AppMaster no-code platformumuz, Amazon S3, Google Cloud Storage ve PostgreSQL uyumlu veritabanları gibi popüler depolama çözümleriyle kusursuz entegrasyon sağlayarak sunucusuz uygulamalarda kalıcı depolamanın yönetimini kolaylaştırır. Uygulama geliştirmeye yönelik sezgisel, görsel yaklaşımımız, geliştiricilerin Android için Vue3, JS/TS, Kotlin ve Jetpack Compose son teknoloji kombinasyonunu kullanarak veri modellerini tanımlamasına, REST API'leri ve endpoints oluşturmasına, iş mantığı tasarlamasına ve ön uç bileşenleri oluşturmasına olanak tanır. veya IOS için SwiftUI. Kullanıcılar, platformumuz tarafından sağlanan bu depolama çözümlerine yönelik yerel desteği kullanarak, kalıcı depolamayı sunucusuz uygulamalarına kolayca dahil edebilir ve bu da onların tamamen işlevsel, etkileşimli ve ölçeklenebilir uygulamaları kolaylıkla oluşturmasına olanak tanır.

Sonuç olarak, kalıcı depolama, durum bilgisi olmayan uygulamaların paylaşılan verileri kalıcı, güvenilir ve tutarlı bir şekilde muhafaza etmesine ve bunlara erişmesine olanak tanıyan sunucusuz bilgi işlemin hayati bir yönüdür. Geliştiriciler, kalıcı depolama çözümlerini sunucusuz uygulamalara entegre ederek performans, ölçeklenebilirlik ve maliyet verimliliği açısından sunucusuz bilgi işlemin tam potansiyelinden yararlanabilir. AppMaster no-code platformu, popüler kalıcı depolama çözümlerinin kusursuz entegrasyonunu sunarak geliştiricilerin minimum sorun ve teknoloji borcuyla sunucusuz uygulamalar oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanır.